Рада перешла к выборам нового спикера: объявлен получасовой перерыв для согласования кандидатур

В Верховной Раде объявлен получасовой перерыв для согласования кандидатур на должность нового председателя украинского парламента.

После голосования за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера, парламент решил приступить к рассмотрению вопроса назначения нового председателя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После этого заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк поставила на голосование оглашение перерыва для согласования кандидатов на должность спикера, это поддержали большинство парламентариев.

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