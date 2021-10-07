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Завтра меня могут снять с должности главы фракции "Голос". Руководитель ОПУ и "Справедливость" договорились об этом, - Железняк

Завтра меня могут снять с должности главы фракции

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк предполагает, что в ближайшее время его снимут с должности главы фракции.

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Железняка, объединение "Справедливость" договорилось с властью о том, что они голосуют за закон по деолигархизации и снятии спикера и тогда произойдет замена лидера фракции "Голос". 

"В кулуарах "слуги народа" прямо говорят, что есть такая договоренность между руководителем Офиса Президента и Устиновой (глава объединения "Справедливость". - Ред.) ", - подчеркнул политик.

Говоря о том, возможно ли еще примирение во фракции, Железняк объяснил, что готов примириться с людьми, которые разделяют его принципы.

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"Но не с теми, кто продался Офису Президента. О каком с ними примирении может идти речь?!", - отметил он и добавил, что вопрос снятия его с должности может быть рассмотрен в ближайшую пятницу.

Автор: 

Голос партия (499) Офис Президента (1797) Железняк Ярослав (422) Устинова Александра (112)


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Топ комментарии
+12
Закономерный результат политической проституции.
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07.10.2021 09:49
+10
Голос это шлюх актив Слуг...достаточно посмотреть по голосования важных законо проектов
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07.10.2021 09:47
+10
а что думает по этому поводу певец ртом Святослав?
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07.10.2021 09:49
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Злее будет.
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07.10.2021 09:45 Ответить
Закономерный результат политической проституции.
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07.10.2021 09:49 Ответить
Який же у раді гадюшник..
Як казала вовіна вчителька, я майже на 99,9 % впевнена, що він буде брати, але давати нічого не буде. Його ж у школі називали Скрудж.
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07.10.2021 09:47 Ответить
Голос это шлюх актив Слуг...достаточно посмотреть по голосования важных законо проектов
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07.10.2021 09:47 Ответить
Их для этого в Раду и заводили за деньги Пинчука.
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07.10.2021 09:51 Ответить
а что думает по этому поводу певец ртом Святослав?
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07.10.2021 09:49 Ответить
но без голоса...
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07.10.2021 09:59 Ответить
Голос из будки...
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07.10.2021 10:09 Ответить
"здався без бою" та " не моя війна"
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07.10.2021 10:57 Ответить
Прівєт Обожеславу та Прітулє-патріоту. Не кажіть, що не для цьогоїх брали.
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07.10.2021 09:50 Ответить
Не обрали, а "притулили".
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07.10.2021 10:16 Ответить
Не обрали, а саме брали. Поюзали та на смітник. Притулу ще намагаються випрати і використати ще раз.
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07.10.2021 11:35 Ответить
А шо голов фракций жопа назначает или я чего-то не догоня
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07.10.2021 09:50 Ответить
Мне тоже не понтно. Если с главы фракции "Голоса" могут снять другие фракции. То тогда фракция "ЕС" может снять и главу фракции "СН".
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07.10.2021 10:01 Ответить
Во фракции Голос 20 чел. Из них в Справедливости - 11, т. е. большинство и они могут. А ОП - как сторонняя влияющая сила.
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07.10.2021 11:44 Ответить
Это будет страшная, невосполнимая потеря для украинского общества, государства Украина, политикума страны. Я даже сомневаюсь, что мы переживем это, ага. Страну может накрыть волна суицида. Ну, волнения и забастовки так точно будут.
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07.10.2021 09:54 Ответить
я бы переименовал Раду в "дом по договоренностям, конвертам и дрочки".
ето бы точнее отображало процесс в етой хате...
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07.10.2021 09:55 Ответить
голос- это ж опа пинчука, никакой пользы народу эта говнопартия не принесет
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07.10.2021 10:03 Ответить
А яка партія за 30 років принесла користь народу? Тільки для себе і під себе.
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07.10.2021 10:18 Ответить
Если "весь мир - бардак, а люди - пляди", то это может относиться и к депутатам и Раде.
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07.10.2021 10:12 Ответить
Чомусь всі продажні партії називають високими словами: "Справедливість", "за життя", "за майбутнє", "слуги народа".
Це як зі словом "мир" на паркані. Слово- є, миру- немає.
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07.10.2021 10:54 Ответить
 
 