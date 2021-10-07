В центре Киева 13-17 октября пройдет выставка вооружения и военной техники

Выставка вооружения и военной техники пройдет 13-17 октября в Киеве на Михайловской площади.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Практическую составляющую цифрового будущего Вооруженных сил Украины киевляне и гости города в течение праздничных выходных с 13 по 17 октября смогут увидеть на Михайловской площади. Там будет проводиться выставка вооружения и военной техники", - сказала Маляр на брифинге в Киеве в четверг.

На выставке можно будет увидеть отдельные экспозиции в рамках проекта "Цифровизация армии", передовые образцы роботизированной техники и средств разведки.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Юлий Гере указал, что "все, что будет выставлено на площадке, этого не было в Вооруженных силах Украины".

"Сейчас оно все в процессе либо принятия на вооружение, либо уже использования. Кое-что вы уже видели на параде 24 августа", - уточнил он.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что сегодня руководство Украины, Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины работают как одна команда и направляют совместные усилия на качественную трансформацию Вооруженных сил Украины.

"Когда президент Украины говорит об Украине, как о большом IT-государстве, мы, как оборонное ведомство, прежде всего, это понимаем как задание создания и развития цифровой армии, способной противостоять российской агрессии, и, не будем скрывать, другим вызовам и угрозам, поскольку мы стоим не только перед вызовом вооруженной агрессии со стороны РФ", - рассказала она.

По словам Маляр, цифровое будущее Вооруженных сил - это одно из приоритетных направлений трансформации. "Речь идет о трансформации разведки, автоматизированного управления, связи, высокоточного оружия", - отметила она.