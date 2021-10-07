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Новости
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"Газпром" в сентябре до минимума сократил транзит газа по территории Украины, - Оператор ГТС

В сентябре 2021 года "Газпром" бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей, что привело к уменьшению объемов транспортировки российского газа через Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

"ОГТСУ предлагает около 80 млн куб м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют - "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых", - отмечает генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, в результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в сентябре снизились до 109 млн куб. м - до минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

Всего в сентябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд куб. м. Наибольшие объемы голубого топлива поступили в Словакию - 1,989 млрд куб. м, Польшу - 332 млн куб. м газа, Венгрию - 742 млн куб. м и Молдову - 194 млн куб. м.

"ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита", - добавил Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины, - Путин

Автор: 

Газ (10226) россия (95546) Транзит газа (371) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+3
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07.10.2021 13:49
+2
СУБОТА, 21 ГРУДНЯ 2019
"Нова газова угода укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/21/655169/
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07.10.2021 13:43
+2
Чего нам бояться ? Наша страна ведь еще при Порошенко отказалась от российского газа в пользу Словацкого. Так и живем - бензин Белорусский , газ Словацкий - всех на.бали. Или наоборот нас все ...
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07.10.2021 15:04
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Цены на европейских хабах упали до 900+
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07.10.2021 13:38 Ответить
Вражеский пром.
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07.10.2021 13:38 Ответить
газомор не пройдет!
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07.10.2021 13:39 Ответить
СУБОТА, 21 ГРУДНЯ 2019
"Нова газова угода укладена на 5 років з правом пролонгації на таких самих умовах ще на 10 років"
https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/21/655169/
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07.10.2021 13:43 Ответить
Привет немецкой проститутке и байдену тоже!!!!!
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07.10.2021 13:44 Ответить
власти все уже лет 20 говорят о собственной добыче и ничего не делают... (А, вру, они только разворовывают страну).
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07.10.2021 13:46 Ответить
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07.10.2021 13:49 Ответить
Орден Иуде от Иуды
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07.10.2021 13:51 Ответить
Китай чихнул под пандемию решил перенастроить свою энергетику и позакрывал угольные электростанции.
А заодно устроил торговую войну с Австралией и перестал покупать там уголь.
И стал скупать газ где только смог дотянуться.
Правда, когда производство пошло вверх выяснилось, что электричества недостаточно, возник форс-мажор, а где форс-мажор, там скачок цен. -https://defence-line.org/2021/10/versiya-2/
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07.10.2021 13:59 Ответить
Мудрые правители знают что делать. Украина благодаря водороду может заменить Россию в газовых отношениях с Германией, - Кулеба .

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07.10.2021 14:04 Ответить
Кулеба видимо не в курсе , немцы рассматривают возможность прокачки водорода по второй нитке Северного потока -2 .
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07.10.2021 14:39 Ответить
Чего нам бояться ? Наша страна ведь еще при Порошенко отказалась от российского газа в пользу Словацкого. Так и живем - бензин Белорусский , газ Словацкий - всех на.бали. Или наоборот нас все ...
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07.10.2021 15:04 Ответить
А кацапский газ конечно получше, попахучее для вас?
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07.10.2021 16:58 Ответить
 
 