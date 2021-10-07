Разумков не видит оснований для импичмента Зеленского: Процедура выписана так, что внедрить ее практически нереально

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на сегодня не видит оснований для импичмента президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Процедура импичмента сегодня выписана так, что при всем уважении ее внедрить практически нереально, для этого нужно иметь 338 голосов в ВР", - отметил Разумков.

Отвечая на уточняющий вопрос, был бы его голос за импичмент президенту, он отметил, что когда будут основания, примет для себя решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не планирую собирать подписи за импичмент президента, - Разумков