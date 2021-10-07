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Новости Отставка Разумкова
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Кое-что позитивное для этого парламента и народных депутатов я все-таки сделал, - Разумков

Кое-что позитивное для этого парламента и народных депутатов я все-таки сделал, - Разумков

Спикер Дмитрий Разумков считает, что сделал "кое-что позитивное для этого парламента и народных депутатов".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил в ВР.

Разумков считает, что я "сделал все правильно и доказывал ту позицию, в которую верил".

"Что нельзя было в первую ночь (работы ВР. - Ред.) голосовать 73 закона. Фракция тогда точно это поддержала. Все помнят, кто как голосовал. Одним из вопросов ночью был императивный мандат. Если бы его тогда проголосовали в так называемом нашем турборежиме, сегодня дискуссий в этом зале было бы меньше", - подчеркнул спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о конвертах за голосование: Если бы я брал, меня бы не снимали, а уже закрывали

ВР (29247) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+4
О дааа,для депутанов и "парламента" сделал много....,а как рейтинги рисовал...Пикасо!
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07.10.2021 11:28
+4
Конечно сделал.Помог провести в Раду банду зеленых отбросов.Фактически возглавлял её.
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07.10.2021 11:39
+3
Мне вообще смешно,что есть люди,думающие ,что Дима сдаст Ваву, или он "честный", когда Дима шел в команду Зели он не знал кто такой Зе и кому служит?Чует мое сердце , друзья мои,что мы на кануне градиозного шоу Бени и ко,"как удержать власть при полном крахе репутации"
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07.10.2021 11:34
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О дааа,для депутанов и "парламента" сделал много....,а как рейтинги рисовал...Пикасо!
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07.10.2021 11:28 Ответить
ето ты так думаешь.
когда пауки жрут друга - в етом нет никакого позитива - зрелище....
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07.10.2021 11:28 Ответить
кое-что? Не кое-что, а все.
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07.10.2021 11:30 Ответить
ето вам не как либо што, а што либо как!
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07.10.2021 11:32 Ответить
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07.10.2021 11:33 Ответить
Мне вообще смешно,что есть люди,думающие ,что Дима сдаст Ваву, или он "честный", когда Дима шел в команду Зели он не знал кто такой Зе и кому служит?Чует мое сердце , друзья мои,что мы на кануне градиозного шоу Бени и ко,"как удержать власть при полном крахе репутации"
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07.10.2021 11:34 Ответить
да ежу понятно что на очередные президентские выборы готовится новый маладой кандидат с почти незапятнанною репутацией
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07.10.2021 11:38 Ответить
И скорее всего не один .
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07.10.2021 11:53 Ответить
Конечно сделал.Помог провести в Раду банду зеленых отбросов.Фактически возглавлял её.
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07.10.2021 11:39 Ответить
"ето хорошо шо вы такой зеленый, ляжете на клумбу нихто не зметит, а вы хряц и нет кошелька"
"маладой каракодил хочит иметь друзей"...
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07.10.2021 11:43 Ответить
так,для слуг,олігархів,та зелі ти зробив немало,а от для людей,які тебе обирали ,що ти зробив?
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07.10.2021 11:50 Ответить
Так, так, але не зробив, а наробив... Це ж цей недолугий виродок підписував закони про дерибан української землі і закони, які дозволили проводити незаконні медичні експерименти на українцях. Цього ми йому не забудемо.
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07.10.2021 12:27 Ответить
 
 