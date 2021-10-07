Кандидат на должность спикера Стефанчук: Нужен не "публичный пиар", а повышение качества парламентаризма

В настоящее время Руслан Стефанчук, как кандидат в спикеры, выступает перед народными депутатами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук заявил, что, в отличие от других кандидатов, его выступление - это отчет за проделанную работу на должности первого вице-спикера.

По его словам, нужно приложить максимум усилий не "для публичного пиара", а для повышения качества парламентаризма.

Обращаясь к тем, кто планирует его поддержать, Стефанчук отметил: "Я попробую оправдать ваше доверие". Отвечая на вопросы депутатов, он сказал: "парламент - это место для дискуссий и представительство всей Украины". "Я приложу все усилия, чтобы так и оставалось в дальнейшем", - пообещал кандидат в спикеры.

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