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"Правовой нигилизм". Береза раскритиковал решение Зеленского снять Кличко с поста главы КГГА

Зеленский хочет сам назначать людей на все должности, даже если это выходит за пределы его полномочий, как в случае с руководством столицей.

Об этом написал Борислав Береза в своем телеграм-канале.

"На Банковой хотят сразу после снятия Разумкова, с должности спикера ВР, заняться снятием Кличко, с должности главы КГГА. Для этого аферисты из ОП хотят протянуть особую норму о разделении должностей мэра и Главы КГГА в новом законе о столице. Их не смущает, что после подобного нет смысла бороться за должность мэра, ведь без совмещения с должностью главы КГГА мэр становится просто "английской королевой". ОП не смущает то, что КСУ еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что киевский городской голова, избранный киевлянами, должен быть назначен и главой КГГА. Но кого это волнует, если Зеленский хочет назначать всех сам и если он дает прямые приказы, как голосовать депутатам ВР", - написал Береза.

Депутат ВР VIII созыва отметил, что устраняя Кличко с должности главы КГГА, Зеленский преследует две цели.

"Вова хочет сам решать кому возглавлять КГГА вне зависимости от желания киевлян. Ведь Вова хочет таким образом решить два вопроса. Во-первых, он очень хочет устранить потенциального конкурента на следующих президентских выборах, а он видит в Кличко конкурента. И во-вторых, он хочет получить доступ к бюджету Киева, а это все же 2 миллиарда евро. Но киевляне уже решили, кто будет во главе Киева. И хотя мне выбор киевлян не нравится, и я считаю его ошибочным, но это выбор и я его принимаю. А Зеленский уже вкусил власть по полной и хочет назначать всех. Главное, чтоб человек был покорный и управляемый Банковой", - подытожил Береза.

Автор: 

Кличко Виталий (4640) Береза Борислав (220)


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Топ комментарии
+36
Он уже влетел и будет идти до конца. Назад дороги у него нет. Это плохо, но таков выбор глупцов в 2019.
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07.10.2021 14:26
+24
На последних выборах в горсовет киевляне "прокатили" слуг урода по полной программе.
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07.10.2021 14:33
+19
Давай ЗЄля, смали! Це буде твоя лебедина пісня"
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07.10.2021 14:23
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Вийдуть не НА, а ПРОТИ зе
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07.10.2021 15:54 Ответить
"свинi народу" по беспределу пошли? - ну не знаю, если Кличко устроит кипишь, то это будет последняя "идея" зе-наполеончика.
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07.10.2021 14:44 Ответить
Навіть Наполеона два рази скидали від влади . І чим він закинчив. Так то Наполеон, а то шмаркля. Розітруть і - на Ростов.
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07.10.2021 15:06 Ответить
Я не знаю кого там поставят...Но я знаю кто такой Кличко. Это бездарь.Туповатый боксер и человек Порошенко. Именно поэтому здесь и вой стоит о нем. И мне нет разницы чьего олигарха будет человек. Есть лишь надежда,что он хоть чуточку будет умнее. Ведь право же - лучше умный враг,чем друг дурачек.
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07.10.2021 14:55 Ответить
Береза правильно пишет. Только источник и цель этих действий указывает неправильно. Бородатая бабушка начинает конкретно Украину брать в свои руки. В СБУ свой черт сидит, Генпрокурором свой человек, МВД для всех властей свой человек. Таран совковый пенс с трепетом перед СССР. Путч от самой законной власти на грани своей победы. Зелеизбирателей, тех самых 73% тарифами и налогами проверили. Землевладельцев и предпринимателей новым законом о налогообложении проверили. Все нормально можно мутить конституционный переворот, у всех языки в жопе.
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07.10.2021 14:59 Ответить
Згоден, це все на що він здатен за рівнем свого IQ
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07.10.2021 15:06 Ответить
на выборах уделает. мало не покажется.
Сначала на парламентских. Монобольшинства у Бубочки уже не будет НИКОГДА.
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07.10.2021 15:19 Ответить
А не так ли Янукович Черновецкого снимал?
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07.10.2021 15:00 Ответить
Тогда тоже были вопросы о законности подобного снятия. Просто Черновецкий бессовестно грОбил Киев, поэтому активная часть общества вздохнула с облегчением.
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07.10.2021 18:48 Ответить
Дивний підхід. А як же інші міста існують з різними мерами та головами ода?! Не слід забувати про розподіл законодавчої та виконавчої влади.
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07.10.2021 15:04 Ответить
через жопу существуют, как показывает жизнь.
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07.10.2021 15:20 Ответить
куди ти ліпиш в одне "мерів", голів ОДА та законодавчу владу?
законодавчою гілкою влади є парламент, себто Верховна Рада. до чого тут КМДА.
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07.10.2021 16:47 Ответить
Оно зебил)))
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07.10.2021 22:15 Ответить
Ой. Он привык, что с него смеются. Сейчас роль преза, ну и что? Зато весело, как в цирке
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07.10.2021 15:51 Ответить
У 38 році Німеччина, вирішила питання влади.
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07.10.2021 18:12 Ответить
Кличко выбрали честно, он реальный конкурент Зе на выборах президента. Мы не имеем право проглотить незаконное снятие Кличка. Надо идти на Майдан. Кто считает по другому либо дурак либо предатель. Точка!
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07.10.2021 18:31 Ответить
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