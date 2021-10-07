Отставка Разумкова повлечет назначение ручного спикера, руководящего парламентом по звонку с Банковой, - нардеп Лозинский

К экс-спикеру Дмитрию Разумкову есть ряд вопросов. Однако отставка первого номера партии Зеленского - довольно драматическая история.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп Роман Лозинский, входящий в объединение "Справедливость", информирует Цензор.НЕТ.

"Почему я решил не участвовать в голосовании за его отставку? Мы в команде "Справедливость" решили голосовать свободно, как каждый будет считать правильно для себя. Откровенно, у меня было десяток причин помочь отправить спикера в отставку. Но перевесили аргументы за то, чтобы не становиться на какую-то сторону в распрях команды Зеленского. В части моих коллег причин нажать зеленую кнопку оказалось больше", - пишет он.

При этом нардеп подчеркивает, что у него нет каких-то симпатий к Дмитрию Разумкова: "Его вряд ли можно назвать проукраинским политиком. В кресле председателя ВРУ он пытался нивелировать закон о защите украинского языка и не поддерживал санкции против откровенных врагов Украины - Медведчука, Шария и их медиа. Лоббировал прихоти Авакова, Ахметова и табачных компаний, одновременно блокировал антикоррупционные инициативы и похоронил закон о медицинском каннабисе".

Но его отставка, по словам парламентария, влечет за собой назначение ручного спикера, который будет рулить парламентом по звонку с Банковой.

"Учитывая то, что Зеленский давно примеряет корону, это будут тревожные последствия для страны", - добавил Лозинский.