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Новости Отставка Разумкова
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Нардепы со второго раза поддержали предложение вице-спикера Кондратюк обсудить кандидатуры на должность спикера ВР

Нардепы со второго раза поддержали предложение вице-спикера Кондратюк обсудить кандидатуры на должность спикера ВР

Народные депутаты со второго раза поддержали предложение вице-спикера Елены Кондратюк об обсуждении кандидатур на должность спикера.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Первый раз проголосовал только 191 парламентарий при необходимых 226.

Замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев предложил собраться завтра.

"Слуги народа" не хотят работать", - отметил он.

В свою очередь нардеп СН Андрей Мотовиловец заявил, что нужно переголосовать этот вопрос. Кондратюк еще раз поставила на голосование предложение обсудить кандидатуры. За - 254 нардепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

В свою очередь, первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил о конфликте интересов и пообещал не принимать участие в голосовании.

Другие кандидаты на пост спикера ВР, а именно нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, нардеп "ЕС" Яна Зинкевич, а также член фракции "ЕС" Алексей Гончаренко и внефракционный депутат Гео Лерос, также сообщили, что не будут принимать участие в голосовании.

ВР (29247) голосование (1396) спикер (572) Кондратюк Елена (82) Разумков Дмитрий (1521) Стефанчук Руслан (658)


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с одного раза не дошло - как жирафу - потому что шея длинная или заторможеньі управляющим голосованием АраХамии. . .
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07.10.2021 15:12 Ответить
какое нах обсуждение!?
Ермак ужу все украл..ой извиняюсь-решил
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07.10.2021 15:58 Ответить
 
 