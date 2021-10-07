Врач Дубров о рисках после вакцинации от COVID-19: Больше шансов быть укушенным акулой

Существует гораздо больший риск иметь серьезные проблемы со здоровьем или даже умереть после заражения коронавирусом, чем после прививки от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом заявил президент Ассоциации анестезиологов Украины, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров.

"Шансы получить одну из серьезных реакций на вакцину от коронавируса намного ниже, чем быть укушенным акулой. С другой стороны, угроза коронавируса абсолютно реальна", - отметил Сергей Дубров.

В подтверждение своих слов он вспомнил коронавирусную статистику смертности. В частности, за время пандемии вирус унес жизни более 57 тыс. граждан. В то же время за почти семь месяцев вакцинальной кампании Государственный экспертный центр Минздрава получил 103 сообщения о летальных случаях.

"Ни в одном из уже расследованных 80 случаев нет доказанной связи с вакцинацией. Это были случайные события, которые совпали по времени с проведенной прививкой, а причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует. Что касается остальных 23 сообщений, то там проводится расследование", - отметил Сергей Дубров.

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По поводу осложнений, то, например, частота образования тромбов как во время тяжелого, так и во время легкого коронавируса значительно выше, чем после прививки.

Также британское исследование демонстрирует, что около 50% людей с тяжелым Covid-19 будут иметь проблемы с сердцем спустя месяцы после выздоровления. В то же время после уколов мРНК-вакцинами были зарегистрированы очень редкие случаи миокардита и перикардита.

"В Европе частота таких случаев после прививки вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech составила 0,00016%, после прививки вакциной Moderna — 0,00019%", - прокомментировал эксперт.

Он призвал украинцев активнее вакцинироваться от коронавируса. Особенно в период значительного ухудшения эпидситуации в стране.