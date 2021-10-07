Завтра меня могут снять с должности главы фракции "Голос". Руководитель ОПУ и "Справедливость" договорились об этом, - Железняк
Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк предполагает, что в ближайшее время его снимут с должности главы фракции.
Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Железняка, объединение "Справедливость" договорилось с властью о том, что они голосуют за закон по деолигархизации и снятии спикера и тогда произойдет замена лидера фракции "Голос".
"В кулуарах "слуги народа" прямо говорят, что есть такая договоренность между руководителем Офиса Президента и Устиновой (глава объединения "Справедливость". - Ред.) ", - подчеркнул политик.
Говоря о том, возможно ли еще примирение во фракции, Железняк объяснил, что готов примириться с людьми, которые разделяют его принципы.
"Но не с теми, кто продался Офису Президента. О каком с ними примирении может идти речь?!", - отметил он и добавил, что вопрос снятия его с должности может быть рассмотрен в ближайшую пятницу.
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Як казала вовіна вчителька, я майже на 99,9 % впевнена, що він буде брати, але давати нічого не буде. Його ж у школі називали Скрудж.
ето бы точнее отображало процесс в етой хате...
Це як зі словом "мир" на паркані. Слово- є, миру- немає.