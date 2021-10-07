РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14868 посетителей онлайн
Новости
2 603 11

Мужчину за тройное убийство в Славянске приговорили к 15 годам тюрьмы: Прокуратура будет настаивать на пожизненном заключении

Мужчину за тройное убийство в Славянске приговорили к 15 годам тюрьмы: Прокуратура будет настаивать на пожизненном заключении

Мужчина признан виновным в умышленном убийстве трех человек, с целью скрыть другое уголовное преступление, а также в краже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокурор в суде доказал, что в декабре 2020 года ранее судимый за кражу житель Славянская встретил на одной из улиц города знакомого. По дороге в магазин между мужчинами возник конфликт, в ходе которого осужденный задушил потерпевшего веревкой и оставил его тело возле гаражей. Опасаясь, что члены семьи погибшего могут рассказать о нем правоохранителям, он пошел в его квартиру, где задушил и перерезал шею сожительнице убитого и его прикованной к постели 79-летней матери. Забрав из квартиры убитой семьи серебряное кольцо, мобильный телефон и денежные средства, убийца с места преступления скрылся.

"Несмотря на принципиальную позицию стороны обвинения, которая настаивала на назначении убийцы трех человек строгого наказания в виде пожизненного лишения свободы, суд принял решение о его осуждении на 15 лет. Прокуратура с данным приговором не согласилась и теперь готовит апелляционную жалобу", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю приемную дочь на Закарпатье, при этом в доме находилась ее мать, - полиция. ФОТО

Автор: 

убийство (6484) пожизненное заключение (65) Офис Генпрокурора (2468) Славянск (2572)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Суддя - красава! За кожне з трьох людських життів впаяв аж по 5 років! Як такого урода не підняти на вила?!!
показать весь комментарий
07.10.2021 13:43
+5
Суддя крутий. Треба їх на місце тієї родини.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:43
+4
Нет конечно.
Потому шо в нашей стране вполне вероятно, шо етих людей убил, например, обдолбанный бутиратом племянник районного прокурора, а етот урка просто левый чувак, которого мусора прессанули.
Отсутствие смертной казни, возможно, оскорбляет Вашу кровожадность, но в стране, где нет правосудия ето необходимость.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Где его только воспитывали ))
показать весь комментарий
07.10.2021 13:42 Ответить
На даунбассє...
показать весь комментарий
07.10.2021 13:45 Ответить
Суддя - красава! За кожне з трьох людських життів впаяв аж по 5 років! Як такого урода не підняти на вила?!!
показать весь комментарий
07.10.2021 13:43 Ответить
Суддя крутий. Треба їх на місце тієї родини.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:43 Ответить
Даааа. Ну и судьи у нас. Das ist fantastisch.
показать весь комментарий
07.10.2021 13:44 Ответить
А смертная казнь нам не нужна, "потому что будут ловить на улице первого встречного и приговаривать его к вышке ". Для тройного убийцы тоже не нужна, да, мутрый нарит ? )))
показать весь комментарий
07.10.2021 13:53 Ответить
Нет конечно.
Потому шо в нашей стране вполне вероятно, шо етих людей убил, например, обдолбанный бутиратом племянник районного прокурора, а етот урка просто левый чувак, которого мусора прессанули.
Отсутствие смертной казни, возможно, оскорбляет Вашу кровожадность, но в стране, где нет правосудия ето необходимость.
показать весь комментарий
07.10.2021 14:03 Ответить
Ржунимогу. А сколько раз допустимо отсидеть за убийство, шобы гуманисты таки признали убийцу убийцей, а не произволом судейства, и согласились на смертную казнь ? ))) если шо, у нас очень много таких "повторок".
показать весь комментарий
07.10.2021 14:19 Ответить
А може грамоту йому за успіхи?? Бажаю судді зустріти такого десь по дорозі..
показать весь комментарий
07.10.2021 13:54 Ответить
Мда судья купив дЕплом в переході? Як 15 років за мінімум як ДВА вбивства вчинених з прямим умислом. Цій потворі довічне, ще краще їх розстрілювати. Який сенс годувати щура, платити зарплати та витрачати кошти на утримання подібних біовідходів?
показать весь комментарий
07.10.2021 14:00 Ответить
фото героя где?? Или опять "вина нидаказана"?
показать весь комментарий
07.10.2021 16:07 Ответить
 
 