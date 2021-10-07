РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6674 посетителя онлайн
Новости
2 706 19

"Слуга народа" Кравчук анонсировала изменения в работе парламента: "Нужно бороться со спамом"

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала внесение изменений в Регламент Верховной Рады Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

"Я уверена, что нас ждет модернизация Аппарата Верховной Рады, модернизация Регламента, который был принят в 2010 году", – отметила Кравчук.

На уточняющий вопрос, о каких именно изменениях в Регламент идет речь, она пояснила: "Я думаю, что как раз этим займутся и Руслан Стефанчук (первый заместитель председателя Рады. - Ред.), и Александр Корниенко (первый заместитель главы фракции "СН" - Ред.)".

По ее словам, однозначно "нужно будет с поправочным спамом бороться, со спамом в виде постановлений, которые блокируют подписание (законов. - Ред.)".

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский 6 октября своим указом освободил Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя главы государства в Раде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рахманин: "Слуги" теперь регулярно будут плевать на регламент ВР

Напомним, Верховная Рада 7 октября рассмотрит вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера.

Потенциальным кандидатом на пост руководителя парламента вместо Разумкова является Стефанчук. В то же время на его должность претендует Александр Корниенко.

ВР (29247) регламент (226) Слуга народа (2631) Кравчук Евгения (367)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
будет один сплошной одобрямс
рыги дошли до голосования руками
эти дойдут до отсутствия вообще какого либо голосования
показать весь комментарий
07.10.2021 11:39
+9
Нужно бороться С ВАМИ!!! Вы - главное зло в стране на сегодняшний день. Как ни странно, от ОПЗЖопной своры сейчас меньше вреда, чем от вас. Вы их затмили, переплюнули и заткнули за пояс. Победили. короче.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:35
+7
Захват всех веток власти без альтернативы... Вы ЗРОБИЛИ ЦЕ разом!
показать весь комментарий
07.10.2021 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
) в спам позицию....командовать парадом буду я! О.Бендер
показать весь комментарий
07.10.2021 11:34 Ответить
Захват всех веток власти без альтернативы... Вы ЗРОБИЛИ ЦЕ разом!
показать весь комментарий
07.10.2021 11:35 Ответить
А Вам не подобається?
показать весь комментарий
07.10.2021 14:24 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 11:35 Ответить
Нужно бороться С ВАМИ!!! Вы - главное зло в стране на сегодняшний день. Как ни странно, от ОПЗЖопной своры сейчас меньше вреда, чем от вас. Вы их затмили, переплюнули и заткнули за пояс. Победили. короче.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:35 Ответить
не исключено ,что в скором времени народ Украины тоже начнет боротся с "зелеными спамерами" , которые уже два года спамят Украину
показать весь комментарий
07.10.2021 11:37 Ответить
А нах тогда нужен парламент
показать весь комментарий
07.10.2021 11:37 Ответить
"Парламент - не место для дискуссий." - Грызлов-Зеленский.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:47 Ответить
Надо по Закону работать. Где это в Конституции прописано Спам? Ну Зе плесень сцуки.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:38 Ответить
Конституция в этой стране теперь ЗЕбеня!
Король солнце!)
показать весь комментарий
07.10.2021 11:40 Ответить
И будете вы лошкопеды жить по настроению ЗЕбени...
показать весь комментарий
07.10.2021 11:43 Ответить
он же справедливый, он же Наполеон, он же ***** - образ собирательный....
показать весь комментарий
07.10.2021 11:48 Ответить
будет один сплошной одобрямс
рыги дошли до голосования руками
эти дойдут до отсутствия вообще какого либо голосования
показать весь комментарий
07.10.2021 11:39 Ответить
Нас ждёт вхождение в раисянский мир...тут и к бабке не ходи.
Офшорная хунта по другому не удержит власть...а для этого им нужен полный контроль власти
показать весь комментарий
07.10.2021 11:39 Ответить
А вам 73% дурники приготовится к эбонитовые палочкам! Стране нужна электроэнергия...
показать весь комментарий
07.10.2021 11:42 Ответить
Бєніна сосна-укроповка Кравчук віддано служить каломойшиной шоблі.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:45 Ответить
Не так страшні кацапські воші ,як зелені гниди.
показать весь комментарий
07.10.2021 11:45 Ответить
А зачем нам Верховная Рада вообще в таком случае? за конверты "подмахивать" нужные законы, даже не читая их? ведь не всегда слуги будут депутатами, станут обычными людьми и придется жить по этим законам
показать весь комментарий
07.10.2021 11:56 Ответить
Невже даром депутати приготовили 11 тисяч поправок до Податкового кодексу?
показать весь комментарий
07.10.2021 14:03 Ответить
 
 