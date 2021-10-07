"Слуга народа" Кравчук анонсировала изменения в работе парламента: "Нужно бороться со спамом"
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала внесение изменений в Регламент Верховной Рады Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.
"Я уверена, что нас ждет модернизация Аппарата Верховной Рады, модернизация Регламента, который был принят в 2010 году", – отметила Кравчук.
На уточняющий вопрос, о каких именно изменениях в Регламент идет речь, она пояснила: "Я думаю, что как раз этим займутся и Руслан Стефанчук (первый заместитель председателя Рады. - Ред.), и Александр Корниенко (первый заместитель главы фракции "СН" - Ред.)".
По ее словам, однозначно "нужно будет с поправочным спамом бороться, со спамом в виде постановлений, которые блокируют подписание (законов. - Ред.)".
Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский 6 октября своим указом освободил Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя главы государства в Раде.
Напомним, Верховная Рада 7 октября рассмотрит вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера.
Потенциальным кандидатом на пост руководителя парламента вместо Разумкова является Стефанчук. В то же время на его должность претендует Александр Корниенко.
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Король солнце!)
рыги дошли до голосования руками
эти дойдут до отсутствия вообще какого либо голосования
Офшорная хунта по другому не удержит власть...а для этого им нужен полный контроль власти