3 576 15
Разумков о конвертах за голосование: Если бы я брал, меня бы не снимали, а уже закрывали
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает каждого депутата отвечать за себя.
Об этом он заявил сегодня в ВР, отвечая на вопрос надрепа "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко о том, знает ли он о том, что депутатам предлагали деньги в конверте за голосование за его отставку, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Что касается каких-то конвертов, за более чем 2 года в ВР я не брал никаких конвертов, ни от кого, ни от олигархов, ни от кого. Если бы брал, меня бы не снимали, а уже закрывали, но пусть каждый отвечает за себя. Мне никто не приносил", - подчеркнул председатель ВР.
Также Разумков заявил, что оценку как его работе, так работе парламента и президента будут давать люди.
Топ комментарии
+8 Фродо Странник
показать весь комментарий07.10.2021 11:23
+7 Владимир Иванец
показать весь комментарий07.10.2021 11:22
+7 govtva
показать весь комментарий07.10.2021 11:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Его просто раскручивают, чтобы сделать следующим президентом по плану известного олигарха.
Что касается того, сколько еще ждать, так это только от нас с вами зависит. Как только мы зады от диванов оторвем, так и закончится. Как только соберемся с духом призвать к ответу это бенино кодло, так и сядут усе.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который похоже будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.