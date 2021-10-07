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Разумков не видит оснований для импичмента Зеленского: Процедура выписана так, что внедрить ее практически нереально
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на сегодня не видит оснований для импичмента президента Владимира Зеленского.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Процедура импичмента сегодня выписана так, что при всем уважении ее внедрить практически нереально, для этого нужно иметь 338 голосов в ВР", - отметил Разумков.
Отвечая на уточняющий вопрос, был бы его голос за импичмент президенту, он отметил, что когда будут основания, примет для себя решение.
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Ну що тепер маємо-ОПЗЖ піде на похід до виборів ДРУЖНІМИ (може й двома а може й ні) КОЛОНАМИ разом з Разумковим ? Знову спостерігаю за каналом Ахмєтова, єдиним олігархічним що намагаєтья хоч щось говорти про зашквари зЕлені. Коли Разумков на Ахметівському каналі огризався й опускав зелених, на опозиційному боці сиділи Яценюк, Желєзняк, І.Геращенко. Жодного очікувано ні з Довіри, ні з Майбаху і,ні з ОПЗЖ і, дійсно , й від Юлі не було.
Лише коли почали захищати офшори вови, бо КОЛИ Ж ЦЕ БУЛО!!! ТОДІ ВІН БУВ БІЗНЕСМЕНОМ... 2012 рік... А от Пороха під часв ійни ...
ТО Шуфрич від ОПЗЖ теж захищав вову, й топив Пороха , про що вопіли усі ЗЕлені... В опозиції до них були лише Рябошапка, чувак від Голосу й Гончаренко, котрого урили усі офшорами Пороха.
Й тихий голос Рябошапки про ФІКТИВНЕН вовине відходження від офшору на користь ПЕРШОГО СВОГО ПОМІЧНИКА ШЕФІРА, абсолютно не знімає з нього вини з цього офшорного стиду. А про те, що вова взяв на себе з кварталом відмивати бабло вкрадене Бєнєю у пенсіонерів - взагалі було заглушено криками слуг, коли кричав про це ЛИШЕ Гончаренко.
Й останнє- ********* мовчить про цю усю історію взагалі. ЩЕ РАШИСТИ НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ З РАЗУМКОВИМ, ЧИ НЕ ПАЛЯТЬ ДІМУ СВОЄЮ УВАГОЮ ЯК Й КОЗИРА-ЄРМАКА?
новый самолёт Ахметова ( как у хутина ) стоит 50 млн долларов
И вообще, советую тебе выходить из параллельной реальности и взглянуть правде в глаза.
генпроукроры заявили: "пусть этот наполеон с комплексом неполноценности сам подписывает этот юридический треш, а мы - НЕ будем"..
и да, насчет украиденного зеленским:
зеленский участвовал в схеме коломойского по деребану денег украинского бюджета и кражи денег у населения Украины:
в дополнение схемы аферы зеленского/коломойского:
Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского....
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
...схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским
Голову через дупу: що очікує на фігурантів скандалу із офшорами. Цікавинка!
"голову коломойского американці будуть витягати через дупу зеленського")
або як американці тримають зеленського за кокоси
в дополнение схемы аферы зеленского/коломойского:
Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги.
Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского....
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах.
...схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года получили более 41 млн долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским
*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
Ка говорит Кучма, "це ж вже було!" Креатива вам явно не хватает. )
вам тяжело ответить?
ты что, настолько глупая что не понимаешь - ВСЕ транзакции ослеживаются..
поэтому сейчас хозяина осла офшорного - коломойшу - раком ставят в сша за махинации с более чем 650 млрд.долл.. немалая часть которых - деньги из рашки.
кстати, в отмывании денег из ращки зеленский тоже участвовал.. и когда кредит от минобороны расеи получал, и когда через свои офшорные счета выводил деньги коломойши.
читай "афера ландромат"))
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После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd. Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежеен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
именно зеленский назначил мецгера на упаравление банком, который финансирует терроризм и войну против Украины.\
В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма зеленским и его друзьями через государственным банком Украины ..
в 90х поляки возненавидили Бальцеровича до уровня антирейтинга -100%..
а уже через 5-10 лет стали считать его национальным героем..
а все потому что тупое быдло хочет только халявы - много и сразу, и проведение реформ вызывает у вас жуткую неприязнь..
А тут еще зомбоящик показывает сериал "слугу урода", снятый зеленским за дкеньги министерства обороны расеи...
Вполне достаточно и заголовка. Слишком много чести.
ты, вообще, соображаешь, шо несёшь?
блин... где это фото небритых рож после победы на выборах перед поисками мониторов в ситуационном кабинете?
_Конечно! Разумеется. Только идиоты могли поверить, что строящие тоталитарный режим бандиты напишут закон, который будет оружием против них.
Лідер фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко на брифінгу 1 липня заявив, що, за його інформацією, Президент Володимир Зеленський заветував закон про ТСК.
От подивитесь він буде перший хто понесе відповідальність за вчинені порушення закону. Бо він ніхто(клоун) для людей типу Бені з Пінчуком та інших реальних володарів україни.
Вот вам и ответ на то, что бывших зеленых не бывает, для Розумкова оказывается еще нет оснований для импичмента,так много и осуждающе говорил, но на проверку все деяния Зешобла,Розумков преступлением не считает.
Очередная кандидатура в презы от Бени намечается, как я и думала.