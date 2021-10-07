РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14875 посетителей онлайн
Новости
3 916 45

Компании в октябре-ноябре не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарах: не рекомендую сейчас переплачивать космические деньги, - Малюська

Компании в октябре-ноябре не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарах: не рекомендую сейчас переплачивать космические деньги, - Малюська

В октябре-ноябре украинские компании не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ).

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Все напуганы большим штрафами за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 г. штрафов точно НЕ будет (и в ноябре тоже). Потому что, учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали только 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами", - заявил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До конца 2020 года украинские компании обяжут раскрыть конечных бенефициаров, - Малюська

"По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (хотя бы в форме неосторожности) руководителя юридического лица, который не подал сведения о КБВ. В таких условиях составления протоколов на руководителей юрлиц не является обоснованным и законным ввиду отсутствия всех элементов состава правонарушения. Более того, гипотетическое привлечения соответствующих лиц к админответственности не соответствовало бы цели административного взыскания (ст. 23 КоАП). Короче говоря, не рекомендую сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБВ", - объяснил Малюська,

Он напомнил, что проблему должен окончательно решить законопроект # 5807, который сейчас рассматривается в ВРУ.

Компании в октябре-ноябре не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарах: не рекомендую сейчас переплачивать космические деньги, - Малюська 01
Компании в октябре-ноябре не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарах: не рекомендую сейчас переплачивать космические деньги, - Малюська 02

Автор: 

Минюст (1750) бенефициар (3) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Займають зайвою роботою. Дають заробити нотаріусам. Створюють людям проблеми на рівному місті.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:40
+4
500 грн копия паспорта у нотариуса. Неплоховедь, да?
Ни кассовых аппаратов, ни квитанций, ни суммы - "по договорённости".
показать весь комментарий
07.10.2021 13:43
+3
Окраина Киева, ржавая лестница в трехкомнатную квартиру с отдельным входом.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А партия слуга олигарха предоставит информацию о том, кто её конечный Беняфициар?
Или это обязанность исключительно бизнеса?
показать весь комментарий
07.10.2021 13:20 Ответить
Просто не надо тормозить. Я безо всяких проблем пришел в ЦНАП и подал доки. Очередей не наблюдал.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:27 Ответить
Киев.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:43 Ответить
Взагалі не зрозуміло нашо цей гемор коли власники більшості підприємств відомі і ця інформація навіть є у відкритих джерелах і всіляких реєстрах?🤪
показать весь комментарий
07.10.2021 13:28 Ответить
Займають зайвою роботою. Дають заробити нотаріусам. Створюють людям проблеми на рівному місті.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:40 Ответить
500 грн копия паспорта у нотариуса. Неплоховедь, да?
Ни кассовых аппаратов, ни квитанций, ни суммы - "по договорённости".
показать весь комментарий
07.10.2021 13:43 Ответить
Херасе. Это где такие крахоборы?
показать весь комментарий
07.10.2021 13:44 Ответить
Окраина Киева, ржавая лестница в трехкомнатную квартиру с отдельным входом.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:48 Ответить
Ну что тут сказать? Мудачьё.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:49 Ответить
та везде. вы наверное к нотариусам дано ходили -там все сейчас от 500.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:51 Ответить
Где везде? Киев (Соломенский р-н) - от 200 до 300 грн.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:33 Ответить
Да и как давно не ходил? На прошлой неделе подавал доки регистратору.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:34 Ответить
так то ж вы заранее еще подсуетились, на прошлой недели уже подали , а на этой перед 11 числом "срачка", потому шо потом штраф вроде 51 штука. кто не вовремя подаст, потому цены и взлетели ..
Киев, ул. Княжий Затон заверить "сегодня" 500, заверяли в понедельник два паспорта.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:48 Ответить
Малюська разъяснил, что в октябре-ноябре штрафов не будет. Так что как обычно "бегунки" панику развели.
показать весь комментарий
07.10.2021 15:05 Ответить
та да обломил малюска "заработки"...
показать весь комментарий
07.10.2021 15:20 Ответить
В Киеве тоже по очередям была ситуация неоднозначная. К примеру в ЦНАП Соломенского района запись была только на 07.10. (на сегодня по сути). А в ЦНАП Святошинского района - на 28.09. Записался туда, где раньше.
показать весь комментарий
07.10.2021 15:11 Ответить
два паспорта заверить 1000 грн. регестрация через нотариуса 1750 грн. Без очереди "прямо сейчас" к госрегестратору 3000 грн.
Думаю после этой заявы цены спадут, может быть...
показать весь комментарий
07.10.2021 13:54 Ответить
Подтверждаю цифру в 3000. Кудаини сунься минимум 2500 и это оптовая цена. За одно юрлицо в розницу-3000.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:07 Ответить
Ну вот, миллион предприятий - 100 лимонов профита в никуда
показать весь комментарий
07.10.2021 14:13 Ответить
Угу. ща тебе тут расскажут. Уже начали: 1750, 3000. Зраду ищут.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:38 Ответить
Что такое " регестрация через нотариуса"? И нафига "Без очереди "прямо сейчас" к госрегестратору"? Записываешься в электронную очередь и всё делаешь без денег.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:36 Ответить
Подача инфо о бенефициарах до 11.10 . Электронная очередь только регистрация через сайт и там талоны только с 12.10. Это в Харькове.
Нотариусы которые работают с юр.лицами могут вносить инфо о бенефициарах , но естественно за деньги., но и у них всё расписано до 12.10.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:56 Ответить
Хватит врать. Госрегистраторы без денег даже разговаривать не станут. Мало того, под предлогом того, шо"система не пропускает" в ООО-шке с 5-ю учредителями ""без назначения бенефициара", вымогают дополнительно..
показать весь комментарий
07.10.2021 16:18 Ответить
Брехня. Я ничего не платил.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:20 Ответить
И что, это показатель "шо ты не платил"? Ты не платил, а миллионы заплатили, или у них вымогали. Иначе, чего бы этот торговец комфортабельными палатами трындел? Жалобы на вымогательство посыпались в его контору, вот чувак и возбудился.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:24 Ответить
Согласно каким нормам законов ты платил?
показать весь комментарий
07.10.2021 16:25 Ответить
Играешь дурака? Ну, ну...
показать весь комментарий
07.10.2021 19:30 Ответить
600
показать весь комментарий
07.10.2021 14:29 Ответить
на мамок, тещь все бегом переписывать...
в крайнем случае на зеленого горобца или папу его беню.
они с удовольствием станут бенефициарами - могут даже после 1 декабря...
в конце концов они тоже любят скорость.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:29 Ответить
не мAлю, бо знаю тобi з рязаньских болот вiднiше....
показать весь комментарий
07.10.2021 13:48 Ответить
читаешь значить моi комменти - i все ще дурень?
показать весь комментарий
07.10.2021 13:58 Ответить
сам додумав, сам собi повiрив, сам дописав залишилося тiльки самому себе лайкнути
показать весь комментарий
07.10.2021 14:26 Ответить
в харькове уже две недели ажиотаж , к нотариусам всё по 12 число расписано , к госразрешителям очередь только на после 12, без очереди на сегодня 3 штуки . и делают в том же центре без проблем .
Вопрос " нах были эти центры и в помощь кому ???
показать весь комментарий
07.10.2021 13:47 Ответить
Малюска помагает скрыть от правосудия действительных владельцев предприятий. Как они не хотят засветиться на публике. Это пр том что подоходный налог здесь они платят как все смертные 18%. А если бы у нас было прогрессивное обложение и они были вынуждены платить 50% налога ?
показать весь комментарий
07.10.2021 13:52 Ответить
Каким образом помогает? Ну-ка разложи схему помощи.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:39 Ответить
маладец, аднака. а тех. кто не успеет обязать провести пару недель в платных камерах
показать весь комментарий
07.10.2021 14:04 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZXruetRKPtaNVYyLzS2IWocOcIbHdQQK8AIXnsQkaKIh6oYVNk7U63eC6iP2GvhzLqt8oK7JJg5EHU1i_uQSBMJWpUjxGibQmQpXOYiT8KuVjZAa02oZoIv9Eiq0Eq8Mzw&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1922019891311037?__cft__[0]=AZXruetRKPtaNVYyLzS2IWocOcIbHdQQK8AIXnsQkaKIh6oYVNk7U63eC6iP2GvhzLqt8oK7JJg5EHU1i_uQSBMJWpUjxGibQmQpXOYiT8KuVjZAa02oZoIv9Eiq0Eq8Mzw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Вы сейчас читаете ФБ, а предприниматели в эти минуты бегают с глазами по 8 копеек по инстанциям, чтобы сдать «відомості про кінцевих бенефіциарів». ВСЕ юрлица в Украине обязаны это сделать до 10 октября. Даже если вы являетесь гражданином Украины, конечным 100%-ным собственником своей фирмы, а государство, разумеется, и так имеет всю информацию о собственниках в различных реестрах, то всё равно несите бумажки о том, что Вы не пингвины! ДБ! Государство в лучших традициях азаровщины обязало бизнесменов топтать пороги госучреждений с бумажками в руках. Владельцы предприятий прямо сейчас покупать места в электронной очереди по 3-5 тысяч гривен. Как в МРЭО. Диджитализация же! Звездный час барыг-«ускорителей»!

https://www.facebook.com/danil.getmantsev?__cft__[0]=AZXruetRKPtaNVYyLzS2IWocOcIbHdQQK8AIXnsQkaKIh6oYVNk7U63eC6iP2GvhzLqt8oK7JJg5EHU1i_uQSBMJWpUjxGibQmQpXOYiT8KuVjZAa02oZoIv9Eiq0Eq8Mzw&__tn__=-]K-R Danil Getmantsev , может Вы поясните, что происходит? Зачем это?
показать весь комментарий
07.10.2021 14:57 Ответить
Вони мабуть гадають, що половині з тих більше міліона юросіб кінцевий бенефіціар -- Порошенко
показать весь комментарий
07.10.2021 16:16 Ответить
 
 