Разумков о конвертах за голосование: Если бы я брал, меня бы не снимали, а уже закрывали

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает каждого депутата отвечать за себя.

Об этом он заявил сегодня в ВР, отвечая на вопрос надрепа "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко о том, знает ли он о том, что депутатам предлагали деньги в конверте за голосование за его отставку, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что касается каких-то конвертов, за более чем 2 года в ВР я не брал никаких конвертов, ни от кого, ни от олигархов, ни от кого. Если бы брал, меня бы не снимали, а уже закрывали, но пусть каждый отвечает за себя. Мне никто не приносил", - подчеркнул председатель ВР.

Также Разумков заявил, что оценку как его работе, так работе парламента и президента будут давать люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас в ВР руководят принципы "кто не с нами, тот против нас", и "офшоры есть у всех", - Разумков