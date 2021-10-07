Голосование за спикера Рады и первого вице-спикера может состояться уже сегодня, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада может провести голосование за избрание председателя парламента и первого вице-спикера уже в четверг, 7 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Да, мы бы хотели провести голосование сегодня за назначение, чтобы Верховная Рада работала стабильно", - сказала Кравчук
Она также уточнила, что речь идёт об избрании и председателя парламента, и первого вице-спикера.
Ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на должность спикера будет назначен Руслан Стефанчук, а первым вице-спикером - первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
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