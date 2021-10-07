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Корниенко о том, как понял, что Разумков - не член команды "СН": Показательна позиция по закону об олигархах. Ожидали поддержки, а не саботирования
"Слуга народа" считает, что спикер ВР Дмитрий Разумков открыто саботировал принятие законоперокта по олигархам.
Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил сегодня с трибуны Рады, информирует Цензор.НЕТ.
"Показательной была позиция спикера ВР Дмитрия Разумкова по законопроекту по олигархам. Это командная работа. Мы ожидали поддержки, а не саботирования", - отметил он, отвечая на вопрос депутата "Батькивщины" Сергея Соболева относительно того, в какой момент Корниенко лично понял, что Разумков - не член команды "Слуги народа".
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антантыолигархов
Прям Сралинский процесс в открытую...
Банда ЗЕ не довольна тем, что Разумков не захотел стать соучастником преступления, как в свое время Рябошапка отказался подписывать фуфельные уголовки против Порошенко.
баранівнедалекоглядних тіл.
сказочные долбо@бы.
И взвод отлично выполнил приказ.
Но был один, который не стрелял.
Высоцкий о ситуации с Димой