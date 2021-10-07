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Новости Отставка Разумкова
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Разумков о конвертах за голосование: Если бы я брал, меня бы не снимали, а уже закрывали

Разумков о конвертах за голосование: Если бы я брал, меня бы не снимали, а уже закрывали

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призывает каждого депутата отвечать за себя.

Об этом он заявил сегодня в ВР, отвечая на вопрос надрепа "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко о том, знает ли он о том, что депутатам предлагали деньги в конверте за голосование за его отставку, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что касается каких-то конвертов, за более чем 2 года в ВР я не брал никаких конвертов, ни от кого, ни от олигархов, ни от кого. Если бы брал, меня бы не снимали, а уже закрывали, но пусть каждый отвечает за себя. Мне никто не приносил", - подчеркнул председатель ВР.

Также Разумков заявил, что оценку как его работе, так работе парламента и президента будут давать люди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас в ВР руководят принципы "кто не с нами, тот против нас", и "офшоры есть у всех", - Разумков

Автор: 

ВР (29247) коррупция (8560) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+8
Значит Конверты Реально есть!
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07.10.2021 11:23
+7
Если быть абсолютно честным, я хочу, чтобы Разумкова сняли. Может быть, даже лишили мандата и выгнали из партии. Тогда он на второй день сидел бы на Прямом и вещал про слуг урода такое, от чего и телевизор краснел бы. Ой, люблю такие вещи! Оторвут порося от корыта, оно визжит, шо резаное!
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07.10.2021 11:22
+7
Зато это порося по закону и регламенту работало,а хрюндель Стефанчук устроит из парламента цирк.Вот увидите не долго осталось ждать.
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07.10.2021 11:26
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Если быть абсолютно честным, я хочу, чтобы Разумкова сняли. Может быть, даже лишили мандата и выгнали из партии. Тогда он на второй день сидел бы на Прямом и вещал про слуг урода такое, от чего и телевизор краснел бы. Ой, люблю такие вещи! Оторвут порося от корыта, оно визжит, шо резаное!
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07.10.2021 11:22 Ответить
Зато это порося по закону и регламенту работало,а хрюндель Стефанчук устроит из парламента цирк.Вот увидите не долго осталось ждать.
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07.10.2021 11:26 Ответить
Это порося голосовало вместе со СН за все антинародные законы.
Его просто раскручивают, чтобы сделать следующим президентом по плану известного олигарха.
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07.10.2021 11:32 Ответить
Согласен с Вами. В зе-шобле это исключительно редкое качество. Их деятельность построена на иных принципах и правилах.
Что касается того, сколько еще ждать, так это только от нас с вами зависит. Как только мы зады от диванов оторвем, так и закончится. Как только соберемся с духом призвать к ответу это бенино кодло, так и сядут усе.
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07.10.2021 11:33 Ответить
а тiпа вжe нe цирк. вони ж пeрeд голосуванням про вiдсторонeння повиннi були прийняти цe порядок дeнний.
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07.10.2021 11:35 Ответить
Значит Конверты Реально есть!
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07.10.2021 11:23 Ответить
Нет. Не закрывали бы. Потому что ты бы слил остальных
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07.10.2021 11:24 Ответить
какие конверты ? он же спикер . столько сколько он берет ни в один конверт не влезет . это рядовые холопы из СН конвертами получают
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07.10.2021 11:29 Ответить
Жаби і гадюки... Тьфу, противно...
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07.10.2021 11:33 Ответить
Я вижу замену спикера (может имитация попытки замены) как этап шоу для раскрутки Разумкова.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его предки, готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который похоже будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
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07.10.2021 11:44 Ответить
А где же этот "кристально чистый" первый номер депутатского списка Слуг Недоумка раньше был?
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07.10.2021 11:46 Ответить
Он конечно большая падлюка, а снимают его возможно за то, что конвертов не брал от кого надо было брать.
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07.10.2021 11:49 Ответить
 
 