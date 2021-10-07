Рада перешла к выборам нового спикера: объявлен получасовой перерыв для согласования кандидатур
В Верховной Раде объявлен получасовой перерыв для согласования кандидатур на должность нового председателя украинского парламента.
После голосования за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера, парламент решил приступить к рассмотрению вопроса назначения нового председателя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
После этого заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк поставила на голосование оглашение перерыва для согласования кандидатов на должность спикера, это поддержали большинство парламентариев.
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Nickol Sten
показать весь комментарий07.10.2021 12:17 Ответить Мне нравится 0
Гонта Київський
показать весь комментарий07.10.2021 12:20 Ответить Мне нравится 0
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