Повестка дня возможной встречи Путина и Зеленского обсуждается, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания нет, - Песков

В Кремле заявили, что процесс формирования повестки дня возможной предстоящей встречи президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - продолжается, но сама повестка еще не сформирована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Действительно, между Офисом Президента Украины и администрацией президента нашей страны - это (Дмитрий) Козак - осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов сообщения ряда СМИ о том, что российская сторона якобы передала в Киев 12 пунктов в качестве итогового документа после возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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