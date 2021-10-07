"Слуга народа" Буймистер пришла в Раду в футболке с надписью "Голосую по закону". Кравчук говорит, что ее сегодня исключат из фракции. ФОТО

Народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер пришла на заседание парламента в футболке с изображением красной кнопки и надписью "Голосую по закону".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Буймистер будет голосовать против отставки спикера Дмитрия Разумкова.

Также она нажала красную кнопку и за закон о деолигархизации.

В интервью журналистам в ВР замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила: "Сегодня на заседании фракции или, возможно, позже в повестке дня стоит, о чем заявлял Александр Корниенко, вопрос об исключении Людмилы Буймистер".

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