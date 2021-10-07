"Газпром" в сентябре до минимума сократил транзит газа по территории Украины, - Оператор ГТС
В сентябре 2021 года "Газпром" бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей, что привело к уменьшению объемов транспортировки российского газа через Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).
"ОГТСУ предлагает около 80 млн куб м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют - "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых", - отмечает генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
По его словам, в результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в сентябре снизились до 109 млн куб. м - до минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.
Всего в сентябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд куб. м. Наибольшие объемы голубого топлива поступили в Словакию - 1,989 млрд куб. м, Польшу - 332 млн куб. м газа, Венгрию - 742 млн куб. м и Молдову - 194 млн куб. м.
"ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита", - добавил Макогон.
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"Нова газова угода укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/21/655169/
чихнулпод пандемию решил перенастроить свою энергетику и позакрывал угольные электростанции.
А заодно устроил торговую войну с Австралией и перестал покупать там уголь.
И стал скупать газ где только смог дотянуться.
Правда, когда производство пошло вверх выяснилось, что электричества недостаточно, возник форс-мажор, а где форс-мажор, там скачок цен. -https://defence-line.org/2021/10/versiya-2/