Не считаю, что президент и спикер Рады должны быть друзьями, с Зеленским у меня рабочие отношения, - Разумков

Экс-спикер Дмитрий Разумков никогда не был другом президента Владимира Зеленского.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в парламенте.

"Это рабочие отношения", - подчеркнул он.

По словам Разумкова, друзья президента связаны в частности с "95 кварталом".

"У меня другие друзья. Но я не считаю, что президент, председатель ВР и премьер должны быть друзьями", - отметил Разумков.

Также читайте: "Будет СНБ", - Разумков заявил, что сегодня в Раде "мы увидели новую коалицию"