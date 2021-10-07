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Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Мы уже сегодня действуем, - Кулеба объяснил, зачем Украина вступает в разные альянсы со странами-партнерами

Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Мы уже сегодня действуем, - Кулеба объяснил, зачем Украина вступает в разные альянсы со странами-партнерами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, зачем Украина вступает в разные альянсы со странами-партнерами. Это часть новой внешнеполитической стратегии Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Люблинский треугольник, Ассоциированное трио и Квадрига – это часть новой внешнеполитической стратегии Украины. Большие международные организации приходят в упадок, а местами и вовсе парализованы из-за противоречий между ключевыми игроками.

Потому, по его словам, "появилась необходимость в более узких альянсах единомышленников, готовых действовать".

"Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Мы уже сегодня объединяем вокруг Украины ближайших партнеров и единомышленников для того, чтобы вместе решать вполне конкретные проблемы, которые стоят перед Украиной и регионом", - уточнил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны "Люблинского треугольника" подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС, - Кулеба

МИД (6949) Кулеба Дмитрий (2880) Люблинский треугольник (20)


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Топ комментарии
+7
Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Источник: Тому, що вас зебілів же всі послали
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07.10.2021 10:16
+5
Кулебу уже давно пригласили.... бессрочный абонемент на концерты 95 квартала
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07.10.2021 10:09
+5
Да вы так и в китайскую компартию вступите,идиоты
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07.10.2021 10:11
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Кулебу уже давно пригласили.... бессрочный абонемент на концерты 95 квартала
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07.10.2021 10:09 Ответить
Вы как припортовы прости Господи шлюхи...
Кто платит...тот и ПАРТНЕР)
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07.10.2021 10:10 Ответить
С Молдовой - отношения испорчены, с Грузией - на грани кризиса, с Беларусью - в дрэбезги...
Почти со всеми соседями о дружбе речь уже не идет...
С кем вы там объединяетесь? шизофреники
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07.10.2021 10:10 Ответить
С Оманом...Кипром...Белизом...Виргинскими островами...Панамой!
Шо вам мало?
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07.10.2021 10:13 Ответить
Офшор 95 ищет ПАРТНЕРОВ!)
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07.10.2021 10:15 Ответить
С кем , с кем !? С Беларусью под сапогом диктатора ? Ну , насмешил , от души !
С Молдовой отношения отличньіе , а с Грузией , которая осталась под управлением гоп-компании Бидзиньі Иванова , нам пока отношения не нужньі. Поменяется власть , тогда посмотрим ...
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07.10.2021 10:51 Ответить
Да вы так и в китайскую компартию вступите,идиоты
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07.10.2021 10:11 Ответить
Куда угодно, только не в НАТО и ЕС. Предлагаю сразу вступить в ОДКБ, шоб не мучаться Кулебе и зебобикам.
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07.10.2021 10:12 Ответить
Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Источник: Тому, що вас зебілів же всі послали
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07.10.2021 10:16 Ответить
Я что-то не заметил что бы нас куда то приняли или мы по примеру незабвенного ющенка он прилетел во Францию без приглашения и ошарашенному саркази пришлось встречать этого идиота??? То есть нас в двери а мы в окно??! Маланская наглость на лицо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.10.2021 10:16 Ответить
За маланца можешь попасть под статью....закон о высшей рассе уже принят!) Гоям место в стойле...
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07.10.2021 10:19 Ответить
Тсс...не кричи...дай почитать!
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07.10.2021 10:52 Ответить
"Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят.- задание мацковского хозяина"слуги" выполнили за два года .Именно рашистскому "капутину " это и нужно дабы Украину никуда не приглашали и вообще перестали ей интересоватся как в ЕС так и США и НАТО .Чего "зе" слуги не дождутся от украинского народа,который хочет жить ,как наши соседи
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07.10.2021 10:21 Ответить
Штайнмаер привез договоренности об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС, согласие на выделение Украине 2 млрд. евро и участие Гермении в модернизации украинской ГТС.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
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07.10.2021 10:22 Ответить
У тебя методичка голимая. В формуле мвайна майера есть неприемлемая для Украины фишка. Сначала выборы - потом контроль над территорией. Хрен проконает
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07.10.2021 10:30 Ответить
ТЫЫЫЫЫЫЫЫ читал внимательно? Или сразу кидаешься защищать шморклю. Фишка неприемлема для Украины, но не для клоуна за роялем играющего по нотам дерьмака и резника с шифиром.
В обмен Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайнмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ и проведения местных выборов на Донбасе до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
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07.10.2021 10:38 Ответить
да. не дочитал. приношу свои извинения. Но где ты вычитал, что я защищаю шмарклю? Далее. Из твоего комментария не понятно, ты за какой "Интернационал" И к чему вообще ваш комментарий?
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07.10.2021 10:47 Ответить
Как только вспоминают о методичках - шпаргалках, сразу ассоциируются зеленые шморкли. Они же клоуны, без заученного текста рот не открывают.
А комментарий к тому, что наступает ЖОПА. Шморклей везде послали по поводу газа, от них даже взяток ни кто не хочет брать, они и тут обосруться и засветятся. И подведут нас к тому, что надо кацапов в жопу поцеловать, пойти на уступки и покупать электроэнергию и газ.
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07.10.2021 15:52 Ответить
не смеши. методички они же темники используют не столько зебилы, сколько пригожинцы. И да. Говоришь, никто бабло у слуг не берет. Не знаю, кто там платит, но Жулька точно сегодня продалась
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07.10.2021 16:31 Ответить
не столько зебилы, сколько пригожинцы - не вижу разницы. А тюлька всегда ложилась с тем кто платит, привычка с молодости.
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08.10.2021 08:49 Ответить
Ничего страшного в формуле нет , дело в том , что РФ не пойдет на вьівод войск и вооружений , поєтому формула мертворожденная , с самого начала. Можно и согласиться на нее , тогда Расея окажется стороной , не вьіполняющей Минские соглашения , т.к. вьівод войск не произойдет. На Западе прекрасно владеют информацией о количестве сил и средств у гибридного путинского воинства , сотни танков и пр. спрятать невозможно.
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07.10.2021 10:59 Ответить
Мне интересно, а куда еще Украина вступила кроме названной "Квадриги" ? Очень про альянсы узнать хочется. Вроде как ГУАМ еще жив, но после похищения Чауса из Молдовы и вояжа Карлсона с нарушением двух гос. границ., в Молдове и Грузии отношение к Зеленскому, мягко говоря, неоднозначное
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07.10.2021 10:27 Ответить
кстати, где он?
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07.10.2021 10:53 Ответить
Ви падлюки "додієтесь" що вас не лише нікуди не кликатимуть, а звідусіль гнатимуть.
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07.10.2021 10:33 Ответить
Щось слуги наші хитрують-мудрують. А чого ж Маркарова говорила що нам союзництво США не потрібно? До речі вона ще в Штатах, чи ії вже відкликали. Вірчі папери у неї не приймуть, тому що і вона і її чоловік замазались в крадіжках.
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07.10.2021 10:34 Ответить
ГрязьПром дошантажировался,Меркель даст крысам Путлера по рукам...https://youtu.be/dRBQtvhmGi0 https://youtu.be/dRBQtvhmGi0
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07.10.2021 10:39 Ответить
хоч би не втупили до свідків Ієгови )))))))))
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07.10.2021 10:44 Ответить
Шо ты мелешь, очкастый?
Ещё Ющенко создавал причерноморское партнёрство и балтийско-черноморскую дугу!
Дохрена толку.
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07.10.2021 10:47 Ответить
Из стран Балтии в 2014-15 годах приходило оружие и боеприпасы против Рюсскава мира вонючего...,
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07.10.2021 10:51 Ответить
Байден казал коротко...,помощь государству Украина будет оказана по полному тарифу,но не слугам Зелемойским... а этьо значит "Ящик Пандоры" для Чуваков открыт ...не бойтесь чуваки Санкции Госдепа офшорникам Кучмы придумают НЕЖНЫЕ и не больно будет....,я вас предупреждал с ДОЛЛАРАМИ шутить низзя...то достояние США.... Игорь Валерьевич меня наверно не читал на цензоре лет 15 назад...
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07.10.2021 10:49 Ответить
О хорошем немного....Британия продала Украине легендарный ледокол "Джеймс Кларк Росс" для научной работы ....,ходят слухи что из него хотят сделать что то крутое...https://images.cnscdn.com/images/f/2/3/e/f23ecc7b78218cb5b47c59a5217b9f10/censor_news_big5.jpg
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07.10.2021 10:59 Ответить
По принципу : подвиньтесь, чирячки, болячка сядет.
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07.10.2021 12:05 Ответить
Воров в культурное общество не приглашают
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07.10.2021 13:02 Ответить
 
 