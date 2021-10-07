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Новости Отставка Разумкова
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Разумков не видит оснований для импичмента Зеленского: Процедура выписана так, что внедрить ее практически нереально

Разумков не видит оснований для импичмента Зеленского: Процедура выписана так, что внедрить ее практически нереально

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на сегодня не видит оснований для импичмента президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Процедура импичмента сегодня выписана так, что при всем уважении ее внедрить практически нереально, для этого нужно иметь 338 голосов в ВР", - отметил Разумков.

 Отвечая на уточняющий вопрос, был бы его голос за импичмент президенту, он отметил, что когда будут основания, примет для себя решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не планирую собирать подписи за импичмент президента, - Разумков

Автор: 

импичмент (543) Президент (4424) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+19
Так Зеля именно так и делал и с импичментом и с депутатской неприкосновенностью. Развод для тупого люмпена.
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07.10.2021 12:43
+12
Біда в тому що рейтинги тнайвеличнішому зепдру малював центр Разумкова =)
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07.10.2021 12:44
+12
даже самые упоротые зебилы уже плюются, но ты видимо нечто особенное но вряд-ли, ты просто ботяра сраная
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07.10.2021 12:50
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07.10.2021 12:42 Ответить
зато остался керпичмент
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07.10.2021 12:42 Ответить
ДНІПРОВСЬКА мафія рулить, чи Ахмєтов теж у грі?

Ну що тепер маємо-ОПЗЖ піде на похід до виборів ДРУЖНІМИ (може й двома а може й ні) КОЛОНАМИ разом з Разумковим ? Знову спостерігаю за каналом Ахмєтова, єдиним олігархічним що намагаєтья хоч щось говорти про зашквари зЕлені. Коли Разумков на Ахметівському каналі огризався й опускав зелених, на опозиційному боці сиділи Яценюк, Желєзняк, І.Геращенко. Жодного очікувано ні з Довіри, ні з Майбаху і,ні з ОПЗЖ і, дійсно , й від Юлі не було.

Лише коли почали захищати офшори вови, бо КОЛИ Ж ЦЕ БУЛО!!! ТОДІ ВІН БУВ БІЗНЕСМЕНОМ... 2012 рік... А от Пороха під часв ійни ...
ТО Шуфрич від ОПЗЖ теж захищав вову, й топив Пороха , про що вопіли усі ЗЕлені... В опозиції до них були лише Рябошапка, чувак від Голосу й Гончаренко, котрого урили усі офшорами Пороха.

Й тихий голос Рябошапки про ФІКТИВНЕН вовине відходження від офшору на користь ПЕРШОГО СВОГО ПОМІЧНИКА ШЕФІРА, абсолютно не знімає з нього вини з цього офшорного стиду. А про те, що вова взяв на себе з кварталом відмивати бабло вкрадене Бєнєю у пенсіонерів - взагалі було заглушено криками слуг, коли кричав про це ЛИШЕ Гончаренко.

Й останнє- ********* мовчить про цю усю історію взагалі. ЩЕ РАШИСТИ НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ З РАЗУМКОВИМ, ЧИ НЕ ПАЛЯТЬ ДІМУ СВОЄЮ УВАГОЮ ЯК Й КОЗИРА-ЄРМАКА?
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07.10.2021 13:10 Ответить
Обратите внимание на это
новый самолёт Ахметова ( как у хутина ) стоит 50 млн долларов
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07.10.2021 14:39 Ответить
А это новая больница в Братиславе ( строят год ) стоит 50 млн долларов
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07.10.2021 14:40 Ответить
И ДОЛГО ЕЩЁ УКРАИНЦЫ БУДУТ ТЕРПЕТЬ ОЛИГАРХОВ ????
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07.10.2021 14:41 Ответить
Как там поживает Ярослав Гашек?) Иван Хренко?)
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08.10.2021 01:39 Ответить
Какой "импичмент" для Президента с самым высоким рейтингом? Он в адеквате?
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07.10.2021 12:42 Ответить
пх-пх-пх))))
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07.10.2021 12:43 Ответить
какой у карлика в шляпе аля бонопартий и в 4х броне памперсах
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07.10.2021 12:44 Ответить
Біда в тому що рейтинги тнайвеличнішому зепдру малював центр Разумкова =)
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07.10.2021 12:44 Ответить
Да все вы ему рейтинги "малевали". Карманные олигархические "политолоХиги". Занижали и неслабо. "Рейтинги" (реальные) будут на выборах чере 2.5 года.
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07.10.2021 12:47 Ответить
даже самые упоротые зебилы уже плюются, но ты видимо нечто особенное но вряд-ли, ты просто ботяра сраная
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07.10.2021 12:50 Ответить
Не знаю, кто там в тебя "плюется", но лучше посмотри на рейтинги и антирейтинги. Даже те, что выдают карманные олигархические политолоХи.
И вообще, советую тебе выходить из параллельной реальности и взглянуть правде в глаза.
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07.10.2021 12:53 Ответить
это тот самый осел офшорный, которого зебилы считают "народным(как и фуйла кремлевского)", пока этот вовка зеЛох крал и крадет деньги у зебилов и из бюджета Украины
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07.10.2021 13:05 Ответить
У кого что "крал" Же, если он даже близко не был у власти и у финансовых потоков? Ты его перепутал с Мальдивским патриотом.
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07.10.2021 13:08 Ответить
3 "100% свои гепрокурора" и двести следователей за 2.5 года так и НЕ нашли ничего у Порошенко)

генпроукроры заявили: "пусть этот наполеон с комплексом неполноценности сам подписывает этот юридический треш, а мы - НЕ будем"..

и да, насчет украиденного зеленским:
зеленский участвовал в схеме коломойского по деребану денег украинского бюджета и кражи денег у населения Украины:
в дополнение схемы аферы зеленского/коломойского:
Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского....
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.

...схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским
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07.10.2021 13:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q9R6HnB-h5o

Голову через дупу: що очікує на фігурантів скандалу із офшорами. Цікавинка!

"голову коломойского американці будуть витягати через дупу зеленського")

або як американці тримають зеленського за кокоси
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07.10.2021 14:42 Ответить
вопрос даже не в офшорах, а в том что зеленский участвовал в схеме коломойского по деребану денег украинского бюджета и кражи денег у населения Украины:
в дополнение схемы аферы зеленского/коломойского:
Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского....
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.

...схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским

*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
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07.10.2021 13:06 Ответить
Вся эта фигня идёт под "грифом" "может быть". А может и не быть. ) Это как ткнуть пальцем в небо и решить, что попал в звезду.
Ка говорит Кучма, "це ж вже було!" Креатива вам явно не хватает. )
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07.10.2021 13:12 Ответить
Ира, вы секс любите?
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07.10.2021 13:13 Ответить
Упоминание о Кучме вызывает у вас мысли о сексе? Поздравляю!
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07.10.2021 13:15 Ответить
я вам вопрос задал
вам тяжело ответить?
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07.10.2021 13:15 Ответить
зебилка, какая "секретность" в эпоху диджитализации?
ты что, настолько глупая что не понимаешь - ВСЕ транзакции ослеживаются..
поэтому сейчас хозяина осла офшорного - коломойшу - раком ставят в сша за махинации с более чем 650 млрд.долл.. немалая часть которых - деньги из рашки.
кстати, в отмывании денег из ращки зеленский тоже участвовал.. и когда кредит от минобороны расеи получал, и когда через свои офшорные счета выводил деньги коломойши.
читай "афера ландромат"))
\
После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
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07.10.2021 13:16 Ответить
а как тебе афера мецгера, который финансировал ордло?

именно зеленский назначил мецгера на упаравление банком, который финансирует терроризм и войну против Украины.\
В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма зеленским и его друзьями через государственным банком Украины ..
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07.10.2021 13:19 Ответить
кстати, насчет антирейтингов..

в 90х поляки возненавидили Бальцеровича до уровня антирейтинга -100%..

а уже через 5-10 лет стали считать его национальным героем..

а все потому что тупое быдло хочет только халявы - много и сразу, и проведение реформ вызывает у вас жуткую неприязнь..
А тут еще зомбоящик показывает сериал "слугу урода", снятый зеленским за дкеньги министерства обороны расеи...
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07.10.2021 13:09 Ответить
Они и были реальные на местных выборах. Пролет, как фанера.
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07.10.2021 12:54 Ответить
я йому нічого не малював на щастя серед мого оточення є всього 4 (3особи точно і 1 що замовчує) голосували за зепідра, доречі завдяки виборам я зрозумів що більшість мої друзі адекватні, і зрозумів що в оточенні є 4 довбойоби до яких краще не відноситись серйозно. Ні ну реально за нього ж голосували помірні любителі підо.рашки, частково євреї(через те що він також іудей), фанати квартали та інші не націоналістично налаштовані елементи
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07.10.2021 12:59 Ответить
Вот он то как раз точно знает настоящий "высокий" рейтинг зекрысы-поэтому и сказал,что проблема только в голосах рады)))
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07.10.2021 12:47 Ответить
Не. Именно потому, что он знает РЕАЛЬНЫЙ рейтинг Зеленского, он понимает, что импичмента Народному Президенту нет и быть не может. И да, в Раде таких политических самоубийц тоже не найти.
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07.10.2021 12:50 Ответить
Прочитай хоть ,что он сказал,а потом строчи)и эти люди ещё обижаются,шо их тупыми все считают...
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07.10.2021 12:58 Ответить
Читать бредни Разумкова? Шютишь? Да я уже как два года его видеть и слышать не могу!
Вполне достаточно и заголовка. Слишком много чести.
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07.10.2021 13:05 Ответить
Мандель! это ты, шо-ли?!
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07.10.2021 13:12 Ответить
Мендель теперь о обойме с Разумковым- шарится на ахметоских каналах. Так что мимо.
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07.10.2021 13:13 Ответить
и это пишет человек, которому платит бородатая бабушка.
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07.10.2021 13:21 Ответить
ну прям по фрейду. среди слуг не найдётся политических самоубийц. так как знают свой реальный рейтинг.
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07.10.2021 13:00 Ответить
Да не среди кого не найдется, если следовать твоей логике. Посмотри на "рейтинг" ПЕС. И это вытянутый за уши "рейтинг".
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07.10.2021 13:03 Ответить
Разумковым вытянутый?!
ты, вообще, соображаешь, шо несёшь?
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07.10.2021 13:10 Ответить
Ніякого імпічменту не буде. Гпрокурорша своя вдоску, Рада теж кишенькова і прочая, прочая. Тільки Майдан.
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07.10.2021 12:54 Ответить
Так Зеля именно так и делал и с импичментом и с депутатской неприкосновенностью. Развод для тупого люмпена.
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07.10.2021 12:43 Ответить
В нас вирішує Народ України коли і кому оголошувати імпічмент, а не 450 людей половина серед яких квартальні презекоМандівські клоуни, якщо хто забув, то хай погуглить що таке Революція Гідності, хто такий янукович, і що з ним сталося
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07.10.2021 12:43 Ответить
450 людей обрав саме Народ України. Чи нє? Тому все відбувається з його згоди - подобається Вам це чи ні. І ще - відбулася Контреволюція Негідності - бо так захтів нарід.
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07.10.2021 12:47 Ответить
Вовік так просто владу не віддасть.
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07.10.2021 12:47 Ответить
только у вавики нету верных гвардейцев аля птичник у вити
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07.10.2021 12:48 Ответить
Мусорів він добре підгодовує. Джамал оно писав що хоч зараз готовий стріляти по людях за Зеленського.
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07.10.2021 12:50 Ответить
ху йіз іт Джамал?
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07.10.2021 12:51 Ответить
Був тут такий. Мєнт з Нової Каховки.
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07.10.2021 12:54 Ответить
Он не мент. Еще хуже. Он член мерской ОПГ "Муниципальная охрана". Был проговорился.
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07.10.2021 14:51 Ответить
якщо яник не зміг нічого вдіяти при підримки хоч і здихаючої але ще здатної показати хоч і гнилі зупи пі.дорашки, та цьому квартальному чму навіть нема куди драпати, можливо в ізраїль, але євреї хоч і за свого але проти України не попруть при навіть при всьому бажанні
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07.10.2021 12:50 Ответить
У Вовіка вілла в Криму, апартаменти в Грузії, Великобританії...
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07.10.2021 12:55 Ответить
в Криму до деокупації, в Грузії апартаменти в пітушатні може розділити з саакашвілі, а у великобританії достатньо Розумні політики щою прихистити зелупу!
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07.10.2021 13:01 Ответить
А хто цей закон проштовхав? Парубій?
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07.10.2021 12:43 Ответить
Помним зезакончик про импичмент)зесрань,ваша зекрыса ни одной минуты в своей жизни не провела,чтоб вас не поиметь...
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07.10.2021 12:43 Ответить
Зебобики, вас опять н@е#@ли
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07.10.2021 12:44 Ответить
Ну так Разумков цей закон і затверджував.
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07.10.2021 12:44 Ответить
тада они были Бригада.
блин... где это фото небритых рож после победы на выборах перед поисками мониторов в ситуационном кабинете?
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07.10.2021 13:08 Ответить
"Процедура выписана так, что внедрить ее практически нереально"
_Конечно! Разумеется. Только идиоты могли поверить, что строящие тоталитарный режим бандиты напишут закон, который будет оружием против них.
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07.10.2021 12:46 Ответить
Єслі што нєтак-смєтьом! - зубожіле стадо свідків кінця епохи ніщєти.
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07.10.2021 12:47 Ответить
Оснований то Дофигища! Но вот хрен получится 75% Рады должно на третьем этапе проголосовать. Только народный протест! Осень на дворе.
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07.10.2021 12:49 Ответить
Ой дебилы перед14м такое исполнять
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07.10.2021 12:50 Ответить
Та люди, уже всё понятно, откройте глаза: Разумков - это тоже развод люмпена, то есть как бы псевдоальтернатива для разочарованного зелёного "эректората", мол, не нравится Зермак? - смотри вон Разум какой чудесный и адекватный регионал, голосуй за него. Просто такой раскол для бедных.
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07.10.2021 12:51 Ответить
Янукович також так думав
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07.10.2021 12:51 Ответить
А помните как Разумков активно выступал против принятия этого закона о "якобы импичменте"? ... Вот и я не помню.
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07.10.2021 12:55 Ответить
"Процедура импичмента как и законы принятые Зекомандой, внедрить практически нереально
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07.10.2021 12:56 Ответить
Знає про що говорить, сам проштовхував.
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07.10.2021 12:59 Ответить
Пшёл на! шавка.
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07.10.2021 13:05 Ответить
а кто процедуру выписывал?
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07.10.2021 13:07 Ответить
Процедура импичмента и не может быть простой, ибо это чрезвычайное событие. Такой себе предохранитель, который должен срабатывать в самый последний момент. Иначе бесконечная чехарда перевыборов и политический хаос.
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07.10.2021 13:10 Ответить
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07.10.2021 13:11 Ответить
Процедура импичмента и о тск была принята ВР при Парубие. Реальная и мирная. Но зевыродок ее ветировал. Бинго 😁
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07.10.2021 13:51 Ответить
https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-polytics/2734205-parubij-zelenskomu-vi-bilse-ne-maete-prava-vetuvati-zakon-pro-tsk.html
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07.10.2021 14:03 Ответить
Як повідомляв Укрінформ, ВР 6 червня ухвалила Закон "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" №1098, який передбачає процедуру імпічменту Президента. 12 червня цей закон підписав спікер Андрій Парубій.

Лідер фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко на брифінгу 1 липня заявив, що, за його інформацією, Президент Володимир Зеленський заветував закон про ТСК.
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07.10.2021 14:04 Ответить
только как с яныком - других вариантов нет
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07.10.2021 14:28 Ответить
яник був свій серед своїх(бандюків), а цього членограя використають та викинуть скинувши на нього всі гріхи свити.
От подивитесь він буде перший хто понесе відповідальність за вчинені порушення закону. Бо він ніхто(клоун) для людей типу Бені з Пінчуком та інших реальних володарів україни.
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07.10.2021 14:36 Ответить
У нас ни один из президентов не понёс наказание за свои деяния, и этот тоже не будет исключением.
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07.10.2021 16:23 Ответить
" Отвечая на уточняющий вопрос, был бы его голос за импичмент президенту, Розумков отметил, что когда будут основания, примет для себя решение. ".-Занавес.
Вот вам и ответ на то, что бывших зеленых не бывает, для Розумкова оказывается еще нет оснований для импичмента,так много и осуждающе говорил, но на проверку все деяния Зешобла,Розумков преступлением не считает.
Очередная кандидатура в презы от Бени намечается, как я и думала.
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07.10.2021 14:36 Ответить
Если Януковича сместили постановой Рады, то какие еще нужны процедуры?
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07.10.2021 15:58 Ответить
 
 