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"Будет СНБ", - Разумков заявил, что сегодня в Раде "мы увидели новую коалицию"
Отправленный в отставку с должности спикера Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде появилась новая коалиция.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВР сказал бывший спикер Дмитрий Разумков.
Он отметил, что речь идет о "Слуге народа" и "Батькивщине", которая голосовала за отставку, что напоминает новую коалицию.
"Мы увидели новую коалицию - партия "Слуга народа", "Батькивщина". СНБ будет", - подчеркнул Разумков.
Нардеп рассказал, что утром знал о том, что "Батькивщина" будет голосовать.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.
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+27 Владимир Иванец
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+16 Артур Пирожков #156165
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барышнебабушке платит, тот ....
Неужели таки да растёт благосостояние граждан Украины?
Факт залишається фактом: риги і бариги - "0" голосів, НОЛЬ!!! Це що, не "дрючьба" риг і бариг? А тут ще й разумков - "хароший парень".Так? У ригів молодіжне крило їхньої шобли очолював при Хамові. Так хто "забористоє" приймає?
Результаты голосования
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" Кількість депутатів: 243 - "ЗА" 218
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" Кількість депутатів: 44 - "ЗА" 24
"Європейська солідарність" Кількість депутатів: 27 - "ЗА" 0
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Кількість депутатів: 25 - "ЗА" 21
"Партія "За майбутнє" Кількість депутатів: 22 - "ЗА" 12
Позафракційні Кількість депутатів: 21 - "ЗА" 8
Депутатська група "ДОВІРА" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 18
Фракція політичної партії "ГОЛОС" Кількість депутатів: 20 - "ЗА" 0
Ну и, что еще соврете?
Цікаво, як тепер будуть співпрацювати головні педалятори ринку сх земель з своїми головними противниками в цьому питанні?
"и тот п**ц что с ней сейчас творится" - а какой ****** творится?
Вот вам земельна реформа. Еще раз, Батькивщина проголосовала за нового спикера от Слуги Народа? Нет. Она уволила предыдущего. А если за импичмент Зели проголосует 300 человек, то это все одна кААлиция, потому что голосуют против представителя СН? Вы рехнулись?
Еще раз, Батькивщина проголосовала за отставку плохо контролируемого слугами спикера. Она дала возможность СН поставить "100%" своего. Я не рехнулся, а вот вы - да.
Конечно подавали в суд. Эта афера, кстати, не единичная. Десятки и сотни участков так сворованы в Киевской области, странно что журналисты даже не поинтересовались что происходит в области с весны этого года. Такое ощущение, что у нас Сомали.
"Еще раз говорю, оппозиция проголосовала за вотум недоверия спикеру правящей силы." - неа, ваша "оппозиция" поддержала вотум недоверия спикеру, от правящей силы.
"Во всех странах ЭТО нормально, а у нас оказывается нет." - что именно? Поддерживать правящий клан?
"Конечно подавали в суд. Эта афера, кстати, не единичная. Десятки и сотни участков так сворованы в Киевской области, странно что журналисты даже не поинтересовались что происходит в области с весны этого года. Такое ощущение, что у нас Сомали." - тут могу только посочувствовать, но чую явную недосказанность. Налоговая принимала от вас платежи? На основании чего? Ваши родственники не имеют оригиналов документов на землю? Почему?
Извините, но приходилось плотно общаться с людьми, занимавшимися земельными вопросами полулегально , т.с. Попахивает ваша история
БДСМ какой-то.
І читати Ваш договор аренди. В ньому повинна буть пропасані умови розірвання договору.
З.І. Не юрист ,але трохи судився по цивільному кодексу.
Я не прошу допомогу ))) Я просто даю інформацію про стан у Законодавстві простими словами..дякую.
Чітко видно що і продажній Жулі чимало
дісталося срібняків - доларів в конвертах.
Від ... резидента, корупціонера - офшорного
- ЗЕбіла капітулянта.