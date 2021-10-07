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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Из-за здоровья Саакашвили адвокаты требуют назначить судебный процесс в ближайшие дни

Из-за здоровья Саакашвили адвокаты требуют назначить судебный процесс в ближайшие дни

Власти Грузии умышленно оттягивают назначение даты судебного процесса над бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили, чтобы из-за голодовки он физически не смог явиться в суд.

Об этом заявил адвокат Димитри Садзаглишвили, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы требуем в ближайшие дни назначения судебного процесса, так как сегодня уже седьмой день объявленной Михеилом Саакашвили голодовки и наступает момент, когда он физически не сможет явиться в суд", - сказал адвокат в четверг в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Читайте также: Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет, с правовой точки зрения такое невозможно, - глава МИД Грузии Залкалиани

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+8
Хоспаді! Там жиру вистачить на місяц голодування. Через кілька діб організм увійде в кетоз та почне існувати завдяки запасам жиру, а у Міхуіла його достатньо. Як то кажуть: поки товстий схудне - худий здохне.
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07.10.2021 10:42
+7
Насиров высылает клетчатые пледы...
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07.10.2021 10:39
+5
Плагиат. Но как говорится "из песни слов не выкинешь"
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07.10.2021 10:40
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Накомят через капельницу и сил прибавится...
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07.10.2021 10:37 Ответить
Як тільки арешт, так і погіршується здоров"я.
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07.10.2021 10:39 Ответить
Насиров высылает клетчатые пледы...
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07.10.2021 10:39 Ответить
А как грозно Саак обвинял Насирова. Прямо пламенный борец. Ирония судьбы-злодейки. У нее очень хорошее чувство юмора
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07.10.2021 10:50 Ответить
Може вони кайфують від цього?
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07.10.2021 10:42 Ответить
А шо такое без элитного коньяка и вискаря, свежих устриц, фуагры и прочего.... как то пошатнулось?
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07.10.2021 10:39 Ответить
Возможно белка на подходе... но эт ничего, прокапают
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07.10.2021 10:39 Ответить
Плагиат. Но как говорится "из песни слов не выкинешь"
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07.10.2021 10:40 Ответить
Уявляю цього галстукоїда на зоні. Там йому пригадають як при ньому опускали "законників".
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07.10.2021 10:40 Ответить
А шо не треба було їх опускати?
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07.10.2021 10:41 Ответить
та чому не треба, до них по іншому б і не дійшло, але бачиш воно так з юморком йому повернулося, тепер і його можуть.
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07.10.2021 11:11 Ответить
А Ясько клєчате одіяло йому привезла?
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07.10.2021 10:40 Ответить
все еормально, попустить - буде їсти. після фену ніхто не їсть
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07.10.2021 10:41 Ответить
Еще два дня назад он смеялся и был здоров.
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07.10.2021 10:41 Ответить
у него в зубах застрял кусок одесского шашлыка, а за щекой пакетик кокса 100грам..
для Мишки семь дней не срок.. пусть голодает дальше..
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07.10.2021 10:41 Ответить
Хоспаді! Там жиру вистачить на місяц голодування. Через кілька діб організм увійде в кетоз та почне існувати завдяки запасам жиру, а у Міхуіла його достатньо. Як то кажуть: поки товстий схудне - худий здохне.
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07.10.2021 10:42 Ответить
Он знал куда едет и чем это для него закончится. Нефуй теперь ныть.
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07.10.2021 10:42 Ответить
А сколько ему еще голодать по сценарию?
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07.10.2021 10:44 Ответить
поки меню з ресторана не принесуть замість баланди
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07.10.2021 11:12 Ответить
Та ладно, надя хавченко, если еще помнит кто, пол-года "голодала" и приехала здоровее, чем была )
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07.10.2021 10:45 Ответить
Так, тому що організм хитра сволота, йому коли їжу не даєш - він сам її знаходить. Замінює одне паливо на інше ( глюкозу на кетони). Кетони виробляються с запасів жиру. Мозок їх дуже ********, та і взагалі весь організм оздоровлюється завдяки аутофгіі. Ще кілька століть тому ми усі були на кето дієті і добре почувалися, поки у наше життя не прийшли легкі вуглеводи, от саме вони нас і вбивають. А Міша без цукру та аргентинського борошна не тільки схудне, а ще й оздоровиться. Тому коли хтось оголошує голодування, я за них завжди спокійна, бо знаю, що це людині піде лише на користь.

А у Гаді навіть зморшки на морді ліца зникли, вона реально помолодшала під час голодування.
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07.10.2021 11:15 Ответить
щось не сидиться йому у рідних краях,хоче на чужбину на заробітки
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07.10.2021 10:46 Ответить
Недоперепив під час затримання, тепер кумарить, треба борщем полікувати.
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07.10.2021 10:46 Ответить
нє, там хінкалі і харчо
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07.10.2021 11:13 Ответить
панкреатит замучал?
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07.10.2021 10:48 Ответить
Судячи з сааківських об"ємів, то запасу там на третину Грузії. )))
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07.10.2021 10:54 Ответить
Голодовка это его личные проблемы, а если все начнут голодать чтоб их дело побыстрее в суд попало.))
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07.10.2021 10:54 Ответить
Надя!
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07.10.2021 10:55 Ответить
Ой да ладно, вон Семенченко уже третий месяц голодает а тут всего неделя.
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07.10.2021 10:57 Ответить
Обычное похмелье. Дайте человеку опохмелиться.
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07.10.2021 11:10 Ответить
Кокса нема - ломік замучив. Де рєдкого Вову передозняком накриває , Міхо там прєподайот.
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07.10.2021 11:11 Ответить
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07.10.2021 11:17 Ответить
Странная тенденция-от отвратительной актрисы ваны, до афериста из Грузии-как только в тюрьму,так помирающими сразу становятся. Как выходят,то здоровья на воровство,наглость и покупку от элитной недвижимости до устриц в дорогих ресторанах запада появляется как по мановению палочки. Мистика просто
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07.10.2021 11:12 Ответить
шо ж такое... недореформировал михуил свои суды получается.
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07.10.2021 11:23 Ответить
А що? Пару днів не поїв у ресторанах і обісрався? Здоров,я пропало?)))) Жирком добре обріс, на довго хватить
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07.10.2021 11:30 Ответить
На воле ждет жена с ножницами для бараньих яиц, чтобы "расспросить" о новой девушке Михо - депутатке Ясько. Так что Миша согласен голодать, лишь не выпустили. Жена узнала о новых похождениях "самого успешного президента Карлсона", пришлось прятаться в грузинской тюрьме.
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07.10.2021 11:38 Ответить
Его могут и добить там.Микэ(англ.)ил держись.
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07.10.2021 12:02 Ответить
ЧАЧА дуже калоійний напій,а Міху дві пляшки засмоктав+свій жирок+хінкалі=наші пенси ще суворіше голодують.
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07.10.2021 12:24 Ответить
як же він з поганим здоров'ям їхав леворуцію робити, а злочини чинити здоров'я мав хороше?
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07.10.2021 13:30 Ответить
 
 