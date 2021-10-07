"Правовой нигилизм". Береза раскритиковал решение Зеленского снять Кличко с поста главы КГГА

Зеленский хочет сам назначать людей на все должности, даже если это выходит за пределы его полномочий, как в случае с руководством столицей.

Об этом написал Борислав Береза в своем телеграм-канале.

"На Банковой хотят сразу после снятия Разумкова, с должности спикера ВР, заняться снятием Кличко, с должности главы КГГА. Для этого аферисты из ОП хотят протянуть особую норму о разделении должностей мэра и Главы КГГА в новом законе о столице. Их не смущает, что после подобного нет смысла бороться за должность мэра, ведь без совмещения с должностью главы КГГА мэр становится просто "английской королевой". ОП не смущает то, что КСУ еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что киевский городской голова, избранный киевлянами, должен быть назначен и главой КГГА. Но кого это волнует, если Зеленский хочет назначать всех сам и если он дает прямые приказы, как голосовать депутатам ВР", - написал Береза.

Депутат ВР VIII созыва отметил, что устраняя Кличко с должности главы КГГА, Зеленский преследует две цели.

"Вова хочет сам решать кому возглавлять КГГА вне зависимости от желания киевлян. Ведь Вова хочет таким образом решить два вопроса. Во-первых, он очень хочет устранить потенциального конкурента на следующих президентских выборах, а он видит в Кличко конкурента. И во-вторых, он хочет получить доступ к бюджету Киева, а это все же 2 миллиарда евро. Но киевляне уже решили, кто будет во главе Киева. И хотя мне выбор киевлян не нравится, и я считаю его ошибочным, но это выбор и я его принимаю. А Зеленский уже вкусил власть по полной и хочет назначать всех. Главное, чтоб человек был покорный и управляемый Банковой", - подытожил Береза.