Медицинский комитет позже решит, можно ли допускать в Раду невакцинированных журналистов, - Стефанчук
Руслан Стефанчук в случае избрания спикером обещает делать замечания нардепам в зале Рады, если они не будут соблюдать эпидемиологические ограничения и не будут носить маски.
Об этом он сказал, выступая в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что столько, сколько я ношу маску в этом зале, наверное, мало кто может похвалиться", - подчеркнул Стефанчук.
Кандидат в спикеры признался, что дважды вакцинирован.
Говоря о том, ограничат ли вход в кулуары тем журналистам, кто не вакцинирован, он отметил: "Я думаю, мы сначала проведем консультации с медицинским комитетом, чтобы мы поняли логику и механику того, каким образом мы можем действовать в рамках карантинных ограничений в парламенте".
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Как там медицинский комитет по этому поводу?)
познания в медицине уровня "криворагульный зыбил"