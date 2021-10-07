Компании в октябре-ноябре не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарах: не рекомендую сейчас переплачивать космические деньги, - Малюська

В октябре-ноябре украинские компании не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ).

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Все напуганы большим штрафами за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 г. штрафов точно НЕ будет (и в ноябре тоже). Потому что, учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали только 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами", - заявил министр.

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"По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (хотя бы в форме неосторожности) руководителя юридического лица, который не подал сведения о КБВ. В таких условиях составления протоколов на руководителей юрлиц не является обоснованным и законным ввиду отсутствия всех элементов состава правонарушения. Более того, гипотетическое привлечения соответствующих лиц к админответственности не соответствовало бы цели административного взыскания (ст. 23 КоАП). Короче говоря, не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБВ", - объяснил Малюська,

Он напомнил, что проблему должен окончательно решить законопроект # 5807, который сейчас рассматривается в ВРУ.



