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Новости
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Подрывает перспективы нормализации отношений с Альянсом: в Кремле прокомментировали решение НАТО выслать российских дипломатов

Подрывает перспективы нормализации отношений с Альянсом: в Кремле прокомментировали решение НАТО выслать российских дипломатов

Решение НАТО сократить российскую миссию в Брюсселе практически полностью подрывают перспективы нормализации отношений России с Альянсом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидна противоречивость (между) заявлениями представителей НАТО о желании нормализовать отношения с нашей страной и реальными действиями. Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО, скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", - сказал он на брифинге.

6 сентября стало известно о решении НАТО лишить аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на враждебную деятельность России. По сведениям Sky News, эти восемь россиян покинут Брюссель до конца октября, в российской миссии останется десять штатных сотрудников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США требуют, чтобы Байден выслал 300 российских дипломатов, пока РФ не выдаст визы американским

Замглавы МИД Александр Грушко уже сказал, что после этого решения невозможно верить заявлениям руководителей НАТО о диалоге с Россией и о важности деэскалации отношений.

высылка (103) кремль (725) НАТО (9984) Песков Дмитрий (1877) дипломаты (636)


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Топ комментарии
+12
Нормальных отношений Альянса с Россией после оккупации части Украины, Грузии, Молдавии не может быть. Россия, которая не признает международное право, суверенитет других государств, не должна существовать на политической карте мира, это лишнее, бесполезное, враждебное цивилизации государство
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07.10.2021 15:09
+10
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07.10.2021 15:04
+5
Жміть козломордих!!!
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07.10.2021 15:08
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ужас какой для руских - оставшиеся штатньіе сотрудники будут работать за вьісланньіх из Брюселя. . .
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07.10.2021 14:55 Ответить
І всіх послати послами до Луки.
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07.10.2021 16:19 Ответить
Кацапов поджимают. Значит машинка не заржавела ))
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07.10.2021 14:57 Ответить
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07.10.2021 15:04 Ответить
песок севодня коксанул
и хрюкнул, т.е. звизданул
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07.10.2021 15:07 Ответить
Жміть козломордих!!!
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07.10.2021 15:08 Ответить
Нормальных отношений Альянса с Россией после оккупации части Украины, Грузии, Молдавии не может быть. Россия, которая не признает международное право, суверенитет других государств, не должна существовать на политической карте мира, это лишнее, бесполезное, враждебное цивилизации государство
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07.10.2021 15:09 Ответить
спалился. на карте нет Молдавии.
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07.10.2021 15:49 Ответить
Имеется ввиду Приднестровье, (часть Молдавии)
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07.10.2021 19:45 Ответить
молдавией Молдову называют только в рашковании
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07.10.2021 20:29 Ответить
Сути не меняет.
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29.11.2021 07:06 Ответить
100=400 (піськов)
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07.10.2021 15:46 Ответить
 
 