РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6572 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
930 2

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек. Выявлено 802 новых случая, из которых 74 - у детей, - Кличко. КАРТА

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек. Выявлено 802 новых случая, из которых 74 - у детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 802 новых случая заболевания коронавирусом (всего 238139), зафиксировано 13 летальных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 458 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 270 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 36 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Также зафиксировано 13 летальных случаев от вируса (всего 5487)

За сутки госпитализировали  91 больного коронавирусом и 206 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

241 житель Киева преодолел коронавирус (всего 222111).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 15 тысяч человек, умерли 314 пациентов

Как отметил Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (144), в Дарницком (123) и в Деснянском (122).

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек. Выявлено 802 новых случая, из которых 74 - у детей, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25524) Кличко Виталий (4640) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову в лідерах Лівий берег 🙁
показать весь комментарий
07.10.2021 10:48 Ответить
мне вот интересно,на какое число вы уже договорились ввести лоХдаун?
показать весь комментарий
07.10.2021 10:51 Ответить
 
 