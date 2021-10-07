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"Слуга народа" Буймистер пришла в Раду в футболке с надписью "Голосую по закону". Кравчук говорит, что ее сегодня исключат из фракции. ФОТО
Народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер пришла на заседание парламента в футболке с изображением красной кнопки и надписью "Голосую по закону".
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Буймистер будет голосовать против отставки спикера Дмитрия Разумкова.
Также она нажала красную кнопку и за закон о деолигархизации.
В интервью журналистам в ВР замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила: "Сегодня на заседании фракции или, возможно, позже в повестке дня стоит, о чем заявлял Александр Корниенко, вопрос об исключении Людмилы Буймистер".
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300 косарей зелени пробакланила...
Будут и посадки и кровь на площадях...но это все ещё впереди.
До это страницы сценария мы ещё не дошли...
Будут вам ещё эбонитовые палочки!