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Кандидат на должность спикера Стефанчук: Нужен не "публичный пиар", а повышение качества парламентаризма

Кандидат на должность спикера Стефанчук: Нужен не

В настоящее время Руслан Стефанчук, как кандидат в спикеры, выступает перед народными депутатами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук заявил, что, в отличие от других кандидатов, его выступление - это отчет за проделанную работу на должности первого вице-спикера.

По его словам, нужно приложить максимум усилий не "для публичного пиара", а для повышения качества парламентаризма.

Обращаясь к тем, кто планирует его поддержать, Стефанчук отметил: "Я попробую оправдать ваше доверие". Отвечая на вопросы депутатов, он сказал: "парламент - это место для дискуссий и представительство всей Украины". "Я приложу все усилия, чтобы так и оставалось в дальнейшем", - пообещал кандидат в спикеры.

Читайте также: Нардепы со второго раза поддержали предложение вице-спикера Кондратюк обсудить кандидатуры на должность спикера ВР

Автор: 

ВР (29247) назначение (2174) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+12
Цей кнур вже продемонстрував якості парламентаризму.
КС визнає прийнятий з порушеннями регламенту закон недійсним. Скільки б зелька не тупав ніжкою...
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07.10.2021 14:22
+3
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07.10.2021 14:52
+3
‐Качественный парламентаризм?Это что?когда все за?
- Нет ,это когда все Зе.
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07.10.2021 15:16
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насильникова мало для поднятия качества?)
маньяков-убийц, педофилов не хватает?
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07.10.2021 14:21 Ответить
Нет, колумбийский парламентариЗЬМ разбавляют, негодники ! А нужно качество повышать ! )))
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07.10.2021 14:26 Ответить
Свинарчуков нехватает!
Правда Зельцман,демонстрируя экономический рост,скоро его ряшкой догонит.
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07.10.2021 16:16 Ответить
Економічне зростання? Щось я пропустив. напевно. Зростання боргів, знаю, економіки - не чув
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07.10.2021 16:48 Ответить
уже два с половиной года у учителя 4к баксов. не слыхал разве?)
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07.10.2021 18:43 Ответить
За економіку теж не чув,а от зростання пики Зе - наочно!
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07.10.2021 20:58 Ответить
Цей кнур вже продемонстрував якості парламентаризму.
КС визнає прийнятий з порушеннями регламенту закон недійсним. Скільки б зелька не тупав ніжкою...
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07.10.2021 14:22 Ответить
вони таки наповишалися, починаючи з незаконного розпуску ВР...
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07.10.2021 16:12 Ответить
Влучно
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07.10.2021 22:48 Ответить
Балабол-картавый решил позаниматься пиаром с высоты кресла спикера парламента.
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07.10.2021 14:25 Ответить
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07.10.2021 14:33 Ответить
Дурное оно, харчеваться где будет?
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07.10.2021 14:49 Ответить
Вот только наркоман Зеля и его "слуги" под понятием "парламентаризм" понимают - СУМАСШЕДШИЙ ПРИНТЕР!
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07.10.2021 14:41 Ответить
звичайна хуцпа.....
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07.10.2021 14:47 Ответить
Людину, яка жила у тещі та оформила собі компенсацію за житло з бюджету, ніби він арендував то житло, https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNHu_X9ap9K8_y9zVqF85t0JmMSIZInRiM0EQDuSpqra4NMunvbFnITkUUzpHpmKZs4Uv-f353deAMrLB572Gv-LPp_rf1IA6Yvrw3McuTFcvjX5ES3PIkJ3n0ZS_vvjU&__tn__=*NK-R #моносброд пропонує на голову ВР, а

людину яка відома брехнею та сексистськіми заявами про "корабельні сосни" хочуть бачити у кріслі Першого заступника. А чого https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNHu_X9ap9K8_y9zVqF85t0JmMSIZInRiM0EQDuSpqra4NMunvbFnITkUUzpHpmKZs4Uv-f353deAMrLB572Gv-LPp_rf1IA6Yvrw3McuTFcvjX5ES3PIkJ3n0ZS_vvjU&__tn__=*NK-R #слуги чекають та не пропонують призначити гвалтівника Іванісова та анал-табу Яременка в комітет по цнотливості та моралі? Комітету такого немає? Так хай започаткують його. Якщо ганбитися перед всім світом, то вже по повній. Бо це вже нове дно.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6951700744855972
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07.10.2021 14:47 Ответить
Качество парламентаризма это как осетрина не первой свежести.
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07.10.2021 14:47 Ответить
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07.10.2021 14:52 Ответить
Качество "слуг народа" уже проверено - все они бракованные!
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07.10.2021 14:53 Ответить
Саме стабільне явище в українській політиці - кожного дня дізнаватись, що дна іще не досягли, є куди падати далі. Тепер у ЗМІ можна нічого не писати, достатньо тільки показати портрет нового спікера і все стане зрозуміло.
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07.10.2021 15:03 Ответить
Та ты шо!! Какая глубоко гениальная мыслишка....
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07.10.2021 15:14 Ответить
‐Качественный парламентаризм?Это что?когда все за?
- Нет ,это когда все Зе.
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07.10.2021 15:16 Ответить
уже показали качество парламентаризма, приняв противоречащие поправки не глядя...
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07.10.2021 15:40 Ответить
Сегодня у Стефанчука будет бессонная ночь. Рассмотрение спикера перенесли на завтра.

Вспоминаю золотое правило бюрократа - дайте мне должность, а сволочью я и сам стану.
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07.10.2021 15:42 Ответить
Зачетный спитч!
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07.10.2021 15:50 Ответить
что этот кубинский мешок с дерьмом, Стефанчук. выкаблучивается в призидиуме ВР?? Он же наглый врун, @из,,,,н и тупой, кака сибирский валенок или сосна и к тому же лучший жопализ Зеленского!
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07.10.2021 16:08 Ответить
Ооо!! Свинарчук и парламентаризм?!!
Это не совместимо!
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07.10.2021 16:12 Ответить
 
 