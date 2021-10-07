"Будет СНБ", - Разумков заявил, что сегодня в Раде "мы увидели новую коалицию"

Отправленный в отставку с должности спикера Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде появилась новая коалиция.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВР сказал бывший спикер Дмитрий Разумков.

Он отметил, что речь идет о "Слуге народа" и "Батькивщине", которая голосовала за отставку, что напоминает новую коалицию.

"Мы увидели новую коалицию - партия "Слуга народа", "Батькивщина". СНБ будет", - подчеркнул Разумков.

Нардеп рассказал, что утром знал о том, что "Батькивщина" будет голосовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кое-что позитивное для этого парламента и народных депутатов я все-таки сделал, - Разумков

Как сообщалось ранее, Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.