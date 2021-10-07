Разумков об открытии кулуаров парламента для СМИ: Если в банках журналисты не могут работать, то так не должно быть в Раде

Экс-спикер Дмитрий Разумков не знает, будет ли новое руководство парламента закрывать кулуары для журналистов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге.

По словам Разумкова, в его распоряжении по открытию кулуаров для журналистов нет политики.

"Я думаю, сделал все правильно", - отметил он.

Экс-спикер подчеркнул, что есть такой закон физики: "если где-то исчезло, где-то должно добавиться", и добавил: "Если у нас в банках журналисты не могут общаться с главами структур, то в Верховной Раде могут".

Читайте: Отставка Разумкова означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой, - "Голос"

Разумков подчеркнул, что не боится журналистов.

Ранее Разумков снял ограничения на пребывание журналистов в кулуарах.

Напомним, 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Читайте: Сейчас заберу вещи из кабинета, все государственное останется, - Разумков