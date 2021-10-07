Кое-что позитивное для этого парламента и народных депутатов я все-таки сделал, - Разумков

Спикер Дмитрий Разумков считает, что сделал "кое-что позитивное для этого парламента и народных депутатов".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил в ВР.

Разумков считает, что я "сделал все правильно и доказывал ту позицию, в которую верил".

"Что нельзя было в первую ночь (работы ВР. - Ред.) голосовать 73 закона. Фракция тогда точно это поддержала. Все помнят, кто как голосовал. Одним из вопросов ночью был императивный мандат. Если бы его тогда проголосовали в так называемом нашем турборежиме, сегодня дискуссий в этом зале было бы меньше", - подчеркнул спикер.

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