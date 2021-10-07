НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове из-за рекордных цен на газ и уголь

Регулятор НКРЭКУ повысил ценовые ограничения (price-cap) в Бурштынском энергоострове из-за рекордно высоких цен на природный газ и уголь.

Соответствующее решение принято на заседании 7 октября.

"На сегодня ключевым вопросом для подготовки к ОЗМ 2021/2022 является обеспечение необходимых объемов топлива. Так, учитывая ценовую конъюнктуру на уголь и газ на мировых рынках (уголь - 150 - 200 долл. США за тонну, газ - 1000 долл. США за тыс.м3), у производителей электрической энергии, осуществляющих отпуск в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", возникает дефицит оборотных средств", - говорится в проекте решения, обнародованном на сайте комиссии.

Для исправления ситуации НКРЭКУ повысила ценовое ограничение с текущих 959,12 грн/МВт.час в ночные часы и 2048,23 грн/МВт.час в дневные до 1500 и 2500 грн/МВт.час соответственно. В остальной части Украины ценовые ограничений установлены на уровне 2000 грн/МВт.час ночью и 4000 МВт.час днем.

Напомним, из-за заниженных ценовых ограничений, возникла критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива. Руководство ТЭЦ сообщило, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что не позволяет ТЭЦ покупать уголь. Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap), которые не пересматривались более 2 лет.