Завтра меня могут снять с должности главы фракции "Голос". Руководитель ОПУ и "Справедливость" договорились об этом, - Железняк

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк предполагает, что в ближайшее время его снимут с должности главы фракции.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Железняка, объединение "Справедливость" договорилось с властью о том, что они голосуют за закон по деолигархизации и снятии спикера и тогда произойдет замена лидера фракции "Голос".

"В кулуарах "слуги народа" прямо говорят, что есть такая договоренность между руководителем Офиса Президента и Устиновой (глава объединения "Справедливость". - Ред.) ", - подчеркнул политик.

Говоря о том, возможно ли еще примирение во фракции, Железняк объяснил, что готов примириться с людьми, которые разделяют его принципы.

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"Но не с теми, кто продался Офису Президента. О каком с ними примирении может идти речь?!", - отметил он и добавил, что вопрос снятия его с должности может быть рассмотрен в ближайшую пятницу.