Нардеп "Голоса" Железняк об отставке Разумкова: Теперь у власти не осталось людей, способных сказать Зеленскому "Нет!"
Дмитрия Разумкова уволили с должности спикера Верховной Рады "за то, что выполнял закон".
Об этом заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Ну поздравляю, сегодня Парламент все ... .виглядит, что на два года. Голосами новой коалиции уволили Председателя Рады за то, что ... выполнял закон. Собирали голоса всеми силами. Бабло побеждает добро) Не убедило даже яркое выступление Сергея Рахманина с трибуны против! Противно видеть 6 голосов от "Справедливости". Как бывшие антикоррупционеры продали свое будущее за соц-эконом и должности... .Даже уже не прикрываясь, указывают на своего координатора в Офисе Президента. Шараскин, Клименко, Рущишин, Устинова, Стефанишина, Цабаль. Удачи "тушкам", если не в политическом плане, то хотя бы в материальном. Спасибо настоящим! Вот теперь среди власти не осталось людей, которые способны сказать Президенту "Нет!". Теперь только "Да!". Приветствую, сделали это вместе", - заявил Железняк.
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.
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Буквально через пару місяців прийдуть платіжки з газом по 30+ грн/куб.
Або просто почнуться віялові відключення.
Нащо йти на дно з цим скамом коли на ньому можно вігребсти наверх вже самостійно?
- его просто выгнали по мимо его воли
Хотів би там сидіти - сидів би спокійно далі.
Але оскільки, очевидно, розуму у нього трошки більше за болотну жабу то його демарш може значити що перебування з зеленими стало невигідно.
ватан Разумков почитал конституцию Украины и понял что у нас Парламентско-президентская республика, а так как он возглавляет ВР, то по-ходу главнее тупого карлика
- вот его гордыня и подвела
- за это и выгнали его с Квартала-95
Вот просто интересно, а раньше было как то иначе?
А были ли у власти при Порошенко люди, которые говорили президенту Порошенко нет?
А были ли у власти при Януковиче, люди которые могли говорить Януковощу нет?
итд...
Кто говорил нет, тот автоматически отлучался от власти и даже депортировался.
Как например, Саакашвили, будучи губернатором при Порошенко, начал гворить Поршенко - нет.
Сразу же был снят с должности главы Оджесской облгосадминистрации а потом и вообще был выдворен за границы Украины.
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1446052384153772032 20 с
"Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, - "Голос"" А Разумков из каких будет ? Кто курировал "турборежим" ? Не идеализируйте. Просто крысы жрут друг друга в железной бочке под которой разгорается огонь.
толку от нее никакого!!
Воплощение хотелок Ермака-мудака
На запитання: "Хто для вас більший політичний ворог, Зеленський чи Порошенко?", - Рудик відповіла: "Порошенко".