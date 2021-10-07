За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек. Выявлено 802 новых случая, из которых 74 - у детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 802 новых случая заболевания коронавирусом (всего 238139), зафиксировано 13 летальных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 458 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 270 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 36 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Также зафиксировано 13 летальных случаев от вируса (всего 5487)

За сутки госпитализировали 91 больного коронавирусом и 206 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

241 житель Киева преодолел коронавирус (всего 222111).

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Как отметил Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (144), в Дарницком (123) и в Деснянском (122).