Кандидат на должность спикера Стефанчук: Нужен не "публичный пиар", а повышение качества парламентаризма
В настоящее время Руслан Стефанчук, как кандидат в спикеры, выступает перед народными депутатами.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Стефанчук заявил, что, в отличие от других кандидатов, его выступление - это отчет за проделанную работу на должности первого вице-спикера.
По его словам, нужно приложить максимум усилий не "для публичного пиара", а для повышения качества парламентаризма.
Обращаясь к тем, кто планирует его поддержать, Стефанчук отметил: "Я попробую оправдать ваше доверие". Отвечая на вопросы депутатов, он сказал: "парламент - это место для дискуссий и представительство всей Украины". "Я приложу все усилия, чтобы так и оставалось в дальнейшем", - пообещал кандидат в спикеры.
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маньяков-убийц, педофилов не хватает?
Правда Зельцман,демонстрируя экономический рост,скоро его ряшкой догонит.
КС визнає прийнятий з порушеннями регламенту закон недійсним. Скільки б зелька не тупав ніжкою...
людину яка відома брехнею та сексистськіми заявами про "корабельні сосни" хочуть бачити у кріслі Першого заступника. А чого https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNHu_X9ap9K8_y9zVqF85t0JmMSIZInRiM0EQDuSpqra4NMunvbFnITkUUzpHpmKZs4Uv-f353deAMrLB572Gv-LPp_rf1IA6Yvrw3McuTFcvjX5ES3PIkJ3n0ZS_vvjU&__tn__=*NK-R #слуги чекають та не пропонують призначити гвалтівника Іванісова та анал-табу Яременка в комітет по цнотливості та моралі? Комітету такого немає? Так хай започаткують його. Якщо ганбитися перед всім світом, то вже по повній. Бо це вже нове дно.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6951700744855972
- Нет ,это когда все Зе.
Вспоминаю золотое правило бюрократа - дайте мне должность, а сволочью я и сам стану.
Это не совместимо!