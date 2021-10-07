Нардеп "Голоса" Железняк об отставке Разумкова: Теперь у власти не осталось людей, способных сказать Зеленскому "Нет!"

Дмитрия Разумкова уволили с должности спикера Верховной Рады "за то, что выполнял закон".

Об этом заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Ну поздравляю, сегодня Парламент все ... .виглядит, что на два года. Голосами новой коалиции уволили Председателя Рады за то, что ... выполнял закон. Собирали голоса всеми силами. Бабло побеждает добро) Не убедило даже яркое выступление Сергея Рахманина с трибуны против! Противно видеть 6 голосов от "Справедливости". Как бывшие антикоррупционеры продали свое будущее за соц-эконом и должности... .Даже уже не прикрываясь, указывают на своего координатора в Офисе Президента. Шараскин, Клименко, Рущишин, Устинова, Стефанишина, Цабаль. Удачи "тушкам", если не в политическом плане, то хотя бы в материальном. Спасибо настоящим! Вот теперь среди власти не осталось людей, которые способны сказать Президенту "Нет!". Теперь только "Да!". Приветствую, сделали это вместе", - заявил Железняк.

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Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.