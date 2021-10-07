Подрывает перспективы нормализации отношений с Альянсом: в Кремле прокомментировали решение НАТО выслать российских дипломатов

Решение НАТО сократить российскую миссию в Брюсселе практически полностью подрывают перспективы нормализации отношений России с Альянсом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидна противоречивость (между) заявлениями представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и реальными действиями. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО, скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", - сказал он на брифинге.

6 сентября стало известно о решении НАТО лишить аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на враждебную деятельность России. По сведениям Sky News, эти восемь россиян покинут Брюссель до конца октября, в российской миссии останется десять штатных сотрудников.

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Замглавы МИД Александр Грушко уже сказал, что после этого решения невозможно верить заявлениям руководителей НАТО о диалоге с Россией и о важности деэскалации отношений.