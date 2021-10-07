Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Мы уже сегодня действуем, - Кулеба объяснил, зачем Украина вступает в разные альянсы со странами-партнерами
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, зачем Украина вступает в разные альянсы со странами-партнерами. Это часть новой внешнеполитической стратегии Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сказал в комментарии РБК-Украина.
По его словам, Люблинский треугольник, Ассоциированное трио и Квадрига – это часть новой внешнеполитической стратегии Украины. Большие международные организации приходят в упадок, а местами и вовсе парализованы из-за противоречий между ключевыми игроками.
Потому, по его словам, "появилась необходимость в более узких альянсах единомышленников, готовых действовать".
"Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Мы уже сегодня объединяем вокруг Украины ближайших партнеров и единомышленников для того, чтобы вместе решать вполне конкретные проблемы, которые стоят перед Украиной и регионом", - уточнил министр.
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Кто платит...тот и ПАРТНЕР)
Почти со всеми соседями о дружбе речь уже не идет...
С кем вы там объединяетесь? шизофреники
Шо вам мало?
С Молдовой отношения отличньіе , а с Грузией , которая осталась под управлением гоп-компании Бидзиньі Иванова , нам пока отношения не нужньі. Поменяется власть , тогда посмотрим ...
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
А комментарий к тому, что наступает ЖОПА. Шморклей везде послали по поводу газа, от них даже взяток ни кто не хочет брать, они и тут обосруться и засветятся. И подведут нас к тому, что надо кацапов в жопу поцеловать, пойти на уступки и покупать электроэнергию и газ.
Ещё Ющенко создавал причерноморское партнёрство и балтийско-черноморскую дугу!
Дохрена толку.