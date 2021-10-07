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Лерос снял свою кандидатуру на должность спикера: Вешайте фото Ермака и Зеленского, они стали для вас богом и царем

Лерос снял свою кандидатуру на должность спикера: Вешайте фото Ермака и Зеленского, они стали для вас богом и царем

Внефракционный депутат Гео Лерос снял свою кандидатуру на должность спикера.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Смысла в этом голосовании никакого нет. Все давно решено в Офисе президента", - подчеркнул нардеп.

По его словам, в 2014 году, когда украинцы гибли на Востоке Украины, Зеленский "гибнул на съемках сериала "Восемь первых свиданий" в Москве".

Депутат уверен, что Зеленский и его Офис узурпируют парламент.

Политик сказал "слугам народа": "Зеленский когда-то говорил, что можете вешать фотографии своих детей вместо его. Теперь можете смело вешать фотографии Ермака и Зеленского, потому что каждый из них стал для вас богом и царем".

Обращаясь к Зеленскому, Лерос заявил: "Вы - лжец, узурпатор и предатель".

Читайте также: Железняк снял свою кандидатуру на должность спикера ВР: Не вижу смысла

Автор: 

ВР (29247) спикер (572) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+39
Зеленський то найбрехливіша потвора в Україні.
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07.10.2021 14:41
+34
https://ibigdan.livejournal.com/27376334.html Стадион так стадион

Скажите, а остался ли хоть один пункт, в котором бы зеленые недобольшевики обвиняли Порошенко, при этом не успев самим зашквариться на этой теме?

- Кумовство? Смотрим состав Рады, контингент в ОП, далее - везде; куда там одному Луценко...

- Война не закончилась? Ну, так она и сейчас не закончилась, и люди продолжают гибнуть, - но мы больше не отбираем свою землю, а сдаем ее (или, как минимум, делали это в начале каденции зенелоха).

- Липецкая фабрика? Продажа кинопродукции в РФ и прямое финансирование из российского госбюджета.

- Высокие цены и тарифы при низких зарплатах/пенсиях? Не думаю, что требуются комментарии.

- Единственных отдых на Мальдивах за 4 года? Я устал считать, сколько раз отдыхало уставшее зеленое ничтожество; оно отдыхать начало сразу после выборов - и так и продолжает нонстоп.

- Кортежи и перекрытие дорог? Ну да, ну да...

- Офшоры? Гм...

- Олигархи? Такая борьба, такая борьба - Форбс не успевает пересчитывать баблишко в карманах особо патриотичных олигархов; оно туда прибывает ускоренными темпами, обычно напрямую из госбюджета

- ... далее везде.

Хоть что-то, хоть один пункт обвинения, где они сами могут выйти в белом пальто?

https://www.facebook.com/anatoly.datsuk/posts/4461549573931101 Анатолий Дацюк
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07.10.2021 14:43
+20
Говорит : "Вешайте Ермака и Зеленского". Прекрасная идея достаточно слово фото убрать.
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07.10.2021 14:44
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https://www.youtube.com/watch?v=q9R6HnB-h5o

Голову через дупу: що очікує на фігурантів скандалу із офшорами. Цікавинка!
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07.10.2021 14:40 Ответить
Зеленський то найбрехливіша потвора в Україні.
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07.10.2021 14:41 Ответить
вАна так нахабно Конституцiю не порушувала.
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07.10.2021 15:14 Ответить
вАна просто не мала стільки влади в одних руках
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07.10.2021 15:18 Ответить
й найпотворніша потвора в Україні
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07.10.2021 18:45 Ответить
Лерос не хочет еще раз вступать в одно и тоже овно.
Одного раза оказалось достаточно
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07.10.2021 14:42 Ответить
Скорее СН случайно вступила в г..о ларос, но вовремя счистила его с подошвы
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07.10.2021 14:46 Ответить
боже мой. и это в моём городе живёт такое зелёное гуано. испанский стыд.
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07.10.2021 15:18 Ответить
Нам-Бок - лжец. (с)
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07.10.2021 14:43 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27376334.html Стадион так стадион

Скажите, а остался ли хоть один пункт, в котором бы зеленые недобольшевики обвиняли Порошенко, при этом не успев самим зашквариться на этой теме?

- Кумовство? Смотрим состав Рады, контингент в ОП, далее - везде; куда там одному Луценко...

- Война не закончилась? Ну, так она и сейчас не закончилась, и люди продолжают гибнуть, - но мы больше не отбираем свою землю, а сдаем ее (или, как минимум, делали это в начале каденции зенелоха).

- Липецкая фабрика? Продажа кинопродукции в РФ и прямое финансирование из российского госбюджета.

- Высокие цены и тарифы при низких зарплатах/пенсиях? Не думаю, что требуются комментарии.

- Единственных отдых на Мальдивах за 4 года? Я устал считать, сколько раз отдыхало уставшее зеленое ничтожество; оно отдыхать начало сразу после выборов - и так и продолжает нонстоп.

- Кортежи и перекрытие дорог? Ну да, ну да...

- Офшоры? Гм...

- Олигархи? Такая борьба, такая борьба - Форбс не успевает пересчитывать баблишко в карманах особо патриотичных олигархов; оно туда прибывает ускоренными темпами, обычно напрямую из госбюджета

- ... далее везде.

Хоть что-то, хоть один пункт обвинения, где они сами могут выйти в белом пальто?

https://www.facebook.com/anatoly.datsuk/posts/4461549573931101 Анатолий Дацюк
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07.10.2021 14:43 Ответить
Е-е-е, а у вас... а у вас... нєгров б'ют!
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07.10.2021 14:47 Ответить
Хороший коммент:
"Скажите, а остался ли хоть один пункт, в котором бы зеленые недобольшевики обвиняли Порошенко, при этом не успев самим зашквариться на этой теме?"

Я правильно понял, что уровень Петра - это Зеля?
Не Ли Куан Ю, не Черчиль и даже не (а все равно кто).
Уровень Пети - не смешной клоун с задатками игры на рояле.
Только с клоуном его и можно сравнивать)))))
Ну порохобты, ну удружили.....
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07.10.2021 16:54 Ответить
Нет, неправильно.
Не Ли Куан Ю и не Черчиль победили Порошенко на выборах 2 года назад. Отсюда и объект сравнения.
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07.10.2021 17:47 Ответить
"Не Ли Куан Ю и не Черчиль победили Порошенко на выборах 2 года назад." - это точно.
Сывчелого гетьмана победил убогий клоун.
Так может это "гетьман" такой)))))))))))
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08.10.2021 10:35 Ответить
"Сывчелого гетьмана" победил "мудрый украинский" выборець.
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08.10.2021 12:16 Ответить
Вот и вся оценка деятельности "гетьмана".

""мудрый украинский" выборець." - сарказм здесь неуместен. Неизвестно как было-бы, сложись все по другому.
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08.10.2021 12:55 Ответить
схожe то i були плани на прeзидeнтство. а ми i нe догнали. думали що то звинувачeння.
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07.10.2021 18:33 Ответить
Говорит : "Вешайте Ермака и Зеленского". Прекрасная идея достаточно слово фото убрать.
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07.10.2021 14:44 Ответить
В 2019-ом, ИДИОТЫ голосовали за "Слуг" только потому, что они были "Слугами ЗЕЛЕНСКОГО"!
Вот и получили то, что хотели.
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07.10.2021 14:44 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27376783.html Й чому "героїв" України не ******* за її межами?

Саакашвілі в Грузії арештували, а в Україні ні.

Дубілета в Ізраїлі арештували, а в Україні ні.

Може скластися враження, що Україна просто оточена ворогами, які бажають засадити по тюрмам усіх наших героїв патріотів реформаторів.

Знаю ще одну таку країну, з якої її героям виїжджати небезпечно, бо посадять.

Російська Федерація називається.

https://www.facebook.com/100010578281118/posts/1528709430824985/ Alex Noinets
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07.10.2021 14:45 Ответить
Они мне доплачивают.
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07.10.2021 15:16 Ответить
Дубілета в Ізраїлі арештували.-Чтобы да так нет. Будем посмотреть. Не подтвердил, но и при этом не опроверг информации о задержании Дубилета спикер полиции Израиля Михаил Зингерман. В комментарии для "Сегодня" он сообщил, что информация требует уточнения.
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07.10.2021 14:55 Ответить
Зе прийшов до влади на обгажуванні Порошенка, як на це можна було повестись
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07.10.2021 14:46 Ответить
73% зебилы в Украине и 87% ватники рашки - реально мышебратья.
Что им скажет зомбоящик, то они и повторяют..
А тут вообще без малого 3 года "рассказывали" что "живут они плохо, потому что офшоры и липецкая фабрика, но придет клоун с велосипедом и все станут получать по 4000 евро зарплаты"..
вера в халяву и нежелание думать и строить свою жизнь, нести ответственность за себя - вот чем живут зебилы)
сейчас им этой халявы не дали и часть зебилов "разочаровалась".. ищут новую секту, в которой пообещают эту самую халыву...
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07.10.2021 14:51 Ответить
И ведь найдется обещатель халявы и обличитель олигархов... И скачка по граблям алчности будет бесконечна. Нашим современникам ради всего-навсего обещания халявы при "прямо сейчас" себе любимым своих детей, внуков и правнуков не жалко...
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07.10.2021 15:08 Ответить
дело не в жалости или ее отсутствии, а в неимоверной тупости, отсутствии способности анализировать и думать, полное безразличие
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07.10.2021 16:17 Ответить
Именно жадность делает человека тупым и неосмотрительным. Взять высушенную тыкву с небольшим отверстием, привязать её к дереву и положить туда немного вареного риса с изюмом. Мартышка подходит, засовывает руку за лакомством, а дырка по размеру такова, что кулак она вытащить не может! И рис бросить тоже. Ловец мартышек подходит к ней и берет тёпленькую, живенькую и без повреждений.
Вот так выглядят зелебиратели.
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07.10.2021 16:30 Ответить
+100500!!!
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07.10.2021 16:32 Ответить
снова повыторяешь методички шмария?) ну-ну))
для зебила - повторю:

в 90х поляки возненавидили Бальцеровича до уровня антирейтинга -100%..

а уже через 5-10 лет стали считать его национальным героем..

а все потому что тупое быдло хочет только халявы - много и сразу, и проведение реформ вызывает у вас жуткую неприязнь..
А тут еще зомбоящик показывает сериал "слугу урода", снятый зеленским за дкеньги министерства обороны расеи...
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07.10.2021 14:54 Ответить
для любителей шмария и секты осла офшорного:
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР).
"Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
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07.10.2021 14:56 Ответить
п.с. в общем, тупое быдло хочет только халявы - много и сразу, и проведение реформ вызывает у них жуткую неприязнь, даже если им от реформ становится лучше через неск.дней..
А тут еще зомбоящик показывает сериал "слугу урода", снятый зеленским за деньги министерства обороны расеи - и всё, зебилы "хотят жить как презЕдент"...
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07.10.2021 14:53 Ответить
Цитировать азирова это клиника.

Впрочем порохоботы даже х-ла цитируют.
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07.10.2021 16:37 Ответить
Ничего страшного в этом нет, вы ведь пользуетесь услугами Портнова и Татарова
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07.10.2021 18:20 Ответить
ха,в тему:

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07.10.2021 15:01 Ответить
Лерос- спикер??? Бу-га-га!!! Однако.... ))
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07.10.2021 14:48 Ответить
А хто не бу-га-га? Стефанчук? Т
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07.10.2021 14:56 Ответить
Так, чим більше я розмовляю з цією Іra Tiv, тим більше переконуюсь, що розмовляю з ольгинським ботом. Вони ж навіть не підозрюють на чому палять контору.
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07.10.2021 15:02 Ответить
Это Мендель
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07.10.2021 18:21 Ответить
Точно! А то я думаю, кого це вона мені нагадує.
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07.10.2021 23:20 Ответить
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07.10.2021 23:22 Ответить
Лерос ще буде спікером цього парламенту, але не зараз.
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07.10.2021 14:49 Ответить
Лерос це засіб від зелених набридливих мух. Коли він говорить, в них такі морди наче вони в штани наклали.
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07.10.2021 14:59 Ответить
Леросу потрібно замовити ще одну машину собі спалити,то може стати заступником ригонала О.Гончаренка..
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07.10.2021 15:08 Ответить
Зачем? У вас будет свой, 100% зебана, спикером.
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07.10.2021 18:22 Ответить
Опять цирк в Раде ?
Та назначьте уже своего АБАЖа (Стефанчука) или Колюню Оболонского, пусть уже дорулятся до тюрьмы.
Зачем такая перспектива кому -либо, кроме зелльоных
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07.10.2021 15:11 Ответить
Важко не погодитись.
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07.10.2021 15:14 Ответить
Лучше не фото, а оригинал.
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07.10.2021 15:15 Ответить
Нынче так говорить опасно -- кое-кто может расценить это как посягательство на свою жизнь
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07.10.2021 16:37 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUOw4hqMK7HeA2dr9XIvikRp3k7lXjOBU2rxkCzAQJE-Pj-NjgLXcP2YJyz3pNpPQCyqiY5PQ1vQjQiGExztq9EVtMSvn8E8YdZvpFub-r4jeox8Wm31qQi_KrADPn7y6w&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6952311104794936?__cft__[0]=AZUOw4hqMK7HeA2dr9XIvikRp3k7lXjOBU2rxkCzAQJE-Pj-NjgLXcP2YJyz3pNpPQCyqiY5PQ1vQjQiGExztq9EVtMSvn8E8YdZvpFub-r4jeox8Wm31qQi_KrADPn7y6w&__tn__=%2CO%2CP-R 32 мин. ·



В слугах есть немало людей, которые тупы, циничны, тупы, продажны или лицемерны. Иногда это разные люди. А иногда в них есть все сразу. Вот, например, Лиза "Путч" Богуцкая. Ещё недавно она жаловалась в фейсбуке, что у неё нет даже денег, чтоб заплатить за коммуналку. После прихода в ВР Лиза больше не жалуется. Она голосует, как хочет ОП и если её взгляды колеблются, то исключительно синхронно с линией партии и Офиса президента. Я время от времени общаюсь с разными людьми из ОП и в разговоре они дают характеристику разным слугам. О Лизе один из них сказал очень смачно: - Она примитивная и дешёвая, но надёжная, как гаечный ключ. Лизок знает, что если не хочешь быть отлучён от кормушки, то надо голосовать и не ерепениться. С ней не бывает проблем. Но она балласт и от неё в перспективе надо будет избавиться." Циничная, но честная характеристика.

Сегодня Лиза проголосовала за отставку Разумкова. И её решение поддержат такие же, как и она - дешёвые, примитивные и надёжные, как гаечный ключ. Она сделала так, как хотел Зеленский и значит получит свой конверт в конце месяца. И не важно, что она пишет или говорит. За этой маской прячется продажная https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUOw4hqMK7HeA2dr9XIvikRp3k7lXjOBU2rxkCzAQJE-Pj-NjgLXcP2YJyz3pNpPQCyqiY5PQ1vQjQiGExztq9EVtMSvn8E8YdZvpFub-r4jeox8Wm31qQi_KrADPn7y6w&__tn__=*NK-R #прислуга Зеленского, которая никому не нужна без мандата. От неё веет тухлятиной. Как и от всех тех, кто отдает свой голос в обмен на копеечку и плюёт на то, что этой продажей откидывает Украину в прошлое. И глядя на нашу власть я понимаю, что всё так же актуальна цитата Грушевского "Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна".
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07.10.2021 15:32 Ответить
Вспомнилось давнее:
-- Почему Вы пошли в политику?
-- Не могу больше смотреть в голодные глаза своих детей.
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07.10.2021 16:36 Ответить
 
 