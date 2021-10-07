Сейчас в ВР руководят принципы "кто не с нами, тот против нас", и "офшоры есть у всех", - Разумков. ВИДЕО

Партия "Слуга народа" изменила части принципов, которые декларировала в предвыборных обещаниях, идя в парламент.

Об этом сегодня с трибуны ВР заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина мечты - часть нашей предвыборной программы. Мы шли сделать Украину другой, лучшей, все в это искренне верили. Я помню, как горели глаза у тех, кто приходил в нашу команду. Сегодня в зале я вижу уже другие глаза, они сильно изменились. Все время я пытался сделать так, чтобы часть обещаний стали реальными...Сейчас в зале руководят принципы - кто не с нами, тот против нас, вместо обещанного "Закон один для всех". Принцим, что "Офшоры для власти страшно" - стал ничего страшного, у всех они есть", - отметил Разумков.

"Мои принципы остались прежними", - отметил Разумков.

"Мы когда шли в парламент, говорили одно: мы должны стать политиками, но остаться людьми, давайте выполним хотя бы это обещание", - добавил он.

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