Врач-педиатр Кушнир не исключает эпидемии полиомиелита в Украине: Охват вакцинацией лишь 30%
Врач-педиатр, старший научный сотрудник реабилитационного центра Анна Кушнир рассказала об опасности полиомиелита и как вакцинация может спасти от эпидемии болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".
В Украине официально подтвердили случай полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ривненской области. Его госпитализировали с парезом нижних конечностей.
Врачи сообщили, что родители ребенка сознательно отказались от прививок, которые предусмотрены медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.
Полиомиелит — это инфекционное заболевание, которое может привести к инвалидности и даже смерти. Полиовирус, который вызывает полиомиелит, способен передаваться как от человека к человеку, так и, например, через сточные воды, грязные руки и инфицированную пищу.
"До изобретения вакцинации почти все дети были инфицированы полиовирусом, а у некоторых наблюдались такие осложнения, как паралич", - отметила педиатр.
По ее словам, чаще всего инфекция проявляется бессимптомно. У одного из четырех человек могут возникнуть неспецифические проявления, типичные для ОРВИ.
"Однако вирус также может вызвать неврологические поражения, в частности, менингит (один случай из 25) и паралич (один случай из 200). Часто паралич не поддается лечению и приводит к инвалидности ребенка. Другим страшным осложнением является паралич дыхательных мышц, что может привести к остановке дыхания. В общем смертность при повреждении нервной системы может достигать 20%", - утверждает Кушнир.
Врач отметила, что вакцинация важна не только для создания индивидуального, но и коллективного иммунитета. По данным Всемирной организации здравоохранения, если охват вакцинацией будет более 95%, тогда будет шанс ликвидировать заболевание.
"В Украине средний охват вакцинацией лишь 30%. Это может привести к эпидемии полиомиелита в стране. Сейчас нас классифицируют как страну с высоким риском вспышки болезни", - добавила она.
В частности, в 2015 году в Закарпатской области были обнаружены два случая паралича у 10-месячного и 4-летнего ребенка в результате полиомиелита. Причиной является крайне низкий охват вакцинацией, который не только угрожает распространением заболевания, но и способствует мутации и циркуляции полиовируса.
Более того, существует опасность распространения заболевания не только в пределах Украины, но и угроза "поделиться" полиовирусом, контактируя с жителями других государств.
В Украине доступны два типа вакцин. Оральная полиомиелитная вакцина, которую вводят в ротовую полость. Она формирует длительный иммунитет у 95% привитых после введения второй дозы.
Также инактивированная полиомиелитная вакцина, которую вводят внутримышечно или подкожно. Три дозы создают 99% защиты.
Министерство здравоохранения Украины рекомендует гражданам следить за календарем прививок и соблюдать рекомендации по вакцинации.
Прививку от полиомиелита делают впервые ребенку в четыре месяца, потом в шесть месяцев, повторную дозу малыш получает в 18 месяцев. Затем ребенка вакцинируют в шесть лет и 14 лет.
Все прививки, запланированные до достижения украинцами 18 лет, проводятся бесплатно в государственных учреждениях.
Подробнее о том, когда следует вакцинировать ребенка от опасных заболеваний, читайте в календаре прививок 2021.
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В конце совка такое тоже было - у хасидов дети не вакцинированные, потом как-то уменьшилось количество инвалидов, но спираль истории бесконечна.
Вона не була щеплена безкоштовною плановою вакциною, бо її тупі батьки з релігійних міркувань (що то за пітекантропська релігія така?) від щеплення відмовились.
По-перше, дуже шкода дитину. Захворювання, яке практично подолане в усьому розвиненому світі і від якого існує профілактика , призводить до інвалідизації на все життя чи смерті.
Свідомо бездіяльністю поламали людині життя на старті.
По-друге, напевне тупі батьки самі щеплені від поліомієліту. Бо досі живі і здорові.
І чомусь вирішили, що якийсь бог проти уколів.
По-третє… по-третє, просто дивуюсь.
Тут не тільки всі планові вакцини дитині робиш, а ще за дурні гроші купляєш все, що винайшла ******* наука від пневмококів, менінгітів та решти жахів, носишся Києвом з холодильником, вивчаєш інструкції, термоіндикатори, мрієш, коли наша недолуга влада визнає вакцину від менінгококу В, щоб її не треба було возити контрабандою в трусах (до речі, хто за це відповіда?).
Бо ти розумієш, що вакцинація - це те якісне і потрібне з небагатьох доступних в Україні речей, яке можна «інвестувати» в малюка, аби його життя було легшим, якіснішим, довшим.
А тут… планову вакцину проігнорували!
Біс із тими ковідіотами, яких зараз в лікарнях 99% (не рахуємо до них людей з протипоказаннями до вакцинації).
Хочете хворіти і дихати киснем? Просимо.
Але ж поліомієліт, трясця.
Рівень вакцинації дітей до 1 року - 53% при потрібних 95%!
Навіть не 73%! Це катастрофа.
Це величезна-величезна срррака.
Воістину, антивакцинаторство має розглядатися, як суспільно-небезпечне діяння.
І чомусь от завжди, протягом всієї історії людства є група людей, що агресивно протидіють прогресу.
Так добре було б, якби тільки вони самі від цього страждали.
Але діти тут до чого?
Злий.
https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/4645996385452807 Антон Сененко
логика
Во-вторых, да мне-то что? Вас, вместе с родителями младенца, бог защитит (не то что меня), ходите себе неколотые.
Фильм Роберта Де Ниро о мировой афере с вакцинами.
https://www.youtube.com/watch?v=lqyDKAv92jE&t=5s&ab_channel=SmartiSystem.SmartLifedevices