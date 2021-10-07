Мужчину за тройное убийство в Славянске приговорили к 15 годам тюрьмы: Прокуратура будет настаивать на пожизненном заключении

Мужчина признан виновным в умышленном убийстве трех человек, с целью скрыть другое уголовное преступление, а также в краже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокурор в суде доказал, что в декабре 2020 года ранее судимый за кражу житель Славянская встретил на одной из улиц города знакомого. По дороге в магазин между мужчинами возник конфликт, в ходе которого осужденный задушил потерпевшего веревкой и оставил его тело возле гаражей. Опасаясь, что члены семьи погибшего могут рассказать о нем правоохранителям, он пошел в его квартиру, где задушил и перерезал шею сожительнице убитого и его прикованной к постели 79-летней матери. Забрав из квартиры убитой семьи серебряное кольцо, мобильный телефон и денежные средства, убийца с места преступления скрылся.

"Несмотря на принципиальную позицию стороны обвинения, которая настаивала на назначении убийцы трех человек строгого наказания в виде пожизненного лишения свободы, суд принял решение о его осуждении на 15 лет. Прокуратура с данным приговором не согласилась и теперь готовит апелляционную жалобу", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю приемную дочь на Закарпатье, при этом в доме находилась ее мать, - полиция. ФОТО