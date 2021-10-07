Разумков о возможном лишении мандата: Это будет незаконно, но сейчас далеко не все происходит согласно закону

Отправленный в отставку Дмитрий Разумков считает, что у партии "Слуга народа" нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР.

По словам Разумкова, если его лишат мандата, это будет вне закона: "Если мы говорим о нормах закона, то таких оснований и возможностей у партии "Слуга народа" нет".

"Но сейчас далеко не все происходит согласно закону", - отметил он и добавил: "Я - достаточно дальновидный человек. Время все расставит на свои места".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не считаю, что президент и спикер Рады должны быть друзьями, с Зеленским у меня рабочие отношения, - Разумков

Как сообщалось ранее, Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова.