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Новости Отставка Разумкова
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Корниенко о том, как понял, что Разумков - не член команды "СН": Показательна позиция по закону об олигархах. Ожидали поддержки, а не саботирования

Корниенко о том, как понял, что Разумков - не член команды

"Слуга народа" считает, что спикер ВР Дмитрий Разумков открыто саботировал принятие законоперокта по олигархам.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил сегодня с трибуны Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Показательной была позиция спикера ВР Дмитрия Разумкова по законопроекту по олигархам. Это командная работа. Мы ожидали поддержки, а не саботирования", - отметил он, отвечая на вопрос депутата "Батькивщины" Сергея Соболева относительно того, в какой момент Корниенко лично понял, что Разумков - не член команды "Слуги народа".

Читайте также: Рада рассматривает вопрос отставки Разумкова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

ВР (29247) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521) Корниенко Александр (658) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+6
Объясните мне что это такой за закон об олигархах, который поддерживают депутаты олигархов каломойского, ахметова, гереги, новинского, фирташа?!
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07.10.2021 11:09
+5
Соблюдение норм Конституции и законов Слугам Наркомана не нравятся.

Банда ЗЕ не довольна тем, что Разумков не захотел стать соучастником преступления, как в свое время Рябошапка отказался подписывать фуфельные уголовки против Порошенко.
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07.10.2021 11:03
+5
Виходить, що людина не має права на свою думку і позицію? І голосувати треба за методом покійного Чечетова? Вкотре переконуюсь, що СН - стадо баранів недалекоглядних тіл.
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07.10.2021 11:03
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не оправдал доверия партии, оказался шпионом антанты олигархов
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07.10.2021 10:55 Ответить
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07.10.2021 10:57 Ответить
Стрелял из Маузера в шофера шифера!
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07.10.2021 10:58 Ответить
Какой все таки подлец он был!) Аж страшно...
Прям Сралинский процесс в открытую...
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07.10.2021 10:57 Ответить
ждем дело "врачей"
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07.10.2021 10:57 Ответить
Дэло врачэй (від слова ВРАТЬ), мусе бути після "керування" зелених мародерів.
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07.10.2021 11:17 Ответить
По Закону ? Это саботирование??? Особенно что проголовали две Фрикции олигархов Коломойского " За Майбах" и Веревского "Довира" !
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07.10.2021 10:58 Ответить
Прежде всего сам Корниенко и зелешобла забыл что они должны действовать в интересах украинского народа, а не своей партии с конвертиками из под стола от бородатой бабушки.
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07.10.2021 11:16 Ответить
авторитарная власть развращает, а абсолютная власть развращает Абсолютно!
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07.10.2021 11:28 Ответить
Особенно когда к власти дорвались не отягощенные особыми моральными принципами клиенты.
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07.10.2021 12:08 Ответить
ай, какой маладец! все осознал и раскаялся. остается только понять и простить (что, собственно, уже и произошло, судя по статье, которую ему вменили).
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07.10.2021 10:59 Ответить
И как долго же Он маскировался зеленым! Особенно когда ходи в предвыборную компанию по всем ТВ Шоу, ТВ каналам и агитировал за Зе. который даже в живую не выступал . а только видосики...по тексту. Потому что сам такое же пустое и тупорылое как и большинство Зе шоблы в Раде.
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07.10.2021 11:00 Ответить
А что в зе-шобле есть нормальные лица? Судя по расскладам все тупорылые
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07.10.2021 11:10 Ответить
И еще, офшоры, вагнеровц и прочие зашквары это так пустяки... А вот "корень зла" в стране это Разумков? Вот сейчас как сменят. так Украина и расцветет!
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07.10.2021 11:02 Ответить
Соблюдение норм Конституции и законов Слугам Наркомана не нравятся.

Банда ЗЕ не довольна тем, что Разумков не захотел стать соучастником преступления, как в свое время Рябошапка отказался подписывать фуфельные уголовки против Порошенко.
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07.10.2021 11:03 Ответить
Виходить, що людина не має права на свою думку і позицію? І голосувати треба за методом покійного Чечетова? Вкотре переконуюсь, що СН - стадо баранів недалекоглядних тіл.
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07.10.2021 11:03 Ответить
зря разумков нe борeться за крiсло. хоча б з цiллю повозити тупi рила по асфальту - прeцeдeнт такий що суд вiдновить розумкова на раз-два з такою кiлькстю порушeнь.
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07.10.2021 11:04 Ответить
Объясните мне что это такой за закон об олигархах, который поддерживают депутаты олигархов каломойского, ахметова, гереги, новинского, фирташа?!
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07.10.2021 11:09 Ответить
ожидали поддержки узурпации власти?
сказочные долбо@бы.
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07.10.2021 11:16 Ответить
Но кто-то на расстреле настоял -
И взвод отлично выполнил приказ.
Но был один, который не стрелял.

Высоцкий о ситуации с Димой
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07.10.2021 11:27 Ответить
вобшому - #бала жаба гадюку ))
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07.10.2021 11:31 Ответить
Саботирование - это передача Разумковым законопроекта в Венецианскую комиссию. Вообще Слуги Народа хотели бы нас грабить таким образом, чобы за границей никто об этом не знал. Они даже оклады чиновникам сделали такие как у чиновников в ЕС. То есть 6 минимальных окладов как в ЕС.
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07.10.2021 11:33 Ответить
Новый вид казни - депутатская...
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07.10.2021 11:41 Ответить
 
 