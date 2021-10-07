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Новости Отставка Разумкова
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Корниенко озвучил претензии "Слуги народа" к Разумкову: "Отступил от общих принципов"

Корниенко озвучил претензии

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко выступая с трибуны парламента попросил спикера Дмитрия Разумкова пересесть из президиума в сессионный зал и вместе со всеми слушать нового председателя ВР.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко все свое выступление посвятил критике Разумкова.

"Парламент реформ, о котором мы с вами мечтали коллеги-"слуги народа", начал превращаться в парламент времен Владимира Литвина. Когда лицемерие, лукавство и использование двойных стандартов начало становится не только повседневностью, но и предметом торга с политическими оппонентами и просто с какими-то людьми, которые хотят повлиять на парламент. Два года назад мы были едины в стремлении взять на себя ответственность за изменения, за реформы, за обновление принципов, по которым должна работать власть. Этого от нас ждали 73% избирателей. Мы были новыми политиками и решили остаться людьми в этой политике… Когда я сейчас говорю мы, я с сожалением вынужден констатировать, что не все мы: кто-то погнался за длинным коррупционным рублем и покинул нашу фракцию, кто-то за коротким российским рублем, а кто-то решил, что собственные политические, и даже жизненные амбиции, выше командных целей и договоренностей. С сожалением вынужден констатировать, что таким стал и наш бывший глава нашего списка и нашей партии. Мы должны иметь смелость сказать прямо нашим избирателям, что Дмитрий Александрович отступил от общих принципов и больше не является членом нашей команды и больше не может представлять нашу партию на такой высокой должности", - подчеркнул первый замглавы фракции "СН".

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Он заявил, что к Разумкову есть много вопросов, большинство из которых являются риторическими.

Корниенко поинтересовался у Разумкова, как так получилось, что "в парламенте начал работать принцип друзьям и себе все, а врагам регламент".

Политик спросил, почему для журналистов год не открывались кулуары из-за COVID-19, а "вдруг открылись за день до обсуждения" отставки Разумкова.

Обращаясь к Разумкову "слуга народа" сказал: "Мы пока что не очень понимаем за что вы, какая у вас политическая платформа. У нас с коллегами вызывает искреннее удивление активная поддержка вашей позиции со стороны пророссийских СМИ и СМИ, связанных с так называемой проевропейской оппозицией. Поэтому мы подготовили ряд вопросов, которые помогут вам сориентироваться в будущей политической карьере".

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Первый замглавы "СН" озвучил эти вопросы:

- является ли нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук врагом Украины?

- являются ли враждебно настроенными к Украине каналы "112", "Zik", "NewsOne"?

- является ли российским пропагандистом Анатолий Шарий?

- вредят ли Украине контрабандисты и олигархи?

"Если вы даете три "да", то у меня сразу есть четвертый вопрос, почему вы не поддержали санкции против всех упомянутых лиц на СНБО?" - акцентировал Корниенко.

Автор: 

ВР (29247) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+19
Т.е. для Слуг Наркомана "отступление от общих" страшнее нарушения Конституции.

У Разумкова есть шанс отскочить от уголовки, а вот у Корниенко уже нет.
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07.10.2021 11:08
+19
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07.10.2021 11:14
+18
Разумков то поэтому и дистнцинировался от Зе плесени. которая регулярно законы нарушает. Он умный и дальновидный.
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07.10.2021 11:12
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короче, враг народа, расстрелять
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07.10.2021 11:07 Ответить
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07.10.2021 11:14 Ответить
два ватных ******** --- ЭТО ЕПТ В САМУЮ ДЕСЯТКУ . про этих двух ****** после их песенки на колхозном стадионе .. зачем вы били в свои барабаны.. да чтобы вы ******* в рот бараны УКРАИНУ уважали . где вы выросли . где вы хлеб жрали . где ЛЮДЕЙ как в тире януковощ приказал расстреливать безоружных --- не нравится ******** в бензоколонку два ватных гандона и можете взять на память три килограмма легкоусвояемого сала для светки лободы . таи повалий и софы ротару
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07.10.2021 15:38 Ответить
Т.е. для Слуг Наркомана "отступление от общих" страшнее нарушения Конституции.

У Разумкова есть шанс отскочить от уголовки, а вот у Корниенко уже нет.
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07.10.2021 11:08 Ответить
Разумков то поэтому и дистнцинировался от Зе плесени. которая регулярно законы нарушает. Он умный и дальновидный.
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07.10.2021 11:12 Ответить
Вот с дальновидностью Вы загнули. Был бы дальновидным, не связывался бы с плесенью. Самое большое зло, которое он совершил, это усадил Клоуна на трон. Именно он и Данилюк. Последний, кстати, тоже не дебил. О чем они думали - не знаю. А спикер, кстати, из Димона оказался неплохой. Не думаю, что из того зеленого дерьма можно что-то лучше вытянуть.
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07.10.2021 12:41 Ответить
Главное вовремя покинуть Титаник
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07.10.2021 19:58 Ответить
...і прикинутися шлангом)
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07.10.2021 20:26 Ответить
Просто через два с половиною роки сам Корнієнко ох як буде відступати від цих принципів. Здадуть тебе пане Корнієнко разом зі фломідією і Косовороткою 99,9 % слуг. І непросто здадуьб і будуть говорити правду, а ще будуть битися за чергу першими розповісти і навіть написати заяви.
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07.10.2021 15:10 Ответить
Общие принципы это что? Это в каком законе такое прописано? Мафия? ОПГ коррупционеров?
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07.10.2021 11:11 Ответить
Так ті принципи вже озвучені - " щоб і для внуків вистачило".
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07.10.2021 11:29 Ответить
Николай Тищенко поделился этими принципами периода 90-х годов
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07.10.2021 17:52 Ответить
От ваших принципов грех не отступить. Линчуйте, идиоты, делайте из Разумкова мученика!
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07.10.2021 11:17 Ответить
Вы не согласны с мнением найвеличнейшего президента всех народов Владимиром Зеленским значит Вы враг 95 квартал и подлежите уничтожению вот что сейчас происходит самодурство нарцисызм возведенный в государственную политику и лобызание челяди ботинка найвеличныйшего за пачку денег
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07.10.2021 11:20 Ответить
73% от 40ка,марзота -было бы от 100%,то ловить в этой стране,среди одних дегенератов,было бы вообще нечего
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07.10.2021 11:24 Ответить
Еще один вопрос: В каком законе Украины прописано определение "Врага" Украины? Или мы будем руководствоваться не Законом, а понятиями? Так тогда лучше уж Овоща на трон верните или Ахметку усадите - у них с понятими получше будет. Вы же сброд реальных беспредельщиков. И по итогу вашего правления вас должны будут наказывать и власть по закону и бандиты по понятиям - вы все границы перешли.
А против реальных врагов должны быть реальные уголовные дела, а не санкции. Санкции же можно применять лишь к гражданам других государств.
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07.10.2021 11:26 Ответить
Та і без цих питань до Разумкова зрозуміло, що санкції РНБО як мертвому припарка. До чого такі претензії, коли Арахамія заявляє, що закон про деолігархізацію вигідний олігархам. Можливо тому Разумков і направив його в ВК, а не до іншого ВК. Вже б хоч в унісон брехали.
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07.10.2021 11:27 Ответить
Для плісняви общакові принципи важливіші за Закони України. Отака фігня, малята. Наобирали, б... .
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07.10.2021 11:32 Ответить
так у школi яка зeлeних породила законiв нeмає. вчилок бeз знання законiв пeдкороною коронують. на iх повeдiнцi i виростають отакi зeлeнi боби.
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07.10.2021 11:39 Ответить
Відступив від лінії партії? А слабо як у 30-ті? Арешт, суд, розстріл та й "дєло с концом".
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07.10.2021 11:33 Ответить
Ради бога, не расстраивайте Корниенко. А то у него преждевременно воды отойдут.
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07.10.2021 11:56 Ответить
Звертаючись до Разумкова, "слуга народу" сказав: "Ми поки що не надто розуміємо за що ви, яка у вас політична платформа."
І після нетривалої паузи додав:
- От я з президентом, наприклад, за айкоси та корабельні сосни. Голова нашої фракції пан Ара Хам не дасть збрехати.

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07.10.2021 11:57 Ответить
Им быть охранниками на автостоянке, а не Законы писать.
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07.10.2021 17:56 Ответить
Не рузмію тих, хто їх обирав...Там просто на рилах написано, що вони бидлостайл!
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07.10.2021 20:32 Ответить
Про жабу та гадюку чомусь пригадалось...
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07.10.2021 11:57 Ответить
яке там пригадалося? через таких "слуг зеленського" взагалі з голови не йде)
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07.10.2021 16:24 Ответить
Корнієнко: "Парламент реформ, про який ми з вами мріяли, почав перетворюватися на парламент часів Володимира Литвина."
- Парламент реформ? Схоже, що у тебе айкос із бразильським борошном. І парламент не почав перетворюватися, а перетворився одразу після обрання моностада. І не на парламент часів Литвина, а на шапіто.
Корнієнко: "Коли лицемірство, лукавство і використання подвійних стандартів почало ставати не лише повсякденністю."
- А тут гарно сказав про ЗЕ-шапіто під скляним куполом на Грушевського. Погоджуюсь.
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07.10.2021 12:12 Ответить
на зоне корниенко быстро свое пузо сбросит! Есть красные зоны, а это будет ЗЕленая Зона!
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07.10.2021 12:13 Ответить
забавно смотреть, как ЗЕленые мерзавцы, на которых клейма негде ставить, которые третий год вытирают свои копыта о Конституцию и другие законы, поучительно и вдохновенно распатякивают о каких-то "принципах" и о какой-то "ответственности" ... "слуги урода" это сборище лицемерных негодяев .
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07.10.2021 12:20 Ответить
Предполагаю, что зеленым известно о Разумкове гораздо больше, чем озвучивается. Правильность этого решения становится совершенно ясной, если посмотреть, кто голосовал против его снятия. Это ОПЗЖ, партия Порошенко и нек. другие. Теперь лично для меня, некоторая театральность в поведении зеленых, должна быть оправдана. Это ерунда, в сравнении с главным, лишением тонкого подыгрывания важной должностной фигурой спикера тем, кто считали его своей поддержкой и опорой. Его мировоззренческая голубизна (в партийном смысле) чувствовалась и прорывалась наружу, время от времени. И несмотря на то, что Разумков запасся вескими аргументами, я поддерживаю сегодняшнее кадровое решение парламента. Поскольку идеальных решений не бывает, а это решение - правильное. Когда обвиняют зеленых в попытке узурпации власти, то нужно смотреть шире. Что же еще могут сказать ребята из оппозиции, чтобы привлечь к себе внимание? С их стороны, это манипуляция, это неправда. А с другой стороны, как можно узурпировать то, чем и так по закону уже владеешь? Зеленский, все же, через сопротивление идет вперед. Ему чертовски трудно. Пожелаем же ему успехов в реформировании страны!
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07.10.2021 12:44 Ответить
Нічого. що йому тяжко. Зебіли потерплять, чи не так?
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07.10.2021 12:56 Ответить
Подоляк?!
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07.10.2021 13:32 Ответить
Тищенко
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07.10.2021 17:59 Ответить
Коля -котлета так багато і складно не зможе написати зроду .
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07.10.2021 21:28 Ответить
Два раза перечитал ... претензий не увидел. Увидел лозунги, воду на киселе, популизм, забалтывание, манипуляции ... конкретных претензий не увидел.
Единственное с чем согласен: "Мы пока что не очень понимаем за что вы, какая у вас политическая платформа?"
А пока для меня Разумков - очередной сбитый летчик, резко ставший правдолюбом и "все по закону", сразу после того как его вышвырнули из стаи власть-придержащих.
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07.10.2021 12:53 Ответить
Это все напоминает КПСС. Я помню. И КГБ тогда зверствовало. ЗЕк идет туда же.
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07.10.2021 12:54 Ответить
...успехов в реформировании страны! Цели ясны, задачи определены-за работу, товарищи! С чуйством глубокого удовлетворения, фперед к пабеде зеленизма над ОПЗЖ и примкнувшего к ним Порошенка!
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07.10.2021 13:50 Ответить
Як зручно, коли будь-яке порушення конституції можно виправдати боротьбою з олігархами, а будь-кого, хто це критикує, можна приписувати до ворогів України.
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07.10.2021 13:51 Ответить
Это было бы смешно, если бы этого еще не было в нашей истории. А так уже не смешно, а страшно...
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07.10.2021 18:49 Ответить
Так було, наприклад ще три роки тому.
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08.10.2021 10:26 Ответить
да благословит св. петр богоугодное и христолюбивое зеленое братство
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07.10.2021 13:58 Ответить
ахренеть - все таки сьели. как в анекдоте про КПСС. . . . "что такое партсобрание? єто когда - пошушукались и сьели - упитаного и молчаливого собрата"
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07.10.2021 14:48 Ответить
"Якщо ви даєте три "так", то у мене відразу є четверте питання, чому ви не підтримали санкції проти всіх згаданих осіб на РНБО?" - акцентував Корнієнко. Джерело:
Може досить робити вигляд, що ви щось робите? Санкції застосовують до осіб, які не можуть бути покарані правовою системою: - до іноземців. А для громадян України, якщо вони порушили закон є кримінальна відповідальність, а не санкції. А РНБО не є якоюсь "революційною трійкою", трибуналом або судом Лінча.
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07.10.2021 16:33 Ответить
Лучше бы Корниенко о корабельных соснах рассуждал.
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08.10.2021 01:32 Ответить
 
 