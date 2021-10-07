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Новости Отставка Разумкова
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Разумков о возможном лишении мандата: Это будет незаконно, но сейчас далеко не все происходит согласно закону

Разумков о возможном лишении мандата: Это будет незаконно, но сейчас далеко не все происходит согласно закону

Отправленный в отставку Дмитрий Разумков считает, что у партии "Слуга народа" нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР.

По словам Разумкова, если его лишат мандата, это будет вне закона: "Если мы говорим о нормах закона, то таких оснований и возможностей у партии "Слуга народа" нет".

"Но сейчас далеко не все происходит согласно закону", - отметил он и добавил: "Я - достаточно дальновидный человек. Время все расставит на свои места".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не считаю, что президент и спикер Рады должны быть друзьями, с Зеленским у меня рабочие отношения, - Разумков

Как сообщалось ранее, Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.

ВР (29247) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+4
В Трускаці законам не вчили.
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07.10.2021 12:15
+4
глубоко лизнул прям как вова Безлеру
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07.10.2021 12:19
+3
По спискам...причем под первым номером...но это не означает что его могут лишить мандата просто по желанию осла или кого то другого...
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07.10.2021 12:18
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Знатоки, объясните: почему незаконно? Он же вроде как по спискам прошел в ВР.
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07.10.2021 12:14 Ответить
№101
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07.10.2021 12:17 Ответить
Кацап, ПНХ№101.
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07.10.2021 12:19 Ответить
По спискам...причем под первым номером...но это не означает что его могут лишить мандата просто по желанию осла или кого то другого...
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07.10.2021 12:18 Ответить
Ну реально, у Разумкова нет никакого политического будущего. Да, он ватник.
Через пару месяцев, его никто и не вспомнит...
Кто сейчас помнит, кто был предшественник Разумкова?
Парубий. Но о нём сейчас почему то вообще не слышно, хоть он и депутат сейчас.
А кто помнит фамилию, предшественника Парубия на посту главы ВР?
Рыгионал Рыбак... Сейчас уже даже неизветсно, где он и что, может уже подох... А ещё каких то семь лет назад он был у руля Верховной Рады.
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07.10.2021 12:14 Ответить
Так жизнь не стоит на месте. Все течет. Все меняется. По большому счету о всех нас по истечении времени забудут.
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07.10.2021 12:18 Ответить
Не кажи гоп. У Зелі теж не було політичного майбутнього, а Бєня його розкрутив і лохи обрали клоуна в президенти.
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07.10.2021 12:21 Ответить
В Трускаці законам не вчили.
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07.10.2021 12:15 Ответить
глубоко лизнул прям как вова Безлеру
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07.10.2021 12:19 Ответить
Глубже...
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07.10.2021 12:20 Ответить
О! Виліз. Де ти був коли Пандора показала всьому світу що президет України ховає в опшорах вкрадені гроші з Приватбанку?
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07.10.2021 12:25 Ответить
Не чув про кримінальне переслідування Зе за часів правління Петрика)
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07.10.2021 13:01 Ответить
Команда зачистки команди Зеленського буде діяти виключно в правовому полі! І згоден раніше такого не було😉
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07.10.2021 12:27 Ответить
давай адреси, явки, паролі
а оце "кто-то кое-где у нас порой" залиш своїм зеленим друзям
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07.10.2021 12:51 Ответить
Сам привів ОЦЕ до влади, то ж, пане Разумков, насолоджуйся всіми перевагами свого становища! 2 роки порушень законів і Конституції "узеленськими" було норм, а тут "абідєлі юродівого - отобралі копєєчку"... Жери, що ви там "сдєлалі вмєстє", смачного, пане Разумков!
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07.10.2021 13:40 Ответить
 
 