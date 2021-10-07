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Новости Отставка Разумкова
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Рада перешла к выборам нового спикера: объявлен получасовой перерыв для согласования кандидатур

Рада перешла к выборам нового спикера: объявлен получасовой перерыв для согласования кандидатур

В Верховной Раде объявлен получасовой перерыв для согласования кандидатур на должность нового председателя украинского парламента.

После голосования за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера, парламент решил приступить к рассмотрению вопроса назначения нового председателя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После этого заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк поставила на голосование оглашение перерыва для согласования кандидатов на должность спикера, это поддержали большинство парламентариев.

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Автор: 

ВР (29247) спикер (572) Разумков Дмитрий (1521)


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07.10.2021 12:17 Ответить
Так, так, тепер всі чекають, що цю посаду займе достойний кнур, який не буде зважати на такі дрібниці, як регламент ВР.
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07.10.2021 12:20 Ответить
 
 