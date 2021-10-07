Бывший член набсовета УЗ Лещенко заявил, что "Укрзализныця" не покупала сидушки для туалетов по 10 тыс, несмотря на уже подписанный договор. ДОКУМЕНТ

Бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко обвинил ряд изданий в "информационной атаке на "Укрзализныцю" из-за информации о закупке оборудования для туалетов в поездах "по завышенным ценам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

5 октября на нашем сайте вышла новость "Укрзализныця" купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов". Отметим, что первоисточником был сайт "Наші гроші", журналисты которого сделали новость на основе данных в системе "Прозорро".









В ответ на эти публикации Сергей Лещенко заявил, что в фейсбуке развернута очередная информационная атака на "Укрзализныцю".

"Информацию, которая обычно остается на профильных изданиях, сейчас специально разгоняет сеть "порохоботів" и пророссийских блогеров. Я не работаю в наблюдательном совете уже три недели, но мне небезразлично то, что происходит в компании и как совершаются нападки на доброчестных руководителей, отобранных нашим составом наблюдательного (совета). Поэтому публикую информацию - опровержение. Никаких договоров на такие закупки не заключено и не будет заключено на таких условиях. Подробности - в объяснении члена правления УЗ по закупкам Ореста Логунова. Надеюсь, Юрий Бутусов опубликует комментарий представителя компании на эту тему", - написал Лещенко.

Исполняющий обязанности члена правления АО "Укрзализныця" Орест Логунов в свою очередь заявил, что "закупка не проведена. И не будет проведена на таких неконкурентных условиях".

"Есть только результаты торгов в Прозорро. Торги прошли в полном соответствии с законом. К сожалению в УЗ отсутствуют контракты на сервисное обслуживание вагонов и туалетов. Поэтому по запчастям для них Уз зачастую привязано к 1-2 поставщикам, которые понимают свое близкое к монопольному положение и пытаются диктовать условия. УЗ планирует провести коммерческие переговоры с целью выйти на рыночный уровень цен в т.ч. и по таким позициям, где "монополия" вызывает обоснованные сомнения: крышки для вакуумных унитазов, кнопки и др", - сообщил Логунов.

Однако журналист Юрий Николов опроверг эту информацию. "Сергей, кажется ты неправильно посмотрел в прозорро. Договор с победителем тендера уже подписан Перцовским (директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский. - Ред.) и опубликован еще две недели назад https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-007765-c Возможно ты имел в виду, что поставку по этому договору выполнять не будут и каким-то образом договорятся расторгуть договор без штрафных санкций со стороны поставщика. Скрины ниже", - написал Николов, опубликовав скрин договора где указана "та самая седушка за 9,6 тысяч - тут к цене в таблице надо НДС добавить".

Это означает, что процедура закупки совершена и договор подписан именно по этим ценам.