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Новости Агрессия России против Украины
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В центре Киева 13-17 октября пройдет выставка вооружения и военной техники

В центре Киева 13-17 октября пройдет выставка вооружения и военной техники

Выставка вооружения и военной техники пройдет 13-17 октября в Киеве на Михайловской площади.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Практическую составляющую цифрового будущего Вооруженных сил Украины киевляне и гости города в течение праздничных выходных с 13 по 17 октября смогут увидеть на Михайловской площади. Там будет проводиться выставка вооружения и военной техники", - сказала Маляр на брифинге в Киеве в четверг.

На выставке можно будет увидеть отдельные экспозиции в рамках проекта "Цифровизация армии", передовые образцы роботизированной техники и средств разведки.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Юлий Гере указал, что "все, что будет выставлено на площадке, этого не было в Вооруженных силах Украины".

"Сейчас оно все в процессе либо принятия на вооружение, либо уже использования. Кое-что вы уже видели на параде 24 августа", - уточнил он.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что сегодня руководство Украины, Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины работают как одна команда и направляют совместные усилия на качественную трансформацию Вооруженных сил Украины.

"Когда президент Украины говорит об Украине, как о большом IT-государстве, мы, как оборонное ведомство, прежде всего, это понимаем как задание создания и развития цифровой армии, способной противостоять российской агрессии, и, не будем скрывать, другим вызовам и угрозам, поскольку мы стоим не только перед вызовом вооруженной агрессии со стороны РФ", - рассказала она.

По словам Маляр, цифровое будущее Вооруженных сил - это одно из приоритетных направлений трансформации. "Речь идет о трансформации разведки, автоматизированного управления, связи, высокоточного оружия", - отметила она.

выставка (449) Киев (25524) Минобороны (9333) оружие (10219) Маляр Анна (412)


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Мне вот интересно, ездили наши фельдмаршалы и величайшие мыслители современности на различные выставки и какой с этого толк? Попутешествовать за госчёт? Что продали, что купили для армии или просто посмотрели, как баран на новые ворота, сделали фоточек, попили-поели и домой? Оружия и боеприпасов современных за этот год сколько куплено, где фото и видео пруфы?
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07.10.2021 13:28 Ответить
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07.10.2021 14:33 Ответить
сподіваюсь, що ми побачим й американців з Б-52
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07.10.2021 13:29 Ответить
Под личным контролем наивеличайшего надеюсь?
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07.10.2021 13:31 Ответить
Зебіли будуть говорити, що навіть АК-47 створений нині за розпорядженням найяснішого сцикуна.
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07.10.2021 13:43 Ответить
аминомет молот будут показывать? дуже мощная зброя
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07.10.2021 13:55 Ответить
Правильно писати так " 17-18 жовтня пройде виставка озброєння і військової техніки", яку модернізував президент Порошенко, а також новітні зразки, які спроектували при Порошенко з 2014 по 2019 роки. Ось така муйня, при Зеленському ми не побачили ні одного зразка нової зброї, а новітня і ефективні зразки, які розроблені при 5 - му президентові залишилися по одному екземпляру і у серійне виробництво не запущені.
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07.10.2021 14:44 Ответить
 
 