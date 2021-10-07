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Новости Отставка Разумкова
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С поста спикера никто не становился президентом. Сегодня этот предохранитель снят, - Разумков

С поста спикера никто не становился президентом. Сегодня этот предохранитель снят, - Разумков

Отправленный в отставку спикер ВР Дмитрий Разумков намекнул на то, что у него есть амбиции стать президентом Украины.

Об этом экс-спикер ВР Дмитрий Разумков заявил сегодня брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Дмитрий Разумков на вопрос о президентских амбициях сказал, что "с поста спикера никто не становился президентом, а сегодня этот предохранитель мы убрали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отправила Разумкова в отставку. ВИДЕО

"Президенстские выборы еще не начались", - напомнил Разумков.

Автор: 

отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+9
Ахметов тебе в помощь , млад регионал, вернулся туда откуда вылез !
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07.10.2021 12:07
+9
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07.10.2021 12:19
+6
Хех. А кто за него голосовать будет? Какие у него взгляды? За что он? За белое или черное?
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07.10.2021 12:05
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Месть это блюдо , которое подают холодным. Зе шобла поступила в традициях Мафии-ОПГ коррупционеров недоумков. Руки развязаны.
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07.10.2021 12:05 Ответить
я еще 2 месяца назад сказал, что димасик разумный следующий "народный" кандидат в *********** на будущих "выборах".
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07.10.2021 12:05 Ответить
Хех. А кто за него голосовать будет? Какие у него взгляды? За что он? За белое или черное?
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07.10.2021 12:05 Ответить
ну, свое он оторвет, и кстати урвет у зебилов. что не может не радовать
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07.10.2021 12:09 Ответить
С чего Вы взяли? Для них он такой же малоизвестный политик.
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07.10.2021 12:20 Ответить
ну щяз его на ахметовских каналах сделают кристально честньім и принципиальньім, и уже известньім политиком. время у него еще есть. президентом он не станет, єто понятно. хотя, - после 19-го года трудно удивлятся глубине тупости и придурковатости зебильной биомассьі
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07.10.2021 12:25 Ответить
Он за Луну или за Солнце?
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07.10.2021 13:34 Ответить
Аххха! І тепер рейтинги недоумка стануть 7%
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07.10.2021 12:06 Ответить
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07.10.2021 12:06 Ответить
Ахметов тебе в помощь , млад регионал, вернулся туда откуда вылез !
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07.10.2021 12:07 Ответить
Отец Разумкова был помощником Кучмы, а в советское время начальником идеологического отдела в комитете комсомола. Разумков-младший это такая отрыжка советского режима. В этой когорте Ливин, Медведчук, Тимошенко, Табачник, Тигипко, Кравчук. Комсомольско-партийный актив, где "п-ть - не мешки ворочать". Эта категория п-болов постепенно отмирает на политической сцене.
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07.10.2021 12:40 Ответить
Какой из тебя президент,бывшая пешка непонятно кого,обидевшаяся на то,что её вышвырнули за недостаточную послушность не может претендовать на этот пост.
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07.10.2021 12:07 Ответить
Смешно.... Падай, ты "убит"....
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07.10.2021 12:49 Ответить
Скоро начнутся. Сдается мне, джентльмены, он не захотел мараться не столько в антиолигархическом законе, а в формуле штанмайера. Вот ее, жирный наступник и тощий клоун рискуют не пережить. И тут на фоне всего это бардака и выплывает отстраненный и "очень принципиальный" Разумков. Вторая колонна Коломойского на фоне приближающегося развала.
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07.10.2021 12:08 Ответить
Ну об этом я говорил еще дней 10 назад.... Хотя по большому счету,начинать надо уже сейчас собирать команду,первым взять Лероса...а вторым генерала Геннадия Москаля...
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07.10.2021 12:08 Ответить
После того как он выиграет выборы президента он пошлет подальше всех кого понабирал (тех кого рекомендуете) и понабирает юристов Коломойского.
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07.10.2021 13:28 Ответить
Угу, вот оно как. Чувак, о тебе максимум через неделю все забудут.
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07.10.2021 12:11 Ответить
який він скромний) ось почалися перші заяви,всіх можна привітати з неофіційним початком передвиборчого марафону.
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07.10.2021 12:13 Ответить
Интеллект Розумкова и умение вести диалог и договариваться,это сегодня редкость...остальные Зелемойские 90 % дилетанты и офшорники...,сам Зеля владеев тремя ошфорами...,2 личные а третий для пополнения баблосов от типа спонсоров...,вы попали Чуваки...Байден счетчик всключил....,поскольку фигурируют Долляры....
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07.10.2021 12:15 Ответить
ааа, какой с разумкова презедент, он же даже на рояле не умеет.
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07.10.2021 12:16 Ответить
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07.10.2021 12:19 Ответить
Замена спикера это этап шоу для раскрутки Разумкова.
Это не он планирует стать президентом, а его планируют.
Беня не собирается на следующие выборы отправлять Зеленского. Зеленский был удобным вариантом на 2019 год. Сериал и т.п. Он отиграет свою роль до новых выборов и возьмет на себя негатив.
Следующим Беня видит Разумкова. Разумкова, его непростые предки готовили в политику от его рождения, тогда как Зе в ней случайный.
Контраст (в первую очередь во внешности) между Разумковым и Стефанчуком (который похоже будет вместо него), тоже сиграет свою роль для того, чтобы избиратели полюбили Разумкова.
Технологии, чтобы водить за нос избирателей.
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07.10.2021 12:20 Ответить
Кое кто здесь считает, что его через неделю забудут. Беня сделает достаточно, чтобы его не забыли. Раскрутка пошла.
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07.10.2021 12:24 Ответить
Игорь Валерьевич просрал все...
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07.10.2021 12:28 Ответить
Вы его недооцениваете. Его штаб все расчитывает и планирует на много шагов вперед.
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07.10.2021 12:39 Ответить
Мымра Ольга ********* начнет свой очередной вопль...Все кто угодно,лишь бы не Порошенко и Розумков...
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07.10.2021 12:23 Ответить
Кравчук (Леонід) саме з крісла спікера став президентом.
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07.10.2021 12:25 Ответить
Мавзолейных хмырей Путлера в Украине устроят только Шариков или Швондер...без вариантов...
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07.10.2021 12:27 Ответить
Надо понимать, что Разумков до последнего момента голосовал за все вредные для страны законы СН. Он от них ничем не отличается.
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07.10.2021 12:37 Ответить
На сегодняшний день трудно себе представить расклад, при котором Разумков смог бы выиграть выборы. Его основной потенциальный электорат это «умеренная вата» типа шариёвцев или тех, кто ищет лайт-альтернативу ОПЗЖ. Но этот контингент не очень многочисленный. Во втором туре конечно Разумков смог бы пободаться с Зеленским, а у Порошенко скорее всего выиграл бы. Но для этого нужно попасть в этот второй тур. А такая перспектива пока выглядит призрачной. Возможно пока.
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07.10.2021 12:51 Ответить
Чого можна чекати хорошого від людини, яка:
- була членом партії рИгіонів у 2007-2010 рр;
- помічником тігіпка в кабміні азарова;
- бізнес якого розквітнув при януковичі;
- до недавнього часу був помічником детутата- опоблоківця?
І отака вся "зелёная" команда!
І коли такі ж самі, як і він, його погнали, він почав про якісь ідеали.
БАБЛО і "русссский мир" - ось його ідеали!
Одним словом - антиукраїнська наволоч, хоча і розумна
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07.10.2021 13:11 Ответить
А зачем Разумков активно помогал Зе прийти к власти? Он считал его Василием Голобородько, как те кто проголосовал за него? Или по-приколу?
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07.10.2021 13:31 Ответить
щоб всі не забули скоро разумкова, ахмєтов замутить президенські вибори ))))))
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07.10.2021 13:36 Ответить
Оттянет у пороха часть голосов )
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07.10.2021 13:59 Ответить
Разумков был в партии Регионов.
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07.10.2021 14:34 Ответить
Разумков это агент Кремля.
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07.10.2021 14:35 Ответить
так вот где собака зарыта....с етого надо было и начинать
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07.10.2021 14:40 Ответить
 
 