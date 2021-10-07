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"СН" делегировала Стефанчука на должность спикера, а Корниенко - первого вице-спикера, - пресс-секретарь фракции Палийчук
Фракция политической партии "Слуги народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента.
Об этом сообщила в своем Телеграм-канале пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук. На должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко", - отметила она.
Топ комментарии
+11 Где-то там #445137
показать весь комментарий07.10.2021 12:12
+11 Стрелок
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+9 Шимус
показать весь комментарий07.10.2021 12:14
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ну не может человек быть таким по настоящему.
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом
можно оппозиции просто сложить мандаты и покинуть зал
больше законов кроме как от зеленых мы не увидим пока эти уроды зеленые в зале
Завжди боюсь, коли ********* когось змінює. Не втомлююсь повторювати: у них наступний завжди гірший за попереднього
Возможно он светило парламентаризма, умелый законник, хороший человек и член команды, но второе лицо государства должно быть иным. Ну право, это лицо и лицом-то назвать нельзя. Есть ему определение...