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Новости Отставка Разумкова
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"Будет СНБ", - Разумков заявил, что сегодня в Раде "мы увидели новую коалицию"

Отправленный в отставку с должности спикера Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде появилась новая коалиция.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВР сказал бывший спикер Дмитрий Разумков.

Он отметил, что речь идет о "Слуге народа" и "Батькивщине", которая голосовала за отставку, что напоминает новую коалицию.

"Мы увидели новую коалицию - партия "Слуга народа", "Батькивщина". СНБ будет", - подчеркнул Разумков.

Нардеп рассказал, что утром знал о том, что "Батькивщина" будет голосовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кое-что позитивное для этого парламента и народных депутатов я все-таки сделал, - Разумков

Как сообщалось ранее, Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.

ВР (29247) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+27
Юля вышла на трассу. Кончились деньги.
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07.10.2021 12:04
+16
А потом к ним добавится Опо-Жопо-Блок, и станут они полноценным СНБО
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07.10.2021 12:06
+15
Кто барышне бабушке платит, тот ....

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07.10.2021 12:14
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Юля чёто решила выпросить
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07.10.2021 12:02 Ответить
Коломойша щось пообіцяв, а шлЮля підмахнула. Хоча вірить цім двом повіям, себе найоПувать.
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07.10.2021 12:06 Ответить
Канцлерство?
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07.10.2021 12:14 Ответить
Кто барышне бабушке платит, тот ....

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07.10.2021 12:14 Ответить
Порошавки, а с чего это Батькивщина не должна была голосовать за отставку Разумкова? Он хоть один социальный проект закона, разработанный фракцией, поставил на голосование? Нет. А почему? Потому что знал, что слуги его не примут и только лишний раз покажут свою антинародную сущность. Не хотел позорить своих коллег. Это он сейчас после конфликта стал "соблюдать", а раньше было по беспределу: не поставлю и всё. Так что фракция сделала ПРАВИЛЬНО! Каждый должен нести свою ответственность.
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07.10.2021 12:24 Ответить
Т.е. это мурло теперь поставит от Юли все?

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07.10.2021 12:34 Ответить
"Б" ту коаліцію до ями доведе.
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07.10.2021 12:03 Ответить
Юля вышла на трассу. Кончились деньги.
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07.10.2021 12:04 Ответить
Каааак? Ломбарды ж по всей стране расставлены для деньгоулавливания!
Неужели таки да растёт благосостояние граждан Украины?
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07.10.2021 12:10 Ответить
А ты не путай хер с гусиной шеей!
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07.10.2021 12:14 Ответить
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07.10.2021 14:11 Ответить
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07.10.2021 14:14 Ответить
А потом к ним добавится Опо-Жопо-Блок, и станут они полноценным СНБО
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07.10.2021 12:06 Ответить
А теперь пусть фанаты бабуси покричат...жуля....жуля...
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07.10.2021 12:06 Ответить
Слышите стук копыт Вани Сулимы? Несется грудью закрывать амбразуру.
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07.10.2021 12:16 Ответить
Закрывать амбразурой дряблую хруть!!!
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07.10.2021 12:21 Ответить
Я б сказав, що чітко проявилася "дрючьба" між ригами і баригами. Дружно так - по 0 голосів. Не дивно, риги і бариги - близнюки-браття.
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07.10.2021 12:18 Ответить
Ага, за бюджет Юля голосовала со слугами, холуями Бени и ОПЗЖ. За возврат 100 млрд. олигархам тоже. За назначение министра энергетики и т.д. А коалиция у "барыг"? Что вы принимаете такое забористое.?
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07.10.2021 12:23 Ответить
Вы не понимаете,это другое.
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07.10.2021 12:37 Ответить

Факт залишається фактом: риги і бариги - "0" голосів, НОЛЬ!!! Це що, не "дрючьба" риг і бариг? А тут ще й разумков - "хароший парень".Так? У ригів молодіжне крило їхньої шобли очолював при Хамові. Так хто "забористоє" приймає?
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07.10.2021 13:59 Ответить
Один із засновників ригонутої шобли, сивий, разом зі своїми пЕСиками і риги з ...опоблоку - проти відставки ригонутого на всю голову разумкова, що це як не коаліція однодумців. Он як порохосвинки,разом з ригами на захист "молодіжного ригунця" стали. Прямо "свинею" наступають. близнюки-браття.
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07.10.2021 14:09 Ответить
Вы врете. Причем абсолютно тупо врете. Это протухший фейк про Пороха основателя рыгов здесь перестали постить даже самые упоротые фейкометы. Вы упоротый даже ни их фоне.
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07.10.2021 15:16 Ответить
А почему они должны голосовать за кадровые решение, если они не в коалиции? Что вы курили такое с утра? Голосуют члены коалиции. Вот Юля и проявила свою суть.
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07.10.2021 14:56 Ответить
Ахренеть! Як все запущено! Голосує ВСЯ Рада. ВСЯ! Риги і бариги ПРОГОЛОСУВАЛИ ПРОТИ відставки. Ще раз: ПРОТИ ВДСТАВКИ ПРОГОЛОСУВАЛИ риги і бариги! Крапка. Так хто ж з нас обкурений?
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07.10.2021 15:12 Ответить
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07.10.2021 15:15 Ответить
Еще раз если не дошло -- а почему они должны голосовать кадровые решения коалиции? Что вы курили такое с утра? Голосуют члены коалиции. Вот Юля и проявила свою суть. А я вот могу привести голоса за списание миллиардов олигархам и принудительное взыскане с населения долгов полного объема.

Результаты голосования

Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 - "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 - "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 - "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 - "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 - "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 - "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 0

Ну и, что еще соврете?
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07.10.2021 15:20 Ответить
Подивіться на табло, не обкурений ви "наш"! Жопоблок і бариги ГОЛОСУВАЛИ проти відставки. "Утримались" і "не голсували" - "0"і риги і бариги! "ПРОТИ" - і риги(23) і бариги(27)! Доходить чи знову - клинить?
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07.10.2021 15:27 Ответить
Документ, що "Батьківщина" - член коаліції? Маячню городите і брешете як і ваш сивий мерін - ВИ!
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07.10.2021 15:29 Ответить
Вы абсолютно бездоказательно городите чушь и вам никак не мешает отсутствие документа. А это вот За бюджет 2021 голосовали

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07.10.2021 15:40 Ответить
Шанс "похіхікать" з Пуйлом за газ як в 2009 році? Рисковано, може закінчитися ще однією інвалідною коляскою. Втім під якийсь "танк" можуть кинути.
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07.10.2021 12:09 Ответить
Та ***** - що те гівно, що інше - два гівна: шило на мило, труси на часи
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07.10.2021 12:11 Ответить
Все, що робила власноруч бабця Жулька, ставало лайном. Тепер, маючи реальні рейтинги своєї політичної сили "Бабця Жуля", вирішила взяти від земляка Коломойши у всі доступні отвори, по тарифу. На наступних виборах про її політичну тусовку не згадають.
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07.10.2021 12:15 Ответить
Не переживай. Батькивщина в отличие от порошавочно-рыговских фракций, уже 20 лет в парламенте.
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07.10.2021 12:26 Ответить
Ну да. Бабушке деньжата нужны постоянно. На очередной тюнинг не хватает.

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07.10.2021 12:29 Ответить
Щось ця кобила на Ірину білик ****** ... Ч у них один пластичний хірург -дебіл
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07.10.2021 13:15 Ответить
Вспомнят. Ее секту не прошибить ничем.
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07.10.2021 12:27 Ответить
таке саме секта зелені,там натуральна секта
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07.10.2021 13:05 Ответить
Що ж, основний висновок: нові обличчя закінчилися і все повертається на круги свої. Повертаються старі "еліти".

Цікаво, як тепер будуть співпрацювати головні педалятори ринку сх земель з своїми головними противниками в цьому питанні?
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07.10.2021 12:26 Ответить
не понимаю, что такого, если Батькивщина проголосовала за снятие не ее спикера? Может еще за отставку Шмыгаля им не голосовать, когда это будет в будущем? Это вполне нормально, не нормально голосовать как ЕС за открытия рынка земли и тот п**ц что с ней сейчас творится. Хуже 90-х.
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07.10.2021 12:28 Ответить
не понимаю, что такого, если Батькивщина фактически проголосовала за 100% не её спикера
"и тот п**ц что с ней сейчас творится" - а какой ****** творится?
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07.10.2021 14:03 Ответить
ну как какой. Вот лично моя семья пострадала, представители местной власти влезли в реестр сменили *власныкив* и через быстрые перепродажи отжала земельку. При этом другие органы даже не в курсе, что владелец сменился. Мы платим налоги за землю, а она уже через третьи руки переходит, чтоб концы в воду..

Вот вам земельна реформа. Еще раз, Батькивщина проголосовала за нового спикера от Слуги Народа? Нет. Она уволила предыдущего. А если за импичмент Зели проголосует 300 человек, то это все одна кААлиция, потому что голосуют против представителя СН? Вы рехнулись?
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07.10.2021 17:11 Ответить
Ваша подавала в суд? Какой результат? Лично для меня закон это плюс, могу продать землю, которая сейчас отдана соседям тупо за картошку.
Еще раз, Батькивщина проголосовала за отставку плохо контролируемого слугами спикера. Она дала возможность СН поставить "100%" своего. Я не рехнулся, а вот вы - да.
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07.10.2021 18:11 Ответить
С чего вы взяли, что он плохо контролируемый и какой-то контроль над кем-то важен той или иной политсилы? Еще раз говорю, оппозиция проголосовала за вотум недоверия спикеру правящей силы. Во всех странах ЭТО нормально, а у нас оказывается нет.

Конечно подавали в суд. Эта афера, кстати, не единичная. Десятки и сотни участков так сворованы в Киевской области, странно что журналисты даже не поинтересовались что происходит в области с весны этого года. Такое ощущение, что у нас Сомали.
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07.10.2021 19:09 Ответить
"С чего вы взяли, что он плохо контролируемый и какой-то контроль над кем-то важен той или иной политсилы?" - об этом заявили в СН. Пропустили?
"Еще раз говорю, оппозиция проголосовала за вотум недоверия спикеру правящей силы." - неа, ваша "оппозиция" поддержала вотум недоверия спикеру, от правящей силы.
"Во всех странах ЭТО нормально, а у нас оказывается нет." - что именно? Поддерживать правящий клан?

"Конечно подавали в суд. Эта афера, кстати, не единичная. Десятки и сотни участков так сворованы в Киевской области, странно что журналисты даже не поинтересовались что происходит в области с весны этого года. Такое ощущение, что у нас Сомали." - тут могу только посочувствовать, но чую явную недосказанность. Налоговая принимала от вас платежи? На основании чего? Ваши родственники не имеют оригиналов документов на землю? Почему?
Извините, но приходилось плотно общаться с людьми, занимавшимися земельными вопросами полулегально , т.с. Попахивает ваша история
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07.10.2021 22:03 Ответить
там очень много нюансов по земле, но сделано очень хитро при явно сговоре местных рад и обьедененных громад. Фактически за счет этих электронных реестров и перевод все в электронный вид и манипуляция законом местными властями, произошли эти события. Недосказанности нет никакой, просто не расписывать же мне всю цепочку с учетом того, что в ней не разобраться четко без глубокого вникания. Люди, купившие 20 и даже 25 лет назад землю, ее просто забрали подменой данных в реестре, получения незаконного кадастрового номера и дальнейшая продажа подставным лицам, перепродажа и т.п., чтоб сложнее было вернуть землю судебным способом. Это произошло сразу после переход на "Е", а также открытия рынка земли. Четко по сигналу)
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07.10.2021 22:59 Ответить
Сочувствую.
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07.10.2021 23:15 Ответить
Батькивщина Слуг Народа.
БДСМ какой-то.
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07.10.2021 12:34 Ответить
Тимошенко не сильно удивила, но немного есть, учитывая громогласные заявления ее депутатов в эти дни. Короче та еще актриса.
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07.10.2021 12:35 Ответить
В суд треба йти. Не впевнений , що все так.
І читати Ваш договор аренди. В ньому повинна буть пропасані умови розірвання договору.
З.І. Не юрист ,але трохи судився по цивільному кодексу.
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07.10.2021 14:13 Ответить
Як фахівецьвам кажу... Суд тут ні до чого... Щоб розірвати договір оренди потрібні дуже вагомі причини не виконання орендарем умов...

Я не прошу допомогу ))) Я просто даю інформацію про стан у Законодавстві простими словами..дякую.
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07.10.2021 14:18 Ответить
А навіщо підписувать договір на 49 років ,якщо ви не можете його розірвати?
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07.10.2021 14:20 Ответить
О тут не зрозумів ..... який договір на 49 років ви що марите)))????
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07.10.2021 14:33 Ответить
На скільки підписаний договір оренди?
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07.10.2021 14:37 Ответить
)))) Та в мене не має договорів оренди і паїв не має...)))))
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07.10.2021 15:31 Ответить
То навіщо ви це пишите. Найголовніше -все в договорах.
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07.10.2021 16:01 Ответить
Ага.... так он воно навіщо ваші опуси...)) В договорах..)))) кажете)) А в змінених законах то таке недостойне уваги)))) Добре вважайте що я писав не для вас...Тому раслабтесь і займайтесь своїми ділами далі..)))) Як казав неповторний герой Л.Бикова у неповторному фільмі "Гуляй Вася"
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07.10.2021 16:36 Ответить


Чітко видно що і продажній Жулі чимало
дісталося срібняків - доларів в конвертах.
Від ... резидента, корупціонера - офшорного
- ЗЕбіла капітулянта.
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07.10.2021 13:21 Ответить
 
 