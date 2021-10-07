Мецгер: Получил подозрение от прокуратуры, готов в полном объеме сотрудничать со следствием. ДОКУМЕНТ
Отстраненный глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил о вручении подозрении и извинился перед журналистами "Схем".
Об этом Мецгер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Получил подозрение от прокуратуры. Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей.
Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова - это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром", - говорится в сообщении.
Сегодня правоохранители вручили подозрение главе "Укрэксимбанка" Мецгеру, а также директору департамента информполитики "Укрэксимбанка" Пикалову.
Напомним, 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.
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Президент https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимир Зеленський у четвер, 7 жовтня, підписав https://lb.ua/news/2021/09/22/494534_rada_zaboronila_antisemitizm.html закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Про це повідомила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cucHJlc2lkZW50Lmdvdi51YS9uZXdzL3ZvbG9kaW1pci16ZWxlbnNraWotcGlkcGlzYXYtemFrb24tcHJvLXphcG9iaWdhbm55YS10YS1wcm90aS03MDk3Mw== пресслужба Офісу президента .
Чекаємо йогоприщначення у держбанк...
Або сховають у ВР, замість того ж Розумкова...
Блин, какие ничтожества у власти!
В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. . Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины.
Результаты работы "Укрэксимбанка"
за 2014 год - убыток 11,25 млрд грн.
а 2015 год - убыток 14,13 млрд грн,
2016 год убыток составлял 956,7 млн грн, з
2017 года Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн
2018 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 958 млн грн
2019 год Укрэксимбанк получил прибыль в размере 780 млн грн
март 2020 - Зеленский лоббирует назначение своего личного друга главой "Укрэксимбанка
2020 году "Укрэксимбанк" получил убыток 5,6 миллиардов гр.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
И он откупится простым админштрафом и дальше будет причастным к финансированию терроризма?
В какой цивилизованной стране такое возможно???!!!
Де Зеленський, там збитки
Цікаво, цей упир має відношення о фінансування сепаратистів Донецька і Луганська чи ні.
Слідство покаже
Глупо, по нормальному сценарию, он должен был по побегать, по сопротивляться, по кричать "не виновата я!".
А так, понятно, что Зеленский хочет затянуть и замять скандал - пообещал Мецгеру, что с ним ничего страшного не случится и все беспокойства ему компенсируют.