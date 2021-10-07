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Новости Отставка Разумкова
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Нардеп "Голоса" Железняк об отставке Разумкова: Теперь у власти не осталось людей, способных сказать Зеленскому "Нет!"

Нардеп

Дмитрия Разумкова уволили с должности спикера Верховной Рады "за то, что выполнял закон".

Об этом заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Ну поздравляю, сегодня Парламент все ... .виглядит, что на два года. Голосами новой коалиции уволили Председателя Рады за то, что ... выполнял закон. Собирали голоса всеми силами. Бабло побеждает добро) Не убедило даже яркое выступление Сергея Рахманина с трибуны против! Противно видеть 6 голосов от "Справедливости". Как бывшие антикоррупционеры продали свое будущее за соц-эконом и должности... .Даже уже не прикрываясь, указывают на своего координатора в Офисе Президента. Шараскин, Клименко, Рущишин, Устинова, Стефанишина, Цабаль. Удачи "тушкам", если не в политическом плане, то хотя бы в материальном. Спасибо настоящим! Вот теперь среди власти не осталось людей, которые способны сказать Президенту "Нет!". Теперь только "Да!". Приветствую, сделали это вместе", - заявил Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, - "Голос"

Нардеп Голоса Железняк об отставке Разумкова: Теперь у власти не осталось людей, способных сказать Зеленскому Нет! 01
Нардеп Голоса Железняк об отставке Разумкова: Теперь у власти не осталось людей, способных сказать Зеленскому Нет! 02
Нардеп Голоса Железняк об отставке Разумкова: Теперь у власти не осталось людей, способных сказать Зеленскому Нет! 03

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Автор: 

ВР (29247) Разумков Дмитрий (1521) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+4
Вы, голосята, свое черное дело сделали еще выдвинув свою ненужную партию на парламентские выборы, оттянув голоса части избирателей ЕС на себя. Да еще и с таким с лидером, сбежавшим при первой же возможности.
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07.10.2021 12:30
+2
в Голосину с Голоса
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07.10.2021 12:24
+2
Судя по отданным от " Голоса" 40% от их состава голосов то ДА. ( "Голос" рассыпался с бегством Вакарчука, то же в принципе ждет и " слуг", но вряд ли они Зелю отпустят ( живым). с поста.)
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07.10.2021 12:28
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в Голосину с Голоса
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07.10.2021 12:24 Ответить
Разумов поступив досить мудро.
Буквально через пару місяців прийдуть платіжки з газом по 30+ грн/куб.
Або просто почнуться віялові відключення.

Нащо йти на дно з цим скамом коли на ньому можно вігребсти наверх вже самостійно?
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07.10.2021 12:24 Ответить
он никак не поступал
- его просто выгнали по мимо его воли
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07.10.2021 12:27 Ответить
Він два роки спокійно співпрацював з пліснявими. І між іншим був першим в списку СН та піар технологом Нелоха.

Хотів би там сидіти - сидів би спокійно далі.

Але оскільки, очевидно, розуму у нього трошки більше за болотну жабу то його демарш може значити що перебування з зеленими стало невигідно.
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07.10.2021 12:47 Ответить
здесь мотивация главное
ватан Разумков почитал конституцию Украины и понял что у нас Парламентско-президентская республика, а так как он возглавляет ВР, то по-ходу главнее тупого карлика
- вот его гордыня и подвела
- за это и выгнали его с Квартала-95
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07.10.2021 12:51 Ответить
Судя по отданным от " Голоса" 40% от их состава голосов то ДА. ( "Голос" рассыпался с бегством Вакарчука, то же в принципе ждет и " слуг", но вряд ли они Зелю отпустят ( живым). с поста.)
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07.10.2021 12:28 Ответить
Теперь у власти не осталось людей, способных сказать Зеленскому "Нет!"

Вот просто интересно, а раньше было как то иначе?

А были ли у власти при Порошенко люди, которые говорили президенту Порошенко нет?
А были ли у власти при Януковиче, люди которые могли говорить Януковощу нет?
итд...
Кто говорил нет, тот автоматически отлучался от власти и даже депортировался.
Как например, Саакашвили, будучи губернатором при Порошенко, начал гворить Поршенко - нет.
Сразу же был снят с должности главы Оджесской облгосадминистрации а потом и вообще был выдворен за границы Украины.
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07.10.2021 12:29 Ответить
Молчи уж за Сааку, поставили руководить областью, а не давать советы вселенского масштаба
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07.10.2021 14:08 Ответить
Спасибо, кэп!!!
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07.10.2021 12:30 Ответить
Вы, голосята, свое черное дело сделали еще выдвинув свою ненужную партию на парламентские выборы, оттянув голоса части избирателей ЕС на себя. Да еще и с таким с лидером, сбежавшим при первой же возможности.
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07.10.2021 12:30 Ответить
Вава не терпить інакомислячих. Як цар сказав, так і повинно бути. Не дарма йому так подобався Лука.
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07.10.2021 12:31 Ответить
Узерпация. Зектатура! Путлер стайл инкам...
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07.10.2021 12:31 Ответить
Судячи по коментам подоляцьких курв у них відмазка тіпо «какая разніца?- так біла про фсєх прєзідєнтах і пріпарашєнка тожє».
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07.10.2021 12:42 Ответить
Носитель власти - это народ. А он как раз и может сказать, при чем даже то, что не нужно говорить. И это проблема, на самом деле. Потому как говорить надо именно то, что нужно и тогда, когда нужно. Но для этого нужен ум и нужно им думать. А вот тут есть проблемы. А с другой стороны по хлебалу надавать власти можно и без всяких "нет". Уже проходили.
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07.10.2021 12:50 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1446052384153772032 20 с



"Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, - "Голос"" А Разумков из каких будет ? Кто курировал "турборежим" ? Не идеализируйте. Просто крысы жрут друг друга в железной бочке под которой разгорается огонь.
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07.10.2021 13:00 Ответить
І себе ти дотих хто може сказати владі НІ ти теж не відносиш???? От цікаві у нас ідіоти в раді...Мелють всяку хрінь і навіть не задумуються що вони мелють..Ні хріна не змініютеся в болоті влади...А чому тому що у владу виходять з суспільства яке є в країні .. А яке в нас суспільство...???? Ну кожен про себе все знає.. головний принцип якщо інші не позакону чому я повинен позакону і понеслась ггггг... по ямам.
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07.10.2021 13:13 Ответить
Раду можно закрывать
толку от нее никакого!!
Воплощение хотелок Ермака-мудака
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07.10.2021 13:19 Ответить
А как было весело сначала-
На запитання: "Хто для вас більший політичний ворог, Зеленський чи Порошенко?", - Рудик відповіла: "Порошенко".
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07.10.2021 14:09 Ответить
 
 