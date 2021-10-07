Отставка Разумкова повлечет назначение ручного спикера, руководящего парламентом по звонку с Банковой, - нардеп Лозинский
К экс-спикеру Дмитрию Разумкову есть ряд вопросов. Однако отставка первого номера партии Зеленского - довольно драматическая история.
Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп Роман Лозинский, входящий в объединение "Справедливость", информирует Цензор.НЕТ.
"Почему я решил не участвовать в голосовании за его отставку? Мы в команде "Справедливость" решили голосовать свободно, как каждый будет считать правильно для себя. Откровенно, у меня было десяток причин помочь отправить спикера в отставку. Но перевесили аргументы за то, чтобы не становиться на какую-то сторону в распрях команды Зеленского. В части моих коллег причин нажать зеленую кнопку оказалось больше", - пишет он.
При этом нардеп подчеркивает, что у него нет каких-то симпатий к Дмитрию Разумкова: "Его вряд ли можно назвать проукраинским политиком. В кресле председателя ВРУ он пытался нивелировать закон о защите украинского языка и не поддерживал санкции против откровенных врагов Украины - Медведчука, Шария и их медиа. Лоббировал прихоти Авакова, Ахметова и табачных компаний, одновременно блокировал антикоррупционные инициативы и похоронил закон о медицинском каннабисе".
Но его отставка, по словам парламентария, влечет за собой назначение ручного спикера, который будет рулить парламентом по звонку с Банковой.
"Учитывая то, что Зеленский давно примеряет корону, это будут тревожные последствия для страны", - добавил Лозинский.
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то заседуха в опе...))
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- За баллотированного двух небаллотированных дают.(с)
Что сказали из администрации Януковоща, так рыгиональная Рада и голосовала.
Что сказали из администрации Порошенко, так прошлая Рада и голосовала.
Что сказали из администрации Кучмы, так и госоловала ручная Рада Кучмы.
итд...
Так всегда было, есть и будет. Аминь.
7 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d1%88%d1%82%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%88%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5.html#comments Комментарии: 6
Странно, что нардепы, собирающиеся проголосовать за отставку Разумкова, не понимают, что этим подписывают себе смертный приговор. Ведь цель верхушки «зеленого рейха», Зеленского, Ермака, Шефира, Арахамии - это полный контроль над депутатами. И для этого, вслед за отставкой Разумкова будет прежде всего назначен новый глава Аппарата ВР.
Об этом гhttps://ord-ua.com/2021/10/07/shtuchnyj-snova-budet-shpionit-za-nardepami/ оворится в сегодняшней статье «ОРД».
Вячеслав Штучный. На это недавно в эфире намекнул и сам Разумков. Цитируем «Страну»: «Почему вопрос руководителя аппарата возник как шантаж головы Верховной Рады - или назначь нашего или мы тебя снимать будем. Я на шантаж не велся, простите, и вестись не буду. Или я что-то солгал?», - сказал Разумков.
На это глава партии «Слуга народа» Корниенко ответил вопросом на вопрос: «А я шантажировал?».
Далее состоялся такой диалог.
Разумков: А кто мне письмо прислал? Не Арахамия?
Корниенко: А что, это шантаж что ли?
Разумков: Ну а что? Или назначай или мы тебя снимаем. Ну снимайте, но я аппарат обижать не дам, там люди работают круглосуточно… Делать людей, которые работают на парламент, заложниками перетягивания политического каната, я не дам.
«Страна» ранее сообщала, что должность главы аппарата оставалась вакантна после того как Разумков убрал с неё Вячеслава Штучного, который был лоялен Офису президента. Именно его возвращения в кресло главы аппарата добивалось руководство фракции.»
- https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba.html У Зеленского назначили «смотрящего», который следит за Разумковым - источники
Штучный - чрезвычайно мутная фигура. Он был изначально приставлен ОП шпионить за Разумковым. Однако, Разумков сразу увидел эти попытки и смог от Штучного избавиться. Штучный вернулся в УГО, откуда и пришел. (Кстати, он служил там и при Януковиче, но почему-то под люстрацию не попал. В 2015 из УГО его выгнали, но в 2019 Штучный вернулся). Вот что писал о периоде «первого пришествия» Штучного в ВР Юрий Бутусов.
Юрий Бутусов: «Штучный, кстати, интересный тип. Кадровый сотрудник Управления Госохраны, обожающий светские мероприятия и тусовки. Его карьера в УДО у всех профессионалов вызывает просто смех. Занимался не пыльной личной охраной, часто ходил на концерты Квартала и тусовался вместе с артистами, во время войны устроился на теплое место в институт УДО, и, не обремененный обязанностями и ответственностью сразу катапультировался при поддержке Шефира в кресло первого замначальника УДО.
Ну как можно доверять свою безопасность кому попало? Оказалось, можно. После назначения начальником УДО фронтовика Алексея Оцерклевича, Штучный создал массу конфликтных ситуаций, которые вызвали разборки на высшем уровне в руководстве УДО, в результате Оцерклевича отправили обратно в армию, а Штучный… пошел на повышение главой аппарата Верховной Рады! Но оказалось, что и тут он продолжил интриговать, чтобы снискать расположение начальства. Посмотрим, сойдет ли ему с рук этот скандал, зависит от Слуг народа.»
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%bd%d0%b5%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%85%d0%be%d1%87.html Неудобный спикер: почему Банковая хочет избавиться от Разумкова
Да, тип действительно интересный. Сотрудники УГО считают его *********. Причем во всех смыслах. Штучный действительно, чрезвычайно «тусовочный» кадр и его снимки в сети больше напоминают фотосессию какого-нибудь актера или певца. Впрочем, это его личное дело.
Весьма сблизился со Штучным в последнее время еще один чрезвычайно мутный тип - Давид Арахамия. У него вообще, весьма специфичные близкие связи.
К примеру - Александр Гринченко, хозяин фирмы «Юалекс», специализирующейся на производстве и закупке за рубежом комплексов для мониторинга мобильной связи. Интересно, что «Юалекс» тесно связан с российской фирмой такого же профиля ООО НТЦ «Юрион». Ну и с «Криптоном», конечно. Любопытные связи.
Еще более любопытно, что Штучный, когда был главой Аппарата ВР, практически каждые выходные за счет ВР летал за рубеж. Производило это впечатление лютого мажорства. Но, возможно, было просто встречами со своими российскими кураторами. Также среди близких связей Штучного - брат Ермака, высшие чины спецсвязи и ряд руководителей СБУ, выходцев из Днепропетровской области.
Вобщем, депутатам стоило бы задуматься, под какой плотности контролем они окажутся после назначения Штучного. И как такой тотальный контроль скажется на получаемых ими конвертах. Ведь нет смысла платить тому, кто у тебя полностью «под колпаком».
Или кто-то правда верил, что ему удастся посеять смуту и расколоть СН?