"Газпром" в сентябре до минимума сократил транзит газа по территории Украины, - Оператор ГТС

В сентябре 2021 года "Газпром" бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей, что привело к уменьшению объемов транспортировки российского газа через Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

"ОГТСУ предлагает около 80 млн куб м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют - "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых", - отмечает генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, в результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в сентябре снизились до 109 млн куб. м - до минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

Всего в сентябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд куб. м. Наибольшие объемы голубого топлива поступили в Словакию - 1,989 млрд куб. м, Польшу - 332 млн куб. м газа, Венгрию - 742 млн куб. м и Молдову - 194 млн куб. м.

"ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита", - добавил Макогон.

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