Не считаю, что президент и спикер Рады должны быть друзьями, с Зеленским у меня рабочие отношения, - Разумков
Экс-спикер Дмитрий Разумков никогда не был другом президента Владимира Зеленского.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в парламенте.
"Это рабочие отношения", - подчеркнул он.
По словам Разумкова, друзья президента связаны в частности с "95 кварталом".
"У меня другие друзья. Но я не считаю, что президент, председатель ВР и премьер должны быть друзьями", - отметил Разумков.
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"Тупий і розумний"
на наступних президентських виборах буде 5 основних гравців
Порошенко,бойко,тимошенко,разумков і звичайно зєлєнський.
і на другий тур до Порошенка попаде разумков. Якого нам подадуть як нову генерацію політика,що є незалежною політичною фігурою. З зєлєнським і так все зрозуміло : офшори,податки,ціни на все , імідж (є люди яким цей фактор важливий), куми та друзі у владі і на останок тупий ! І разумков на його фоні є досить цікавим гравцем.Якщо у другому турі буде разумков проти зєлєнського то у тупої шмарклі шансів 0,