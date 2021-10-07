НАБУ сообщило о подозрении 16 лицам, в том числе и Труханову, в незаконном завладении активами громады Одессы. ВИДЕО
НАБУ и САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Отмечается, что 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений.
Речь идет о:
- руководителе преступной организации:
- мэре Одессы;
- главе постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОГС);
- главе земельной комиссии ОГС;
- руководителе Юридического департамента ОГС;
- руководителе департамента коммунальной собственности ОГС;
- заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОГС;
- трех лиацх, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.
"Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них - заместитель мэра Одессы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщицы и ее топ-менджеры", - подчеркнули в НАБУ.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.
Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.
Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пророссийский мэр Одессы с тремя гражданствами (россии, Украины и Греции) «не заметил» новую хатынку с вертолетной площадкой на крыше. Прокуратура тоже «не видит» новостроя. Участковый полицейский и депутаты Думской не наблюдают в этом никакого нарушения Закона. Перед фасадом нового здания лежат останки деревяных шаланд, на которых Костя доставлял одесситам кефаль. Надо полагать, что после окончания строительства, пляж обнесут забором, и он станет частной собственностью семьи олигарха. Интересно, куда исчез комик Филимонов, который обещал в своей предвыборной программе вернуть захваченные пляжи одесситам и почистить канализацию на улице Балковская, чтобы дождевые воды не затапливали Приморский райсуд? https://www.youtube.com/watch?v=SrD8xCxUmLw