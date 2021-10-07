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Новости
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Повестка дня возможной встречи Путина и Зеленского обсуждается, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания нет, - Песков

Повестка дня возможной встречи Путина и Зеленского обсуждается, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания нет, - Песков

В Кремле заявили, что процесс формирования повестки дня возможной предстоящей встречи президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - продолжается, но сама повестка еще не сформирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Действительно, между Офисом Президента Украины и администрацией президента нашей страны - это (Дмитрий) Козак - осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов сообщения ряда СМИ о том, что российская сторона якобы передала в Киев 12 пунктов в качестве итогового документа после возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Личная встреча с Путиным может быть результативной, - Зеленский

Зеленский Владимир (20409) переговоры (4973) Песков Дмитрий (1882) путин владимир (31287)


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Топ комментарии
+5
Офшорный клоун спешит сдать Украину куйлу и переехать в подмосковье. Ведь дела у зеленого мародера сейчас очень херовы - весь мир знает, что он не платил налоги со сверхприбылей, грабил с каломойше вкладчиков привата, спонсировал через госбанк дырявых и сдал кацапам все спецоперации украинской разведки. Поэтому кацапия - единственная страна в которую зелохсможет убежать.
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07.10.2021 13:06
+4
Ну оччень хочет Зермак заглянуть в это самое место
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07.10.2021 13:06
+4
беня сказал 100 лярдов. вот и вся повестка.
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07.10.2021 13:14
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гг
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07.10.2021 13:02 Ответить
***** не готовий до заглядання вглаз.
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07.10.2021 13:04 Ответить
он привык ржать с квартала.....а тут угрожать приедут.....еще больше оборжется!
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07.10.2021 13:54 Ответить
Почему? Зеля согласен на всё...
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07.10.2021 14:29 Ответить
Ну оччень хочет Зермак заглянуть в это самое место
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07.10.2021 13:06 Ответить
Офшорный клоун спешит сдать Украину куйлу и переехать в подмосковье. Ведь дела у зеленого мародера сейчас очень херовы - весь мир знает, что он не платил налоги со сверхприбылей, грабил с каломойше вкладчиков привата, спонсировал через госбанк дырявых и сдал кацапам все спецоперации украинской разведки. Поэтому кацапия - единственная страна в которую зелохсможет убежать.
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07.10.2021 13:06 Ответить
беня сказал 100 лярдов. вот и вся повестка.
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07.10.2021 13:14 Ответить
Тоесть мы поймем что если встреча состоится значит ЗЕ готов стать на колени и сдать Украину
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07.10.2021 13:22 Ответить
Дивлячись коли вона відбудеться. Якщо поїде до квітня тоді- так.
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07.10.2021 13:25 Ответить
Позиція кремляді залишається незмінною- статус Криму і Донбасу не обговорюється. Про що, тоді можна говорити взагалі? Який сенс такої зустрічі? Обговорювати ціну на газ і використання українського газогону? Так ***** охідні лінії будував якраз для того аби не транспортувати через Україну і просто так він їх не закриє. То ж це, теж не тема для дискусії. Сьогодні Україна не має жодного сильного аргумента, який може протиставити *****.

Наразі, ***** десятиліттями вибудовував лінію примусу України до капітуляції і єдине що, він зараз очікує почути це, чмокання губів на чоботі. То ж, доки ми хоча б не вистоїмо зиму, сенса для зустрічі не має. А краще було б, побудувати альернативний газогін з Польщі та Румунії до своїх сховищ; домовитися про постачання з Азербайджану через Грузію і Турцію; побудувати газові термінали і пробурити сотню другу власних газових свердловин. Ось тоді і був би сенс.
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07.10.2021 13:24 Ответить
они там каждый день рашкованцам твердят про эти тезисы. чтобы создать иллюзию влияния рашковании. и не более того. чисто для внутреннего потребления.
если перевести гугловым переводчиком этот бред и запостить на украинский сайт, сути это не меняет.
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07.10.2021 14:05 Ответить
Ну, ***** розставив фігури на дошці, десятиліттями у нього була ініціатива то, сьогодні він може сидіти і очікувати, як українці приповзуть просити милості. Може випустити своїх шавок трендіти про це на всіх каналах. І це, не ілюзія. Це, наш реальний ворог, який до цього готувався десятиліттями. Робити вигляд що, це не не так є повною дурістю.
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07.10.2021 15:08 Ответить
зачем вы это дерьмо сюда постите?
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07.10.2021 15:38 Ответить
Песков - сухой - жара - солнце ))
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07.10.2021 13:45 Ответить
Путин и фрау Риббентроп подобрали в Зеле ключик. Они поняли, что он падкий на деньги. А Зеля надеетсят , что если он проголосует за формулу Штайнмайера, то штаны будут снимать не с него, а с Порошенко, который её первый одобрил.
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07.10.2021 14:39 Ответить
 
 