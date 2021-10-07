Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, - "Голос"

Депутаты, которые голосовали за увольнение спикера Рады Дмитрия Разумкова, сознательно пошли на нарушение закона.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.

"Отставка спикера с нарушениями регламента - это циничный шаг власти к разрушению независимости парламента. "Голос" вместе с другими представителями демократической оппозиции пытался помешать незаконной отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Несмотря на то, что у оппозиции не так много механизмов, мы противостояли откровенному нарушению закона о регламенте в стенах Верховной Рады. Для нас это в первую очередь борьба за парламентаризм", - говорится в сообщении.

Как отметили в партии, депутаты, которые голосовали за увольнение Разумкова, сознательно пошли на нарушение закона.

"Мы же в "Голосе" считаем, что отставка спикера - это откровенное и циничное разрушение парламентаризма. При этом мы твердо убеждены, что вопрос не в личности спикера, а в соблюдении парламентом украинского законодательства. За ту неделю, когда Разумков был на больничном, депутаты увидели, что будет после его отставки: лояльный к Офису Президента вице-спикер просто сломал парламент через колено", - подчеркнули в "Голосе".

В политсиле добавили, что отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой и значительно усложнит работу оппозиции.

"Это негативно повлияет и на другие процессы в государстве. Каким образом работать дальше, видя, что на каждом шагу власть нарушает закон? К сожалению, на этой неделе он нарушался неоднократно", - подытожили в "Голосе".

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

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