"СН" делегировала Стефанчука на должность спикера, а Корниенко - первого вице-спикера, - пресс-секретарь фракции Палийчук

Фракция политической партии "Слуги народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента.

Об этом сообщила в своем Телеграм-канале пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук. На должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко", - отметила она.

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