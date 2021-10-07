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Врач-педиатр Кушнир не исключает эпидемии полиомиелита в Украине: Охват вакцинацией лишь 30%

Врач-педиатр Кушнир не исключает эпидемии полиомиелита в Украине: Охват вакцинацией лишь 30%

Врач-педиатр, старший научный сотрудник реабилитационного центра Анна Кушнир рассказала об опасности полиомиелита и как вакцинация может спасти от эпидемии болезни.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщают "Факты.ICTV".

В Украине официально подтвердили случай полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ривненской области. Его госпитализировали с парезом нижних конечностей.

Врачи сообщили, что родители ребенка сознательно отказались от прививок, которые предусмотрены медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

Полиомиелит — это инфекционное заболевание, которое может привести к инвалидности и даже смерти. Полиовирус, который вызывает полиомиелит, способен передаваться как от человека к человеку, так и, например, через сточные воды, грязные руки и инфицированную пищу.

"До изобретения вакцинации почти все дети были инфицированы полиовирусом, а у некоторых наблюдались такие осложнения, как паралич", - отметила педиатр.

По ее словам, чаще всего инфекция проявляется бессимптомно. У одного из четырех человек могут возникнуть неспецифические проявления, типичные для ОРВИ.

"Однако вирус также может вызвать неврологические поражения, в частности, менингит (один случай из 25) и паралич (один случай из 200). Часто паралич не поддается лечению и приводит к инвалидности ребенка. Другим страшным осложнением является паралич дыхательных мышц, что может привести к остановке дыхания. В общем смертность при повреждении нервной системы может достигать 20%", - утверждает Кушнир.

Врач отметила, что вакцинация важна не только для создания индивидуального, но и коллективного иммунитета. По данным Всемирной организации здравоохранения, если охват вакцинацией будет более 95%, тогда будет шанс ликвидировать заболевание.

"В Украине средний охват вакцинацией лишь 30%. Это может привести к эпидемии полиомиелита в стране. Сейчас нас классифицируют как страну с высоким риском вспышки болезни", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случай полиомиелита зафиксирован на Ривненщине: полуторагодовалого ребенка парализовало

В частности, в 2015 году в Закарпатской области были обнаружены два случая паралича у 10-месячного и 4-летнего ребенка в результате полиомиелита. Причиной является крайне низкий охват вакцинацией, который не только угрожает распространением заболевания, но и способствует мутации и циркуляции полиовируса.

Более того, существует опасность распространения заболевания не только в пределах Украины, но и угроза "поделиться" полиовирусом, контактируя с жителями других государств.

В Украине доступны два типа вакцин. Оральная полиомиелитная вакцина, которую вводят в ротовую полость. Она формирует длительный иммунитет у 95% привитых после введения второй дозы.

Также инактивированная полиомиелитная вакцина, которую вводят внутримышечно или подкожно. Три дозы создают 99% защиты.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует гражданам следить за календарем прививок и соблюдать рекомендации по вакцинации.

Прививку от полиомиелита делают впервые ребенку в четыре месяца, потом в шесть месяцев, повторную дозу малыш получает в 18 месяцев. Затем ребенка вакцинируют в шесть лет и 14 лет.

Все прививки, запланированные до достижения украинцами 18 лет, проводятся бесплатно в государственных учреждениях.

Подробнее о том, когда следует вакцинировать ребенка от опасных заболеваний, читайте в календаре прививок 2021.

болезнь (590) вакцина (3815) дети (6493) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+3
в статье не хватает описания случаев вакциноассоциированных заболеваний полиомиелитом, который случается несколько больше, но о них говорить вслух как-то не принято
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07.10.2021 12:51
+2
Дожились... Ну что сказать, антиваксы молодцы... Скоро еще корь с дифтерией подтянутся
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07.10.2021 11:53
+2
Мамаши-антиваксери повинні бути покарані за таке недбальство. Цих інстаграмних тепешок стає все більше, а дітей вони народжують багато, наче кицьки
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07.10.2021 12:02
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Дожились... Ну что сказать, антиваксы молодцы... Скоро еще корь с дифтерией подтянутся
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07.10.2021 11:53 Ответить
https://dumskaya.net/news/polio-152785/
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07.10.2021 13:39 Ответить
И?
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07.10.2021 13:41 Ответить
Ну а чего, нормально, будет ходить по улицам куча зеленых паралитиков переболевших, пенсии будут по инвалидности получать.
В конце совка такое тоже было - у хасидов дети не вакцинированные, потом как-то уменьшилось количество инвалидов, но спираль истории бесконечна.
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07.10.2021 11:58 Ответить
Мамаши-антиваксери повинні бути покарані за таке недбальство. Цих інстаграмних тепешок стає все більше, а дітей вони народжують багато, наче кицьки
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07.10.2021 12:02 Ответить
Да пусть резвятся, они в этом мире не надолго )))
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07.10.2021 13:19 Ответить
Какие вакцины? На волю, в пампасы!
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07.10.2021 12:12 Ответить
хоспади, да сделайте им спец школу для антиваксеров на выселках, чтоб часа в 4 вставали ребенка в школу собрать, два часа на лыжах три на телеге, здоровья наберутся куда там вакцины
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07.10.2021 12:33 Ответить
К такой школе потребуется еще спец "лепрозорий" и пара спец кладбищ Ну и дети как бы не виноваты, что родители дебилы.
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07.10.2021 12:45 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27374730.html В Україні підтвердили випадок поліомієліту у 1,5 річної дитини.

Вона не була щеплена безкоштовною плановою вакциною, бо її тупі батьки з релігійних міркувань (що то за пітекантропська релігія така?) від щеплення відмовились.

По-перше, дуже шкода дитину. Захворювання, яке практично подолане в усьому розвиненому світі і від якого існує профілактика , призводить до інвалідизації на все життя чи смерті.

Свідомо бездіяльністю поламали людині життя на старті.

По-друге, напевне тупі батьки самі щеплені від поліомієліту. Бо досі живі і здорові.

І чомусь вирішили, що якийсь бог проти уколів.

По-третє… по-третє, просто дивуюсь.

Тут не тільки всі планові вакцини дитині робиш, а ще за дурні гроші купляєш все, що винайшла ******* наука від пневмококів, менінгітів та решти жахів, носишся Києвом з холодильником, вивчаєш інструкції, термоіндикатори, мрієш, коли наша недолуга влада визнає вакцину від менінгококу В, щоб її не треба було возити контрабандою в трусах (до речі, хто за це відповіда?).

Бо ти розумієш, що вакцинація - це те якісне і потрібне з небагатьох доступних в Україні речей, яке можна «інвестувати» в малюка, аби його життя було легшим, якіснішим, довшим.

А тут… планову вакцину проігнорували!

Біс із тими ковідіотами, яких зараз в лікарнях 99% (не рахуємо до них людей з протипоказаннями до вакцинації).

Хочете хворіти і дихати киснем? Просимо.

Але ж поліомієліт, трясця.

Рівень вакцинації дітей до 1 року - 53% при потрібних 95%!

Навіть не 73%! Це катастрофа.

Це величезна-величезна срррака.

Воістину, антивакцинаторство має розглядатися, як суспільно-небезпечне діяння.

І чомусь от завжди, протягом всієї історії людства є група людей, що агресивно протидіють прогресу.

Так добре було б, якби тільки вони самі від цього страждали.

Але діти тут до чого?

Злий.
https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/4645996385452807 Антон Сененко
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07.10.2021 12:35 Ответить
"самі щеплені від поліомієліту. Бо досі живі і здорові"
логика
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07.10.2021 12:47 Ответить
Зелена логіка)
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07.10.2021 13:41 Ответить
https://dumskaya.net/news/polio-152785/ може трошки подумає е перш ніж істерити?
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07.10.2021 13:40 Ответить
Во-первых, истерит автор -- ссылка в заголовке и подпись в конце.
Во-вторых, да мне-то что? Вас, вместе с родителями младенца, бог защитит (не то что меня), ходите себе неколотые.
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07.10.2021 14:09 Ответить
Естественный отбор в действии. Нет мозгов? Болей, умирай и не плоди безмозглых дальше. Или это жестоко?
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07.10.2021 12:39 Ответить
срок годности полиовакцины подходит к концу? а то ишь как зашуршали в медиа-пространстве со своими байками
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07.10.2021 12:49 Ответить
так. саме тому її намагаються якомога швидше вколоти людям. БЕЗКОШТОВНО. кляті масони усюди намагаються заробити бабла..
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12.10.2021 00:29 Ответить
в статье не хватает описания случаев вакциноассоциированных заболеваний полиомиелитом, который случается несколько больше, но о них говорить вслух как-то не принято
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07.10.2021 12:51 Ответить
ОТВАКЦИНЕНЫ (2016)
Фильм Роберта Де Ниро о мировой афере с вакцинами.
https://www.youtube.com/watch?v=lqyDKAv92jE&t=5s&ab_channel=SmartiSystem.SmartLifedevices
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07.10.2021 13:33 Ответить
"Нужно колоться. Потому что так сказали умные люди." Все и начинается с того, что х-ню городят "умные" люди. А верят в нее идиоты.
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07.10.2021 17:51 Ответить
спасёт только икона, лучина и лбом об пол.
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08.10.2021 09:11 Ответить
 
 