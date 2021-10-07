Компании в октябре-ноябре не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарах: не рекомендую сейчас переплачивать космические деньги, - Малюська
В октябре-ноябре украинские компании не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ).
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Все напуганы большим штрафами за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 г. штрафов точно НЕ будет (и в ноябре тоже). Потому что, учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали только 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами", - заявил министр.
"По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (хотя бы в форме неосторожности) руководителя юридического лица, который не подал сведения о КБВ. В таких условиях составления протоколов на руководителей юрлиц не является обоснованным и законным ввиду отсутствия всех элементов состава правонарушения. Более того, гипотетическое привлечения соответствующих лиц к админответственности не соответствовало бы цели административного взыскания (ст. 23 КоАП). Короче говоря, не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБВ", - объяснил Малюська,
Он напомнил, что проблему должен окончательно решить законопроект # 5807, который сейчас рассматривается в ВРУ.
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Или это обязанность исключительно бизнеса?
Ни кассовых аппаратов, ни квитанций, ни суммы - "по договорённости".
Киев, ул. Княжий Затон заверить "сегодня" 500, заверяли в понедельник два паспорта.
Думаю после этой заявы цены спадут, может быть...
Нотариусы которые работают с юр.лицами могут вносить инфо о бенефициарах , но естественно за деньги., но и у них всё расписано до 12.10.
в крайнем случае на зеленого горобца или папу его беню.
они с удовольствием станут бенефициарами - могут даже после 1 декабря...
в конце концов они тоже любят скорость.
Вопрос " нах были эти центры и в помощь кому ???
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1922019891311037?__cft__[0]=AZXruetRKPtaNVYyLzS2IWocOcIbHdQQK8AIXnsQkaKIh6oYVNk7U63eC6iP2GvhzLqt8oK7JJg5EHU1i_uQSBMJWpUjxGibQmQpXOYiT8KuVjZAa02oZoIv9Eiq0Eq8Mzw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Вы сейчас читаете ФБ, а предприниматели в эти минуты бегают с глазами по 8 копеек по инстанциям, чтобы сдать «відомості про кінцевих бенефіциарів». ВСЕ юрлица в Украине обязаны это сделать до 10 октября. Даже если вы являетесь гражданином Украины, конечным 100%-ным собственником своей фирмы, а государство, разумеется, и так имеет всю информацию о собственниках в различных реестрах, то всё равно несите бумажки о том, что Вы не пингвины! ДБ! Государство в лучших традициях азаровщины обязало бизнесменов топтать пороги госучреждений с бумажками в руках. Владельцы предприятий прямо сейчас покупать места в электронной очереди по 3-5 тысяч гривен. Как в МРЭО. Диджитализация же! Звездный час барыг-«ускорителей»!
https://www.facebook.com/danil.getmantsev?__cft__[0]=AZXruetRKPtaNVYyLzS2IWocOcIbHdQQK8AIXnsQkaKIh6oYVNk7U63eC6iP2GvhzLqt8oK7JJg5EHU1i_uQSBMJWpUjxGibQmQpXOYiT8KuVjZAa02oZoIv9Eiq0Eq8Mzw&__tn__=-]K-R Danil Getmantsev , может Вы поясните, что происходит? Зачем это?