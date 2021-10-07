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НАБУ сообщило о подозрении 16 лицам, в том числе и Труханову, в незаконном завладении активами громады Одессы. ВИДЕО

НАБУ и САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений.

Речь идет о:

- руководителе преступной организации:
- мэре Одессы;
- главе постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОГС);
- главе земельной комиссии ОГС;
- руководителе Юридического департамента ОГС;
- руководителе департамента коммунальной собственности ОГС;
- заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОГС;
- трех лиацх, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.

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"Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них - заместитель мэра Одессы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщицы и ее топ-менджеры", - подчеркнули в НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

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Автор: 

НАБУ (4221) Одесса (7888) Труханов Геннадий (315)


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Топ комментарии
+10
подозрение в Украине это далеко не срок. пока все подозрения топ-бандюкам заканчивались ничем. при любой власти. хотя вру, ВОНУ то все же посадили, хоть и не надолго.
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07.10.2021 09:43
+6
Фотографу респект.
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07.10.2021 09:43
+6
Мудрий адєскій нарід проголосує за Труханова навіть якщо він буде в тюрмі.
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07.10.2021 10:07
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Фотографу респект.
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07.10.2021 09:43 Ответить
Нимб какой то "размытый". Да и крыльев не видно.
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07.10.2021 09:51 Ответить
Желтая аура встречается у лиц, испытывающих потребность изменить обстановку, например, кабинет на камеру.
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07.10.2021 10:04 Ответить
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07.10.2021 10:06 Ответить
В Одессе царит полный правовой беспредел! За три зимних месяца на пляже «Золотой Берег», 16 станция Большого Фонтана, выросла высотка. Смотреть с пятой минуты. https://www.youtube.com/watch?v=S6-lNQ15Q6I

Пророссийский мэр Одессы с тремя гражданствами (россии, Украины и Греции) «не заметил» новую хатынку с вертолетной площадкой на крыше. Прокуратура тоже «не видит» новостроя. Участковый полицейский и депутаты Думской не наблюдают в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором, и он станет частной собственностью семьи олигарха. Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw

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07.10.2021 19:54 Ответить
задавать вопросы про комика Филимонова, после двух лет правления комика Зеленского, может только полный идиот
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07.10.2021 20:44 Ответить
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07.10.2021 20:42 Ответить
подозрение в Украине это далеко не срок. пока все подозрения топ-бандюкам заканчивались ничем. при любой власти. хотя вру, ВОНУ то все же посадили, хоть и не надолго.
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07.10.2021 09:43 Ответить
Юґа теж трохи чалився. Хоча воно дрібніше Вони.
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07.10.2021 09:50 Ответить
я же о топ-бандюках писал. юГик явно в топ не попадает.
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07.10.2021 09:51 Ответить
та у нас і другий ешелон - недоторканий.
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07.10.2021 09:53 Ответить
ну хоч один сів? ))) лозинський і той вже на волі
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07.10.2021 10:00 Ответить
Где реальные (не домашние аресты) посадки? Толку с этих подозрений...
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07.10.2021 10:01 Ответить
Это всё надо было делать или 5 или 10 лет назад. А столько лет одесситы должны были жить ворами и бандитами чуть ли не в одной квартире. А каким образом у Труханова греческий паспорт на фамилию Анзопулоса ? Это чтобы в случае чего его вообще никто неи здесь ни там не нашёл?
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07.10.2021 10:05 Ответить
Мудрий адєскій нарід проголосує за Труханова навіть якщо він буде в тюрмі.
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07.10.2021 10:07 Ответить
Выбор знаете ли небольшой был - выбрать сепаратиста откровенного или бандита - выбрали вора и бандита труханова.
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07.10.2021 12:49 Ответить
Он не поймёт. Ему главное потролить "адєсітов".
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07.10.2021 15:02 Ответить
а как же Боровик в 2015 ?
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07.10.2021 20:35 Ответить
Чем плох Боровик?

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07.10.2021 20:40 Ответить
Я разве сказал что плох был Боровик? Я говорю что когда выбор был уже между сепаром скориком и вором трухановым - резонно было делать выбор в сторону вора. А Вы уж там решайте правильно или нет в сложившейся обстановке.
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07.10.2021 22:51 Ответить
Дебілам радість! Побачили пилинку у чужому оці.
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07.10.2021 12:45 Ответить
Труханова можуть посадити: він хрестиком ні з Безуглою ні з Мендель ні вишивав.
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07.10.2021 10:43 Ответить
Нужно вовремя делиться,сейчас сделает откат с нехилым штрафом и больше не будет безобразничать.
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07.10.2021 11:25 Ответить
Гнида
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07.10.2021 11:39 Ответить
Труханов всего лишь марионетка. Он никогда не был самостоятельным игроком. Нити от этой марионетки ведут к Галантернику. Вот кто истинный хозяин Одессы. После его отказа лечь под зеленую команду и делиться финансовыми потоками, из ОП через Венедиктову дали отмашку НАБУ/САП на отстрел его людей.
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07.10.2021 12:09 Ответить
никого не посадят. в Украине не сажают бандитов!
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07.10.2021 13:27 Ответить
Сйчас заговорили о Труханове. Это временно, чтобы отвлечь внимание от предательства Зели. Когда о предательстве забудут, тогда забудут и о преступлениях Труханова. А я помню времена, когда он российским оружием по всему миру торговал. Его даже тогда не посадили.
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07.10.2021 13:44 Ответить
Интересует выродок Черниговский мер, решайте ибо решат другие
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07.10.2021 23:24 Ответить
"залипуха какая-то". при папередниках такого не было.
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08.10.2021 08:10 Ответить
 
 