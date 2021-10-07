С поста спикера никто не становился президентом. Сегодня этот предохранитель снят, - Разумков

Отправленный в отставку спикер ВР Дмитрий Разумков намекнул на то, что у него есть амбиции стать президентом Украины.

Об этом экс-спикер ВР Дмитрий Разумков заявил сегодня брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Дмитрий Разумков на вопрос о президентских амбициях сказал, что "с поста спикера никто не становился президентом, а сегодня этот предохранитель мы убрали".

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"Президенстские выборы еще не начались", - напомнил Разумков.