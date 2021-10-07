ФРУ призвала НКРЭКУ снизить тариф на диспетчеризацию электроэнергии: для этого необходимо оптимизировать расходы

"НЭК Укрэнерго" опубликовала проект повышения тарифа на услуги диспетчеризации электроэнергии на 2022 на 60%, до 63,02 грн / МВт * ч.

Но такое решение необоснованно, и неприемлемо в условиях экономического спада, который фиксируется в Украине. В то же время, при условии оптимизации расходов, "НЭК Укрэнерго" имеет возможность снизить тариф на диспетчеризацию. Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины (ФРУ) к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерию Тарасюку.



"Увеличение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии приведет к дополнительным расходам украинских работодателей в объеме 3400000000 грн, что в условиях экономической рецессии приведет к негативным социально-экономическим последствиям", - отмечают в ФРУ.

Основной причиной повышения тарифа является рост расходов на приобретение вспомогательных услуг (ВУ) с 9 млрд грн (в действующем тарифе) до 16,7 миллиарда грн, то есть на 85%. Но такие расчеты не являются объективными, подчеркивают в ФРУ.

"По информации, размещенной на официальном сайте" Укрэнерго "с февраля по сентябрь 2021, компания потратила на приобретение вспомогательных услуг 3,6 млрд грн. А значит, фактически приобретение ГП за 2021 составит примерно 5,4 млрд грн - то есть, на 40% меньше, чем заложено в действующий тариф. Учитывая реальный объем потребления ГП и отсутствие структурных изменений на рынке, объем расходов на приобретение этих услуг в 2022 году составит примерно 6 млрд грн", - отмечают в ФРУ.



Таким образом, учитывая реальный уровень потребности во вспомогательных услугах, "НЭК Укрэнерго" имеет возможность оптимизировать структуру тарифа и установить тариф на диспетчерское управление на 2022 на уровне не выше 15 грн / МВт * ч, резюмируют в ФРУ.

Как известно, "Укрэнерго" предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн / МВт * ч. Хотя в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в результате более чем вдвое - с 113 грн МВт-час до 293,93 грн за МВт-час.



Заместитель директора Департамента аналитических исследований Федерации работодателей Украины Ольга Кулик заявила, что по подсчетам ФРУ, рост тарифа обойдется промышленности в 30 млрд грн в год, и в такой ситуации под угрозой окажется существование промышленности в Украине.