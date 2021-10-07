"Слуга народа" Арахамия о голосовании "Батькивщины" за отставку Разумкова: "Играть по ветру" - это признак политического опыта

Голосование "Батькивщины" за отставку спикера Дмитрия Разумкова стало неожиданностью для главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Арахамия предполагал, что "Батькивщина" не будет поддерживать отставку Разумкова.

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Он отрицает, что в парламенте появилась новая коалиция – "Слуга народа" и "Батькивщина", и заверяет, что не было переговоров по этому вопросу.

"ЕС" много законов голосует с нами. Можно считать, что они с нами в коалиции? Я думаю, такого никогда не произойдет", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, что власть пообещала "Батькивщине" за голосование за увольнение Разумкова, нардеп заявил: "Ничего не обещали. Почему они проголосовали – нужно их спрашивать. Я могу отвечать за свою фракцию. Думаю, они как политики поняли, что это (отставка Разумкова. – Ред.) 100% будет сделано, и чтобы построить нормальный диалог с новым руководством Верховной Рады, они сделали такой шаг. Всегда "играть по ветру" - это признак политического опыта".

Отметим, что за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера ВР проголосовали 20 нардепов "Батькивщины" (всего во фракции 25 депутатов).

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.