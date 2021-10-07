Из-за здоровья Саакашвили адвокаты требуют назначить судебный процесс в ближайшие дни

Власти Грузии умышленно оттягивают назначение даты судебного процесса над бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили, чтобы из-за голодовки он физически не смог явиться в суд.

Об этом заявил адвокат Димитри Садзаглишвили, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы требуем в ближайшие дни назначения судебного процесса, так как сегодня уже седьмой день объявленной Михеилом Саакашвили голодовки и наступает момент, когда он физически не сможет явиться в суд", - сказал адвокат в четверг в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.