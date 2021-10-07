Лерос снял свою кандидатуру на должность спикера: Вешайте фото Ермака и Зеленского, они стали для вас богом и царем

Внефракционный депутат Гео Лерос снял свою кандидатуру на должность спикера.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Смысла в этом голосовании никакого нет. Все давно решено в Офисе президента", - подчеркнул нардеп.

По его словам, в 2014 году, когда украинцы гибли на Востоке Украины, Зеленский "гибнул на съемках сериала "Восемь первых свиданий" в Москве".

Депутат уверен, что Зеленский и его Офис узурпируют парламент.

Политик сказал "слугам народа": "Зеленский когда-то говорил, что можете вешать фотографии своих детей вместо его. Теперь можете смело вешать фотографии Ермака и Зеленского, потому что каждый из них стал для вас богом и царем".

Обращаясь к Зеленскому, Лерос заявил: "Вы - лжец, узурпатор и предатель".

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