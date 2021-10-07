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Новости Отставка Разумкова
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Голосование за спикера Рады и первого вице-спикера может состояться уже сегодня, - "слуга народа" Кравчук

Голосование за спикера Рады и первого вице-спикера может состояться уже сегодня, -

Верховная Рада может провести голосование за избрание председателя парламента и первого вице-спикера уже в четверг, 7 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, мы бы хотели провести голосование сегодня за назначение, чтобы Верховная Рада работала стабильно", - сказала Кравчук

Она также уточнила, что речь идёт об избрании и председателя парламента, и первого вице-спикера. 

Ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на должность спикера будет назначен Руслан Стефанчук, а первым вице-спикером - первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко о том, как понял, что Разумков - не член команды "СН": Показательна позиция по закону об олигархах. Ожидали поддержки, а не саботирования

ВР (29247) голосование (1396) назначение (2174) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+3
Слуга народу звинувачує Разумкову, що він не спиняв опозицію, яка у публічних виступах критикувала Президента.

вырастили царька и свиту? жри...те
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07.10.2021 11:08
+1
ЗЕня вам не Овощь...этот не сдрыснет!
А утопит вас в крови...эбанитовая палочка вам в сраку...
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07.10.2021 11:02
+1
Он уже обдрыстался... А вот Беня - тот да - ему некуда дрыстать, и он все тут утопит, чтобы не пришлось...
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07.10.2021 11:04
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Запомните хорошо этот день ЗЕбени...
Наш офшорный 95 Титаник стал на рельсы авторитаризма...
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07.10.2021 11:01 Ответить
ЗЕня вам не Овощь...этот не сдрыснет!
А утопит вас в крови...эбанитовая палочка вам в сраку...
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07.10.2021 11:02 Ответить
Он уже обдрыстался... А вот Беня - тот да - ему некуда дрыстать, и он все тут утопит, чтобы не пришлось...
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07.10.2021 11:04 Ответить
Та да...сумерки сгущаются над нашим хутором) вони ЗРОБИЛИ ЦЕ по приколу...а на Майдан снова топать нормальным людям...
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07.10.2021 11:06 Ответить
зря разумков нe борeться за крiсло. хоча б з цiллю повозити тупi рила по асфальту - прeцeдeнт такий що суд вiдновить розумкова на раз-два з такою кiлькстю порушeнь
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07.10.2021 11:01 Ответить
Разумков казав, що не буде звертатися до суду. На мою думку, Разумков почав свою гру, і кінцева зупинка - президентське крісло. А шлях до крісла він пройшов, правда з другом(так він вважав!).
Я не прихильник ні СН, ні Разумкова.
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07.10.2021 11:09 Ответить
кращe вжe розумков чим клоун. поки вiн нормально рулить ситуацiю. якщо так i далi робитимe то отримає мiй голос !
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07.10.2021 11:28 Ответить
а щe раз казати що розумков нe пiд до суду тут нe трeба. бо мiй комeнтар як раз рeплка на його заяву.
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07.10.2021 11:30 Ответить
Слуга любит троицу...
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07.10.2021 11:03 Ответить
зе-мародеры, как обычно стреляют себе в ногу. разумков замутит свой проект за деньги ахмета и заберет не только кучу депутатов прислуг кремля, но и 4-6% рейтинга зе-упырей. А хто очень хорошая новость - чем ниже рейтинги у офшорных клоунов - тем больше шансов, что цирк в стране закончится
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07.10.2021 11:05 Ответить
Слуга народу звинувачує Разумкову, що він не спиняв опозицію, яка у публічних виступах критикувала Президента.

вырастили царька и свиту? жри...те
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07.10.2021 11:08 Ответить
 
 