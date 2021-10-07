РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6572 посетителя онлайн
Новости
5 641 33

Мецгер: Получил подозрение от прокуратуры, готов в полном объеме сотрудничать со следствием. ДОКУМЕНТ

Мецгер: Получил подозрение от прокуратуры, готов в полном объеме сотрудничать со следствием. ДОКУМЕНТ

Отстраненный глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил о вручении подозрении и извинился перед журналистами "Схем".

Об этом Мецгер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Получил подозрение от прокуратуры. Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей.

Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова - это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром", - говорится в сообщении.

Мецгер: Получил подозрение от прокуратуры, готов в полном объеме сотрудничать со следствием 01

Сегодня правоохранители вручили подозрение главе "Укрэксимбанка" Мецгеру, а также директору департамента информполитики "Укрэксимбанка" Пикалову.

Также читайте: Скандал в "Укрэксимбанке" возник после вопроса о кредите для "ДНР", выглядит как сокрытие преступления, - Сюмар

Напомним, 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Также читайте: Мецгер извинился за нападение на журналистов: Для меня это тоже шок. Стресс и нагрузка не оправдание

Автор: 

Укрэксимбанк (123) Мецгер Евгений (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Тут не только боязнь потери корыта, тут бы на парашу не попасть:

В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.

Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.

Результаты работы "Укрэксимбанка"

за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.

а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,

2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з

2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн

2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн

2019 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн

март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка

2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов гр.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
07.10.2021 11:07
+8
Украинцы, вдумайтесь - друг Президента финансирует террористов ЛНР - убийц наших солдат деньгами их родителей и жен (банк - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ)!
И он откупится простым админштрафом и дальше будет причастным к финансированию терроризма?
В какой цивилизованной стране такое возможно???!!!
показать весь комментарий
07.10.2021 13:31
+6
корыто ведь ускользает из рук, а все из-за врожденной быковатости, чувак сидел как у Бога за пазухой, но берега начал путать
показать весь комментарий
07.10.2021 10:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще и ссыкун.
показать весь комментарий
07.10.2021 10:53 Ответить
корыто ведь ускользает из рук, а все из-за врожденной быковатости, чувак сидел как у Бога за пазухой, но берега начал путать
показать весь комментарий
07.10.2021 10:55 Ответить
Боится корыто потерять.
показать весь комментарий
07.10.2021 10:55 Ответить
В субботу, в синагоге, ему найдут место работы. Непереживайте
показать весь комментарий
07.10.2021 14:12 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/3/2/8/8/328852c8ef64ed9c8edb017c4c91266c/original.jpgМы будем подавать с Портновым встречный иск, на это безобразие
показать весь комментарий
07.10.2021 10:56 Ответить
Костюмчик у него однако как у школьного учителя...
показать весь комментарий
07.10.2021 11:05 Ответить
скоро поменяет на клетчатое одеяло
показать весь комментарий
07.10.2021 12:02 Ответить
Посмотрите на эту небритую рожу и вспомните такие же Зе рожи - с них хоть картину Босха писать. Все они одной национальности, потому я на 1000% уверен, что его родная "диаспора" в обиду не даст.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:38 Ответить
Вже. Вони мониторять настрої і все чудово розуміють. Єврейське етнічне злочинне угруповування будуть прикривати "боротьбою з антисемитизмом".

Президент https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимир Зеленський у четвер, 7 жовтня, підписав https://lb.ua/news/2021/09/22/494534_rada_zaboronila_antisemitizm.html закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Про це повідомила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucHJlc2lkZW50Lmdvdi51YS9uZXdzL3ZvbG9kaW1pci16ZWxlbnNraWotcGlkcGlzYXYtemFrb24tcHJvLXphcG9iaWdhbm55YS10YS1wcm90aS03MDk3Mw== пресслужба Офісу президента .
показать весь комментарий
07.10.2021 14:12 Ответить
Ага...
Чекаємо йогоприщначення у держбанк...
Або сховають у ВР, замість того ж Розумкова...
показать весь комментарий
07.10.2021 11:01 Ответить
Чувак в истерике...850 грн штрафа это катастрофа для него...семью кормить нечем будет...😀
показать весь комментарий
07.10.2021 11:03 Ответить
Осознал, сам себя трахнул уже несколько раз и готов еще и снова, только не лишайте меня доступа к корытцу...
Блин, какие ничтожества у власти!
показать весь комментарий
07.10.2021 11:04 Ответить
Тут не только боязнь потери корыта, тут бы на парашу не попасть:

В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.

Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.

Результаты работы "Укрэксимбанка"

за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.

а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,

2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з

2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн

2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн

2019 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн

март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка

2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов гр.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
07.10.2021 11:07 Ответить
Може і таке бути що Укрексімбанк як державний банк України фінансує вбивць українських вояків з ЗСУ і добробатів на Донбасі. Дуже схоже на те, бо зараз агент Кремля Єрмак друга впливова фігура в державі Україна після Зе клоуна
показать весь комментарий
07.10.2021 12:20 Ответить
Украинцы, вдумайтесь - друг Президента финансирует террористов ЛНР - убийц наших солдат деньгами их родителей и жен (банк - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ)!
И он откупится простым админштрафом и дальше будет причастным к финансированию терроризма?
В какой цивилизованной стране такое возможно???!!!
показать весь комментарий
07.10.2021 13:31 Ответить
Мда. З цифрами воно переконливіше.

Де Зеленський, там збитки
показать весь комментарий
07.10.2021 14:59 Ответить
Смею заверить всех, кто верит украинскому КРИВОСУДИЮ - ничего сенсационного в стране Зе-идиотов не может случиться В ПРИНЦИПЕ - Мецгера отмажут и Украина ОПЯТЬ останется ОПЛЁВАННОЙ, как это уже было НЕ РАЗ при откровенных ПРЕДАТЕЛЯХ и ПРОФАНАХ сидящих в ОП... Вспомните "вагнергейт". Однако хуже всего будет, если вопрос Укрекимбанка будет решён именно так, вопреки общественному мнению и Закону. В этом случае Ненька безапеляционно ВОЗВРАЩАЕТСЯ в совок и времена енакиевского ублюдка-зека. Молчать НЕЛЬЗЯ - это ДЕЛО ЧЕСТИ любого из нас!
показать весь комментарий
07.10.2021 11:07 Ответить
Шурик ты молодец и не молчишь! У меня тоже такая личная неприязнь что кушать не могу.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:40 Ответить
зебилы, почему манагэр не в сизо?
показать весь комментарий
07.10.2021 11:11 Ответить
Потому что 73% стадо клинических идиотов прголосили за жыда- это основная причина.
показать весь комментарий
07.10.2021 12:57 Ответить
Які нах вибачення, розкажи краще про кредит для ДНР, мурло двулике.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:16 Ответить
Отстраненный глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил о вручении подозрении и извинился перед журналистами "Схем". Источник:
Цікаво, цей упир має відношення о фінансування сепаратистів Донецька і Луганська чи ні.
Слідство покаже
показать весь комментарий
07.10.2021 12:16 Ответить
Слідство скоріше за все не покаже, а приховає.
показать весь комментарий
07.10.2021 22:04 Ответить
пацанчику выписали статью по которой наказание ШТРАФ
показать весь комментарий
07.10.2021 13:47 Ответить
"...Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием Источник: https://censor.net/ru/n3292607..." Т. е. уже заготовил требуемую сумму... Может быть...
показать весь комментарий
07.10.2021 13:53 Ответить
Да. Заготовив. Баканов Бубочка Ленка - кращі друззя. Гроші вже давно пішли куди треба.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:59 Ответить
А де дівся суддя Чаус?
показать весь комментарий
07.10.2021 13:58 Ответить
Туда же, куда и "анализы Зе" подевались.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:26 Ответить
Чауса отправили в кругосветку,само собой в багажнике путешествует.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:39 Ответить
"НЕ ВЕРЮ!" (с) Станиславский.
Глупо, по нормальному сценарию, он должен был по побегать, по сопротивляться, по кричать "не виновата я!".
А так, понятно, что Зеленский хочет затянуть и замять скандал - пообещал Мецгеру, что с ним ничего страшного не случится и все беспокойства ему компенсируют.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:24 Ответить
Ви пане повністю праві. Вже збіг мецхер. Прикордонники отримали у базі обмеження для нього на перетин кордону.
показать весь комментарий
07.10.2021 15:54 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 17:04 Ответить
 
 