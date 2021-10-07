Повестка дня возможной встречи Путина и Зеленского обсуждается, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания нет, - Песков
В Кремле заявили, что процесс формирования повестки дня возможной предстоящей встречи президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - продолжается, но сама повестка еще не сформирована.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Действительно, между Офисом Президента Украины и администрацией президента нашей страны - это (Дмитрий) Козак - осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов сообщения ряда СМИ о том, что российская сторона якобы передала в Киев 12 пунктов в качестве итогового документа после возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Наразі, ***** десятиліттями вибудовував лінію примусу України до капітуляції і єдине що, він зараз очікує почути це, чмокання губів на чоботі. То ж, доки ми хоча б не вистоїмо зиму, сенса для зустрічі не має. А краще було б, побудувати альернативний газогін з Польщі та Румунії до своїх сховищ; домовитися про постачання з Азербайджану через Грузію і Турцію; побудувати газові термінали і пробурити сотню другу власних газових свердловин. Ось тоді і був би сенс.
если перевести гугловым переводчиком этот бред и запостить на украинский сайт, сути это не меняет.