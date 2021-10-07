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Новости
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Бывший член набсовета УЗ Лещенко заявил, что "Укрзализныця" не покупала сидушки для туалетов по 10 тыс, несмотря на уже подписанный договор. ДОКУМЕНТ

Бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко обвинил ряд изданий в "информационной атаке на "Укрзализныцю" из-за информации о закупке оборудования для туалетов в поездах "по завышенным ценам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

5 октября на нашем сайте вышла новость "Укрзализныця" купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов". Отметим, что первоисточником был сайт  "Наші гроші", журналисты которого сделали новость на основе данных в системе "Прозорро"

Бывший член набсовета УЗ Лещенко заявил, что Укрзализныця не покупала сидушки для туалетов по 10 тыс, несмотря на уже подписанный договор 01
Бывший член набсовета УЗ Лещенко заявил, что Укрзализныця не покупала сидушки для туалетов по 10 тыс, несмотря на уже подписанный договор 02
Бывший член набсовета УЗ Лещенко заявил, что Укрзализныця не покупала сидушки для туалетов по 10 тыс, несмотря на уже подписанный договор 03
Бывший член набсовета УЗ Лещенко заявил, что Укрзализныця не покупала сидушки для туалетов по 10 тыс, несмотря на уже подписанный договор 04

В ответ на эти публикации Сергей Лещенко заявил, что в фейсбуке развернута очередная информационная атака на "Укрзализныцю".

"Информацию, которая обычно остается на профильных изданиях, сейчас специально разгоняет сеть "порохоботів" и пророссийских блогеров. Я не работаю в наблюдательном совете уже три недели, но мне небезразлично то, что происходит в компании и как совершаются нападки на доброчестных руководителей, отобранных нашим составом наблюдательного (совета). Поэтому публикую информацию - опровержение. Никаких договоров на такие закупки не заключено и не будет заключено на таких условиях. Подробности - в объяснении члена правления УЗ по закупкам Ореста Логунова. Надеюсь, Юрий Бутусов опубликует комментарий представителя компании на эту тему", - написал Лещенко.

Исполняющий обязанности члена правления АО "Укрзализныця" Орест Логунов в свою очередь заявил, что "закупка не проведена. И не будет проведена на таких неконкурентных условиях".

"Есть только результаты торгов в Прозорро. Торги прошли в полном соответствии с законом. К сожалению в УЗ отсутствуют контракты на сервисное обслуживание вагонов и туалетов. Поэтому по запчастям для них Уз зачастую привязано к 1-2 поставщикам, которые понимают свое близкое к монопольному положение и пытаются диктовать условия. УЗ планирует провести коммерческие переговоры с целью выйти на рыночный уровень цен в т.ч. и по таким позициям, где "монополия" вызывает обоснованные сомнения: крышки для вакуумных унитазов, кнопки и др", - сообщил Логунов.

Однако журналист Юрий Николов опроверг эту информацию. "Сергей, кажется ты неправильно посмотрел в прозорро. Договор с победителем тендера уже подписан Перцовским (директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский. - Ред.) и опубликован еще две недели назад https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-007765-c Возможно ты имел в виду, что поставку по этому договору выполнять не будут и каким-то образом договорятся расторгуть договор без штрафных санкций со стороны поставщика. Скрины ниже", - написал Николов, опубликовав скрин договора где указана "та самая седушка за 9,6 тысяч - тут к цене в таблице надо НДС добавить".

Бывший член набсовета УЗ Лещенко заявил, что Укрзализныця не покупала сидушки для туалетов по 10 тыс, несмотря на уже подписанный договор 05

Это означает, что процедура закупки совершена и договор подписан именно по этим ценам.

Автор: 

Лещенко Сергей (697) туалет (77) Укрзализныця (2749) закупки (755) Юрий Николов (96)


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Топ комментарии
+13
да за такую зарплату как у Лещенко, я бы утверждал что Укрзализныця - лучшая в мире компания, а украинские поезда самые комфортные для пассажиров)))
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07.10.2021 11:59
+11
Бывший член.Правильное название статьи.
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07.10.2021 11:58
+8
Потому что журналисты раскопали....А сколько колесных пар пинчука купили? На складах на 300 лет вперед по цене в 2 раза выше чем Польше и Рашке и при этом 30% брак!
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07.10.2021 11:59
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кто о чем, а свинья о сидушках.
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07.10.2021 11:57 Ответить
мало-ли, что штатная профурсетка клоуна по имени "прокладка в пинжаке" заявляет
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07.10.2021 11:58 Ответить
Бывший член.Правильное название статьи.
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07.10.2021 11:58 Ответить
Потому что журналисты раскопали....А сколько колесных пар пинчука купили? На складах на 300 лет вперед по цене в 2 раза выше чем Польше и Рашке и при этом 30% брак!
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07.10.2021 11:59 Ответить
да за такую зарплату как у Лещенко, я бы утверждал что Укрзализныця - лучшая в мире компания, а украинские поезда самые комфортные для пассажиров)))
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07.10.2021 11:59 Ответить
"Наши поезда - самые поездатые поезда и никому не перепоездатить по поездатости наши поезда!" (с)
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07.10.2021 12:31 Ответить
Кто-нибудь, смойте его в унитаз... Тошнит уже от этого дерьма.
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07.10.2021 12:01 Ответить
Ну если Сережа сказал - значит так и есть ! Найем подтвердит !
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07.10.2021 12:02 Ответить
"Уз зачастую привязано к 1-2 поставщикам, которые понимают свое близкое к монопольному положение и пытаются диктовать условия " - придворные фирмы прокладки пытаются диктовать условия честным железнодорожникам ? кто в это верит ? зеленые отзовитесь ?
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07.10.2021 12:06 Ответить
Вы Серлеща неправильно поняли.Сидушки были,но они самоликвидировались.
Ну одна случайно в новой квартире Серлеща оказалась.
Боже,какое убожество.
Не дарма ж кажуть-"Яке зовні-таке і всередині".
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07.10.2021 12:13 Ответить
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07.10.2021 12:17 Ответить
Дырявая серёжа шкварится всё больше и больше.
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07.10.2021 12:35 Ответить
Колись був непоганий журналіст, а тепер жалюгідне корупційне бидло якому всюди вважаються порохоботи.
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07.10.2021 12:50 Ответить
" па 10 не закупали -закупили па 20 "
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07.10.2021 14:02 Ответить
Сырожа , чо так мало -на каждое ж купе не хватит
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07.10.2021 14:05 Ответить
Ага..... А его жена поехала популяризировать украинскую культуру......
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07.10.2021 15:54 Ответить
зрада отменяется.
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08.10.2021 09:03 Ответить
 
 