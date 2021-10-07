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НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове из-за рекордных цен на газ и уголь

НКРЭКУ ослабила ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове из-за рекордных цен на газ и уголь

Регулятор НКРЭКУ повысил ценовые ограничения (price-cap) в Бурштынском энергоострове из-за рекордно высоких цен на природный газ и уголь.

 Соответствующее решение принято на заседании 7 октября.

 "На сегодня ключевым вопросом для подготовки к ОЗМ 2021/2022 является обеспечение необходимых объемов топлива. Так, учитывая ценовую конъюнктуру на уголь и газ на мировых рынках (уголь - 150 - 200 долл. США за тонну, газ - 1000 долл. США за тыс.м3), у производителей электрической энергии, осуществляющих отпуск в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", возникает дефицит оборотных средств", - говорится в проекте решения, обнародованном на сайте комиссии.

Для исправления ситуации НКРЭКУ повысила ценовое ограничение с текущих 959,12 грн/МВт.час в ночные часы и 2048,23 грн/МВт.час в дневные до 1500 и 2500 грн/МВт.час соответственно. В остальной части Украины ценовые ограничений установлены на уровне 2000 грн/МВт.час ночью и 4000 МВт.час днем.

Напомним, из-за заниженных ценовых ограничений, возникла критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива. Руководство ТЭЦ сообщило, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что не позволяет ТЭЦ покупать уголь. Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap), которые не пересматривались более 2 лет.

Автор: 

НКРЭКУ (479) Бурштынский энергоостров (2)


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Полумеры - это не решение. Необходимы решительные меры для решения проблемы существования зебобиков
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07.10.2021 12:41 Ответить
усе для ахметки...
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07.10.2021 12:45 Ответить
ждём в платёжках 5 грн квт.
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07.10.2021 12:51 Ответить
Тут навіть гадати немає чого.
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07.10.2021 13:40 Ответить
ЭЛЕКТРОТАРИФУ ПРИВЕТ!!! Ждемс!
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07.10.2021 14:31 Ответить
Хтось там обіцяв зниження тарифів на ел. енергію? Ау-у-у, а хто ото був,як його звати? Обіцянка-цяцянка,чи як там.
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07.10.2021 17:59 Ответить
 
 