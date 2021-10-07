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Новости
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Не считаю, что президент и спикер Рады должны быть друзьями, с Зеленским у меня рабочие отношения, - Разумков

Не считаю, что президент и спикер Рады должны быть друзьями, с Зеленским у меня рабочие отношения, - Разумков

Экс-спикер Дмитрий Разумков никогда не был другом президента Владимира Зеленского.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в парламенте.

"Это рабочие отношения", - подчеркнул он.

По словам Разумкова, друзья президента связаны в частности с "95 кварталом".

"У меня другие друзья. Но я не считаю, что президент, председатель ВР и премьер должны быть друзьями", - отметил Разумков.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Разумков Дмитрий (1521)


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Ты Разумков, сделал для Зеленского больше, чем самый верный друг - ты его привел к власти, ты одурманил 73% дебилов. Думаешь во время смылся? Посмотрим.
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07.10.2021 12:13 Ответить
складається враження,що відбувається спектакль під назвою
"Тупий і розумний"
на наступних президентських виборах буде 5 основних гравців
Порошенко,бойко,тимошенко,разумков і звичайно зєлєнський.
і на другий тур до Порошенка попаде разумков. Якого нам подадуть як нову генерацію політика,що є незалежною політичною фігурою. З зєлєнським і так все зрозуміло : офшори,податки,ціни на все , імідж (є люди яким цей фактор важливий), куми та друзі у владі і на останок тупий ! І разумков на його фоні є досить цікавим гравцем.Якщо у другому турі буде разумков проти зєлєнського то у тупої шмарклі шансів 0,
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07.10.2021 13:07 Ответить
 
 