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Новости Отставка Разумкова
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Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, - "Голос"

Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, -

Депутаты, которые голосовали за увольнение спикера Рады Дмитрия Разумкова, сознательно пошли на нарушение закона.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.

"Отставка спикера с нарушениями регламента - это циничный шаг власти к разрушению независимости парламента. "Голос" вместе с другими представителями демократической оппозиции пытался помешать незаконной отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Несмотря на то, что у оппозиции не так много механизмов, мы противостояли откровенному нарушению закона о регламенте в стенах Верховной Рады. Для нас это в первую очередь борьба за парламентаризм", - говорится в сообщении.

Как отметили в партии, депутаты, которые голосовали за увольнение Разумкова, сознательно пошли на нарушение закона.

"Мы же в "Голосе" считаем, что отставка спикера - это откровенное и циничное разрушение парламентаризма. При этом мы твердо убеждены, что вопрос не в личности спикера, а в соблюдении парламентом украинского законодательства. За ту неделю, когда Разумков был на больничном, депутаты увидели, что будет после его отставки: лояльный к Офису Президента вице-спикер просто сломал парламент через колено", - подчеркнули в "Голосе".

В политсиле добавили, что отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой и значительно усложнит работу оппозиции.

"Это негативно повлияет и на другие процессы в государстве. Каким образом работать дальше, видя, что на каждом шагу власть нарушает закон? К сожалению, на этой неделе он нарушался неоднократно", - подытожили в "Голосе".

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Также читайте: Разумков о возможном лишении мандата: Это будет незаконно, но сейчас далеко не все происходит согласно закону

Автор: 

ВР (29247) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+4
Я б не був таким песимістичним - тепер все піде значно швидше, я маю на увазі крах зеленої влади.
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07.10.2021 12:16
+1
Сложить мандаты. Всем, у кого осталась хоть малейший намек на совесть. Без представительства в Раде существенной части Украины этот парламент развалится сам, без помощи улицы.
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07.10.2021 12:18
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Я б не був таким песимістичним - тепер все піде значно швидше, я маю на увазі крах зеленої влади.
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07.10.2021 12:16 Ответить
Ой а где глав Голос вакара слвики с волосистой грудью под пулями
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07.10.2021 12:17 Ответить
Сложить мандаты. Всем, у кого осталась хоть малейший намек на совесть. Без представительства в Раде существенной части Украины этот парламент развалится сам, без помощи улицы.
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07.10.2021 12:18 Ответить
как буд-то раньше парламент не был зеленый. єто всего лишь жабогадюкинг, принципиально ничего не меняется.

+ ко всем - я не исключаю что из разумкова лепят системного оппозиционера.
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07.10.2021 12:30 Ответить
Дело в том что в Украине все повязывают не с депутатами, Радой, премьером, кабмином, коалицией, монобильшестью, отдельными министрами, спикером, главой президентской администрации, генпрокурором и т.д. Все повязывают с первым лицом ( президентом), тем более что все завязывается именно на нем особенно при трех последних наших "гарантах", которые хотели и прилагали к этому все усилия, контролировать все и вся. Данная ситуация ( как на сегодняшний день) это только дополнительно подчеркивает и заостряет. Что бы при этом не говорил Зе или члены его команды. Замены некоторых персоналий с каждым разом будут только увеличивать мнение что все в стране зависит от одного человека и отвечать именно ему. От мусора на лестничной клетке, до протекшей трубы о другом я даже и говорить не буду. Фантом Голобородько улетучивается из голов самых верных последователей. Что в принципе и следовало ожидать. Вопрос что с этим будет делать " клявшийся на крови об одном сроке Зелепупенко).. идти на второй, или еще хуже начнет мутить с досрочными выборами в Раду и президента, с переносом выборов в Раду опосля президентских... Т.е пойти по пути чисто шулера. Посмотрим. Все тайное когда то станет явным.
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07.10.2021 12:41 Ответить
Войдя в раж они сейчас возьмутся за Кличко. Но тут могут получить не по паспорту..
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07.10.2021 12:52 Ответить
Теперь власть полностью в руках бородатой бабушки
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07.10.2021 13:00 Ответить
Будьте уверены, эти эфффективнейшие менеджеры так просто не уйдут, будет еще второй срок, бетонирование вертикали и копирования системы РФ с полным контролем всего. Закон про установку «СОРМ» на узлах связи помните, в РФ уже работает наблюдение за каждым в интернете, а нашим короновирус помешал. Ну да ничего еще второй срок впереди.

Для меня было неожиданным найти главного по власти Арахамию - на видосиках 2016 года где он толкал бизнесс тренинги за 100$. А теперь эти люди рулят страной..
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07.10.2021 13:25 Ответить
Сцук, до слёз
На запитання: "Хто для вас більший політичний ворог, Зеленський чи Порошенко?", - Рудик відповіла: "Порошенко".
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07.10.2021 14:05 Ответить
 
 