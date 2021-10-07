Мецгер: Получил подозрение от прокуратуры, готов в полном объеме сотрудничать со следствием. ДОКУМЕНТ

Отстраненный глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил о вручении подозрении и извинился перед журналистами "Схем".

Об этом Мецгер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Получил подозрение от прокуратуры. Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей.



Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова - это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром", - говорится в сообщении.

Сегодня правоохранители вручили подозрение главе "Укрэксимбанка" Мецгеру, а также директору департамента информполитики "Укрэксимбанка" Пикалову.

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Напомним, 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

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