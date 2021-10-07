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Новости Коронавирус и карантин
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Медицинский комитет позже решит, можно ли допускать в Раду невакцинированных журналистов, - Стефанчук

Медицинский комитет позже решит, можно ли допускать в Раду невакцинированных журналистов, - Стефанчук

Руслан Стефанчук в случае избрания спикером обещает делать замечания нардепам в зале Рады, если они не будут соблюдать эпидемиологические ограничения и не будут носить маски.

Об этом он сказал, выступая в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что столько, сколько я ношу маску в этом зале, наверное, мало кто может похвалиться", - подчеркнул Стефанчук.

Кандидат в спикеры признался, что дважды вакцинирован.

Говоря о том, ограничат ли вход в кулуары тем журналистам, кто не вакцинирован, он отметил: "Я думаю, мы сначала проведем консультации с медицинским комитетом, чтобы мы поняли логику и механику того, каким образом мы можем действовать в рамках карантинных ограничений в парламенте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат на должность спикера Стефанчук: Нужен не "публичный пиар", а повышение качества парламентаризма

Автор: 

ВР (29247) карантин (16729) Стефанчук Руслан (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А невакцинированных депутатов?
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07.10.2021 14:43
+3
Псевдомедицинская бредятина. Вакцинирован или нет - это касается только самого человека, больше никого. Не чихает и не кашляет - нет симптоматики, никого заразить ничем не может.
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07.10.2021 15:23
+2
А невакцинированных депутангов?
Как там медицинский комитет по этому поводу?)
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07.10.2021 14:44
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Ну что, журналюги, дадим им еще шанс? Мой совет: маскируйтесь под мосейчук. Если надо сделать операцию по смене пола, ну что ж. Так тому и быть. Тогда может кого и пустят
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07.10.2021 14:32 Ответить
Я бе не пускал.
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07.10.2021 14:32 Ответить
"Мне кажется, что столько, сколько я ношу маску в этом зале, наверное, мало кто может похвалиться", - подчеркнул Стефанчук. Источник:

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07.10.2021 14:34 Ответить
А невакцинированных депутатов?
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07.10.2021 14:43 Ответить
А шлюх народа можно пускать в парламент?
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07.10.2021 14:44 Ответить
А невакцинированных депутангов?
Как там медицинский комитет по этому поводу?)
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07.10.2021 14:44 Ответить
о, у нас уже санитары будут решать - соблюдать закон или плевать на него
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07.10.2021 14:53 Ответить
Кандидат в спикеры признался, что дважды вакцинирован... и предоставил пруфы

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07.10.2021 14:57 Ответить
Псевдомедицинская бредятина. Вакцинирован или нет - это касается только самого человека, больше никого. Не чихает и не кашляет - нет симптоматики, никого заразить ничем не может.
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07.10.2021 15:23 Ответить
"нет симптоматики, никого заразить ничем не может"

познания в медицине уровня "криворагульный зыбил"
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07.10.2021 15:49 Ответить
к ним с бубонной чумой и черной оспой пускать можно, они могут мочу негра больного Эболой пить и кусать малярийных комаров ниче с ними не будет, не с нашим счастьем
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07.10.2021 16:37 Ответить
 
 