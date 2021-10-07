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Новости Отставка Разумкова
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"Слуга народа" Буймистер пришла в Раду в футболке с надписью "Голосую по закону". Кравчук говорит, что ее сегодня исключат из фракции. ФОТО

Народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер пришла на заседание парламента в футболке с изображением красной кнопки и надписью "Голосую по закону".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Буймистер будет голосовать против отставки спикера Дмитрия Разумкова.

Также она нажала красную кнопку и за закон о деолигархизации.

В интервью журналистам в ВР замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила: "Сегодня на заседании фракции или, возможно, позже в повестке дня стоит, о чем заявлял Александр Корниенко, вопрос об исключении Людмилы Буймистер".

Читайте также: "Слуга народа" Буймистер: Желание исключить меня из фракции - дешевая попытка отвлечь внимание

Слуга народа Буймистер пришла в Раду в футболке с надписью Голосую по закону. Кравчук говорит, что ее сегодня исключат из фракции 01
Слуга народа Буймистер пришла в Раду в футболке с надписью Голосую по закону. Кравчук говорит, что ее сегодня исключат из фракции 02

Автор: 

голосование (1396) исключение (84) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631) Кравчук Евгения (367) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+17
Сыпется постепеноо "моноДеБильшисть". И это Хорошо! Еще бы нашелся храбрец и показал как в конвертах раздают бабло.
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07.10.2021 10:19
+15
За любую попытку, любое поползновение жить и работать по закону - гнать из фракции! И мандат отнять! Беня дал, Беня забрал! Нашлась тут, видишь ли, умная! Вот эти вот выходки, попытки соблюдать законы там всякие, конституции с кодексами - выжигать каленым железом! За какой хрен вам конверты носят? За какой хрен вас из помоек ваших вытащили? Чтобы вы сейчас из себя честных-справедливых изображали?!
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07.10.2021 10:34
+13
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07.10.2021 10:20
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Сыпется постепеноо "моноДеБильшисть". И это Хорошо! Еще бы нашелся храбрец и показал как в конвертах раздают бабло.
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07.10.2021 10:19 Ответить
это происходит токо когда их от корыта отлучают((
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07.10.2021 10:29 Ответить
- Ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, между нами всё кончено. Твоя бывшая Божена.(с)
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07.10.2021 10:54 Ответить
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07.10.2021 10:20 Ответить
Властелин и повелитель 73% нарИда!)
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07.10.2021 10:26 Ответить
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07.10.2021 10:58 Ответить
що ми можемо очікувати від зе-режиму при при тому початку?
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07.10.2021 10:21 Ответить
Скоро слуги сожрут друг друга
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07.10.2021 10:22 Ответить
Ну прям как при Сталине, только единогласное голосование а иначе вон из партии, вот это демократия у зеленых мразей.
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07.10.2021 10:22 Ответить
Нда,зесрань...ваша зекрыса докерувалась -теперь запрещает по закону голосовать...щоб вы все под землю провалились,зеголосилки -дегенераты
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07.10.2021 10:23 Ответить
Якщо б вона "голосувала ЗА законом" - ніхто в іі не виключав, а так - ще одна кацапська консерва, як і .
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07.10.2021 19:48 Ответить
Дострокові вже незабаром.
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07.10.2021 10:24 Ответить
оптиміст... однако...
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07.10.2021 10:48 Ответить
Нах нужна Буймистер если есть Качуры и Тищенки
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07.10.2021 10:24 Ответить
В слугах розброд і хитання. Не хитайте табуретку бо буратінка впаде.
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07.10.2021 10:25 Ответить
Ви де небудь в більш-менш цивілізованій країні бачили, щоб в парламент (вищий законотворчий орган держави) приходили в кросівках, кардіганах з кружевами, футболках з лозунгами, а гадя та й з гранатами приходила. Це не парламент, це цирк шапіто.
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07.10.2021 10:28 Ответить
Яке ж голосування в парламенті за законом? Слугам такого не треба!
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07.10.2021 10:28 Ответить
Неболь смотрят на нее как на дурочка...
300 косарей зелени пробакланила...
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07.10.2021 10:30 Ответить
Що, буде голосувати по закону монобільшості, бо інших законів в країні не бачу, всі попрані в угоду "найвеличнішому"?
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07.10.2021 10:29 Ответить
Зе болото хитається, скоро хриплячий в нього провалиться!
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07.10.2021 10:30 Ответить
На московии за чтение конституции в каталажку, а у нас демократия - за голосование по закону всего лишь выгоняют из правящей партии, но это для начала
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07.10.2021 10:31 Ответить
Офшор 95 только набирает обороты...
Будут и посадки и кровь на площадях...но это все ещё впереди.
До это страницы сценария мы ещё не дошли...
Будут вам ещё эбонитовые палочки!
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07.10.2021 10:33 Ответить
За любую попытку, любое поползновение жить и работать по закону - гнать из фракции! И мандат отнять! Беня дал, Беня забрал! Нашлась тут, видишь ли, умная! Вот эти вот выходки, попытки соблюдать законы там всякие, конституции с кодексами - выжигать каленым железом! За какой хрен вам конверты носят? За какой хрен вас из помоек ваших вытащили? Чтобы вы сейчас из себя честных-справедливых изображали?!
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07.10.2021 10:34 Ответить
Может их сразу расстреливать а не исключать
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07.10.2021 10:39 Ответить
Вещать, исключительно вещать!))) Шутка
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07.10.2021 10:54 Ответить
Я один слово "веЩать" мимоволі прочитав як "веШать"?
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07.10.2021 11:23 Ответить
Правильно прочитал - написано фонетикой Ульянова В.И.
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07.10.2021 12:06 Ответить
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07.10.2021 10:58 Ответить
Той, хто має мізки і не вліз у державне корито по пояс, починають бігти з зелених більшовиків...
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07.10.2021 10:58 Ответить
"Зебільне угрупування" вичищає всіх, хто не приймає участі у гвалтуванні Законів України.
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07.10.2021 11:06 Ответить
Рейтинг у слуг упал, скоро никто не захочет в этом зеленом г-не вымазываться. Официально попирать законы и признавать это, конечно такое никому не понравится. Трусите беню, потом видно будет кто голодный останется.
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07.10.2021 19:43 Ответить
 
 