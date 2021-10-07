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Новости Отставка Разумкова
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"СН" делегировала Стефанчука на должность спикера, а Корниенко - первого вице-спикера, - пресс-секретарь фракции Палийчук

Фракция политической партии "Слуги народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента.

Об этом сообщила в своем Телеграм-канале пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук. На должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко", - отметила она.

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Автор: 

ВР (29247) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631) Стефанчук Руслан (656) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+11
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07.10.2021 12:12
+11
парламенту Украины трызда
можно оппозиции просто сложить мандаты и покинуть зал
больше законов кроме как от зеленых мы не увидим пока эти уроды зеленые в зале
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07.10.2021 12:14
+9
хаус нигеры вовы
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07.10.2021 12:14
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КОЛЫВАН ты?)
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07.10.2021 12:09 Ответить
Заставьте этого Кнура похудеть. Его прокормить не сможет Украина.
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07.10.2021 12:15 Ответить
- Вон оно что, Петрович... (с)
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07.10.2021 12:32 Ответить
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07.10.2021 13:23 Ответить
колывана с 3мя масками на роже дабы не трясся 3й подбородоко
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07.10.2021 12:09 Ответить
Планета Обезьян
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07.10.2021 12:22 Ответить
Молодцы! Это команда!
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07.10.2021 12:10 Ответить
Сядуть всією командою.
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07.10.2021 12:12 Ответить
Де вас Подоляк набирає?
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07.10.2021 12:13 Ответить
мне все больше кажется что это порохобот под другим ником тролит
ну не может человек быть таким по настоящему.
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07.10.2021 12:15 Ответить
Та ну... Я пам'ятаю тут Єлажєва, Помолову, Єлєну Дрозд, Альтер Натор досі бігає...
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07.10.2021 12:45 Ответить
зебил, это ты.
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07.10.2021 12:10 Ответить
Критерій відбору - по габаритах!
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07.10.2021 12:11 Ответить
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07.10.2021 12:22 Ответить
Лицо Рады, или харя? Или скорее пардон- Срака!
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07.10.2021 12:12 Ответить
Зате все тепер стане у повну відповідність.
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07.10.2021 12:14 Ответить
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07.10.2021 12:12 Ответить
Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом
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07.10.2021 12:13 Ответить
Нарешті знімуть це прокляте табу і кожна баба - да, і вже без табу.
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07.10.2021 12:13 Ответить
хаус нигеры вовы
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07.10.2021 12:14 Ответить
парламенту Украины трызда
можно оппозиции просто сложить мандаты и покинуть зал
больше законов кроме как от зеленых мы не увидим пока эти уроды зеленые в зале
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07.10.2021 12:14 Ответить
Морда - хоч пацюків бий… (с)
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07.10.2021 12:16 Ответить
Ну чем теперь рада не дума, слуги не единороссы, а БЮТ не ЛДПР?
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07.10.2021 12:17 Ответить
ситуация напоминает 2013 год,когда рыги штамповали законы пачками.
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07.10.2021 12:19 Ответить
Ушел король ломбардов,пришел снимальщик квартиры у тещи за госсчет.
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07.10.2021 12:22 Ответить
Уявіть, що ця пика буде другою людиною у державі. А якщо Янелох від передозування здохне, то ця пика стане першою.

Завжди боюсь, коли ********* когось змінює. Не втомлююсь повторювати: у них наступний завжди гірший за попереднього
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07.10.2021 12:24 Ответить
100%
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07.10.2021 12:55 Ответить
На його фоні так званий президент буде виглядати струнким незайманним хлопчиком.
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07.10.2021 13:10 Ответить
Ну теперь теща Колывану поднимет аренду-пошел на повышение.
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07.10.2021 12:24 Ответить
А кадры у зелебобы все хуже и хуже. Следующим назначением Зели будет явно педофил насильник Иванисов из СН
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07.10.2021 12:38 Ответить
****** всё! Сходите к физиогномику сначала, прежде чем такие назначения делать. Дебилы, *****!
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07.10.2021 12:41 Ответить
яка партія, такі і обличчя
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07.10.2021 12:47 Ответить
Такой эксклюзив годен только для Комнаты Страха на ярмарках.
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07.10.2021 12:57 Ответить
Это новое "лицо Украины"?
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07.10.2021 15:03 Ответить
Предлагаю погремуху---Карабас Барабас---тут хоть в профиль, хоть в анфас---даже сзаду Барабас!
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07.10.2021 21:14 Ответить
Неужели нет кого-либо поприличнее. Стыд и срам. Он и сам должен понимать, что первое лицо Рады должно быть более пристойным.
Возможно он светило парламентаризма, умелый законник, хороший человек и член команды, но второе лицо государства должно быть иным. Ну право, это лицо и лицом-то назвать нельзя. Есть ему определение...
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07.10.2021 21:47 Ответить
 
 