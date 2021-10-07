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С поста спикера никто не становился президентом. Сегодня этот предохранитель снят, - Разумков
Отправленный в отставку спикер ВР Дмитрий Разумков намекнул на то, что у него есть амбиции стать президентом Украины.
Об этом экс-спикер ВР Дмитрий Разумков заявил сегодня брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
Дмитрий Разумков на вопрос о президентских амбициях сказал, что "с поста спикера никто не становился президентом, а сегодня этот предохранитель мы убрали".
"Президенстские выборы еще не начались", - напомнил Разумков.
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+9 Sergey Odeskiy
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Это не он планирует стать президентом, а его планируют.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его непростые предки готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который похоже будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
- була членом партії рИгіонів у 2007-2010 рр;
- помічником тігіпка в кабміні азарова;
- бізнес якого розквітнув при януковичі;
- до недавнього часу був помічником детутата- опоблоківця?
І отака вся "зелёная" команда!
І коли такі ж самі, як і він, його погнали, він почав про якісь ідеали.
БАБЛО і "русссский мир" - ось його ідеали!
Одним словом - антиукраїнська наволоч, хоча і розумна