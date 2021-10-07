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Разумков о возможном лишении мандата: Это будет незаконно, но сейчас далеко не все происходит согласно закону
Отправленный в отставку Дмитрий Разумков считает, что у партии "Слуга народа" нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР.
По словам Разумкова, если его лишат мандата, это будет вне закона: "Если мы говорим о нормах закона, то таких оснований и возможностей у партии "Слуга народа" нет".
"Но сейчас далеко не все происходит согласно закону", - отметил он и добавил: "Я - достаточно дальновидный человек. Время все расставит на свои места".
Как сообщалось ранее, Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.
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показать весь комментарий07.10.2021 12:15
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показать весь комментарий07.10.2021 12:19
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показать весь комментарий07.10.2021 12:18
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Через пару месяцев, его никто и не вспомнит...
Кто сейчас помнит, кто был предшественник Разумкова?
Парубий. Но о нём сейчас почему то вообще не слышно, хоть он и депутат сейчас.
А кто помнит фамилию, предшественника Парубия на посту главы ВР?
Рыгионал Рыбак... Сейчас уже даже неизветсно, где он и что, может уже подох... А ещё каких то семь лет назад он был у руля Верховной Рады.
а оце "кто-то кое-где у нас порой" залиш своїм зеленим друзям