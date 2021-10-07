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Новости
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Разумков об открытии кулуаров парламента для СМИ: Если в банках журналисты не могут работать, то так не должно быть в Раде

Разумков об открытии кулуаров парламента для СМИ: Если в банках журналисты не могут работать, то так не должно быть в Раде

Экс-спикер Дмитрий Разумков не знает, будет ли новое руководство парламента закрывать кулуары для журналистов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге.

По словам Разумкова, в его распоряжении по открытию кулуаров для журналистов нет политики.

"Я думаю, сделал все правильно", - отметил он.

Экс-спикер подчеркнул, что есть такой закон физики: "если где-то исчезло, где-то должно добавиться", и добавил: "Если у нас в банках журналисты не могут общаться с главами структур, то в Верховной Раде могут".

Читайте: Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, - "Голос"

Разумков подчеркнул, что не боится журналистов.

Ранее Разумков снял ограничения на пребывание журналистов в кулуарах.

Напомним, 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Читайте: Сейчас заберу вещи из кабинета, все государственное останется, - Разумков

Автор: 

ВР (29247) СМИ (3837) Разумков Дмитрий (1521)


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Разумков открыл. назначат Жопу стефанчука гамадрила....Оно закроет, скажет красная зона Ковида 19.
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07.10.2021 12:26 Ответить
Ха,Дима наивный.У этих зеленых долбо@бов не то что законы физики не работают,а даже их собственные законы,которые они принимают.
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07.10.2021 12:28 Ответить
Дима сам зеленый долбо@б был до сегодня, и один их тех кто привел зеленых долбо@бов к власти
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07.10.2021 12:30 Ответить
Трудно спорить с очевидным.
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07.10.2021 12:32 Ответить
як може працювати закон розробники у розробників якого немає мізків, коли у думі монобільшість облишена інтелекту і що з цього виходить, можна подивить на прикладі пі.дорососії
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07.10.2021 12:36 Ответить
Без Разумкова это уже не парламент а "95-тый Квартал", И еще Юля в комики записалась мало они ее кривляли.
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07.10.2021 12:30 Ответить
не много не так
- без Разумкова это 95-й Квартал не в полном составе, потому что до недавно он был на главных ролях в этом цирке..
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07.10.2021 12:32 Ответить
когда без портфелей - то сразу начинают резать правду-матку.
с портфелями у них с етой маткой ну никак не складывается...
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07.10.2021 12:31 Ответить
Золотые слова.
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07.10.2021 12:51 Ответить
 
 