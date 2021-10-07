"Слуга народа" Арахамия о голосовании "Батькивщины" за отставку Разумкова: "Играть по ветру" - это признак политического опыта
Голосование "Батькивщины" за отставку спикера Дмитрия Разумкова стало неожиданностью для главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
Арахамия предполагал, что "Батькивщина" не будет поддерживать отставку Разумкова.
Он отрицает, что в парламенте появилась новая коалиция – "Слуга народа" и "Батькивщина", и заверяет, что не было переговоров по этому вопросу.
"ЕС" много законов голосует с нами. Можно считать, что они с нами в коалиции? Я думаю, такого никогда не произойдет", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, что власть пообещала "Батькивщине" за голосование за увольнение Разумкова, нардеп заявил: "Ничего не обещали. Почему они проголосовали – нужно их спрашивать. Я могу отвечать за свою фракцию. Думаю, они как политики поняли, что это (отставка Разумкова. – Ред.) 100% будет сделано, и чтобы построить нормальный диалог с новым руководством Верховной Рады, они сделали такой шаг. Всегда "играть по ветру" - это признак политического опыта".
Отметим, что за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера ВР проголосовали 20 нардепов "Батькивщины" (всего во фракции 25 депутатов).
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не далее как два с половиной года назад писял в Мин Обороны в направлении, которое показывал Порох
а жЮлю Владимировну пиятся учить не надо -
ее вся политическая карьера
это "Мальвина которая вечно забывает снять трусики"
барышнебабушке платит, тот ....
летом тимошенчиха и вся партия "родина" проголосовали за списание долга олигархам на 100 млрд.грн..
сейчас - за оккупацию Украины слугами урода..
что там тимошенчиха орала про "оппозицию к зеленскому"?
Зато украинцы есть в канадском парламенте и правительстве ,
И ПОТОМУ КАНАДА ТАКАЯ УСПЕШНАЯ. И В АВСТРАЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ ЕСТЬ УКРАИНЦЫ.
Украинцев везде ценят.
собі в карман покласти ....
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/