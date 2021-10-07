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Новости Отставка Разумкова
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"Слуга народа" Арахамия о голосовании "Батькивщины" за отставку Разумкова: "Играть по ветру" - это признак политического опыта

Голосование "Батькивщины" за отставку спикера Дмитрия Разумкова стало неожиданностью для главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Арахамия предполагал, что "Батькивщина" не будет поддерживать отставку Разумкова.

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Он отрицает, что в парламенте появилась новая коалиция – "Слуга народа" и "Батькивщина", и заверяет, что не было переговоров по этому вопросу.

"ЕС" много законов голосует с нами. Можно считать, что они с нами в коалиции? Я думаю, такого никогда не произойдет", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, что власть пообещала "Батькивщине" за голосование за увольнение Разумкова, нардеп заявил: "Ничего не обещали. Почему они проголосовали – нужно их спрашивать. Я могу отвечать за свою фракцию. Думаю, они как политики поняли, что это (отставка Разумкова. – Ред.) 100% будет сделано, и чтобы построить нормальный диалог с новым руководством Верховной Рады, они сделали такой шаг. Всегда "играть по ветру" - это признак политического опыта".

Отметим, что за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера ВР проголосовали 20 нардепов "Батькивщины" (всего во фракции 25 депутатов).

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Автор: 

ВР (29248) коалиция (3834) Батькивщина (2013) Арахамия Давид (989) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+26
Как красиво завуалировано слово: "Бл@дство" - играть по ветру
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07.10.2021 15:56
+23
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07.10.2021 16:08
+16
Кто барышне бабушке платит, тот ....

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07.10.2021 16:07
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самолет взлетает против ветра
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07.10.2021 15:56 Ответить
Ну прям капитан Очевидность.
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07.10.2021 15:57 Ответить
Абрахамка писюнисть известный !
не далее как два с половиной года назад писял в Мин Обороны в направлении, которое показывал Порох

а жЮлю Владимировну пиятся учить не надо -
ее вся политическая карьера
это "Мальвина которая вечно забывает снять трусики"
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07.10.2021 16:05 Ответить
Кто барышне бабушке платит, тот ....

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07.10.2021 16:07 Ответить
Ахметов тоже там рядом.
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07.10.2021 16:15 Ответить
Он на заднем фоне.
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07.10.2021 16:20 Ответить
тимошенчиха работает тесно со слугами урода (бедный ванька сулима.. когнитивный диссонанс и психушка ему обеспечены )
летом тимошенчиха и вся партия "родина" проголосовали за списание долга олигархам на 100 млрд.грн..
сейчас - за оккупацию Украины слугами урода..
что там тимошенчиха орала про "оппозицию к зеленскому"?
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07.10.2021 17:47 Ответить
Количество занесенного бабла превысило все "муки совести" престарелой про@********. Поиздержалась после последнего тюнинга.
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07.10.2021 18:04 Ответить
Так красиво бабу Юлю политической проституткой еще никто не называл.
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07.10.2021 16:06 Ответить
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07.10.2021 16:43 Ответить
Как красиво завуалировано слово: "Бл@дство" - играть по ветру
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07.10.2021 15:56 Ответить
Этого Арахамию принесло ветром из Абхазии и теперь он всякую дурь несёт в парламенте , в котором украинцев ( титульной нации) почти нет .
Зато украинцы есть в канадском парламенте и правительстве ,
И ПОТОМУ КАНАДА ТАКАЯ УСПЕШНАЯ. И В АВСТРАЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ ЕСТЬ УКРАИНЦЫ.

Украинцев везде ценят.
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07.10.2021 16:03 Ответить
Главное- против ветра не помочиться...
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07.10.2021 16:07 Ответить
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07.10.2021 15:57 Ответить
Ой, да Юляху молодое кодло опять пробросит Таня Адамс оч классно прокомментировала это, простигосподи, голосование
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07.10.2021 15:58 Ответить
Основний месейдж, ****... скілька бабла можна булоби
собі в карман покласти ....
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07.10.2021 16:00 Ответить
Я вот давно заметил, Юля постоянно критикует слуг но голосуют они вместе.
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07.10.2021 16:02 Ответить
причем сама косатая всегда отсутствует в зале.
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07.10.2021 16:02 Ответить
Она в этот момент у косметолога 😀😀
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07.10.2021 16:04 Ответить
Кстати на табло в Батькивщине проголосовали все, без отсутствующих.
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07.10.2021 16:04 Ответить
вранье

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07.10.2021 16:10 Ответить
Кондратюк не голосувала "за"
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07.10.2021 16:30 Ответить
Сегодня была.
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07.10.2021 16:04 Ответить
в протоколе голосования "відсутня"
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07.10.2021 16:06 Ответить
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07.10.2021 16:08 Ответить
Возможно. Но перед голосованием в зале была.
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07.10.2021 16:22 Ответить
Она предусмотрительная как чеширский суслик. Ее видно, а ее нет.
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07.10.2021 16:24 Ответить
це пояснююється тим що політсили типу різні, але пропі.дарососійські голосують в основному в одному напрямку.
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07.10.2021 16:06 Ответить
Я бы удивился,если бы этот флюгер, Арахамия, не мог ответить на поставленный вопрос.
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07.10.2021 16:04 Ответить
Это признак политической проституции.
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07.10.2021 16:05 Ответить
а может пгаституции?
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07.10.2021 16:05 Ответить
Ето називается политическая проституция.
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07.10.2021 16:07 Ответить
арахамия ветер непоймал
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07.10.2021 16:08 Ответить
Найцікавіше те що бютівець Соболєв , виступаючи з трибуни ВР , підтримав Разумкова , і тут же проголосував ЗА його відставку .. *лядський цирк якийсь.. .
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07.10.2021 16:12 Ответить
Да, такого парламента у нас еще не было. Отборнейший сброд и быдло - высшая проба!
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07.10.2021 16:17 Ответить
Может агрохимию *лядство ваны и стало неожиданностью,но для меня нет. Другого от косатой и не ожидал.Ждем традиционоое фальшивое заламывание рук потворной актрисы для своего безмозглого стада--,,ЦЕНАСТУПНАПАРЛАМЕНТАРИЗМ!,,
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07.10.2021 16:17 Ответить
Ми пам'ятаємо "ширку" і тушок з Януковичем Дівулі, а із Зеленими вони змайстрували "бульбулятор". Там де бабки дяді Беня і дяді Ахметова - там і Дівуля з Родіною.
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07.10.2021 16:18 Ответить
Имбицил, ширка была между Ющем и Яныком. А ширки Яныка и Тимошенко не было, был гнилой рыговских трендеж. Только тупицы и лжецы этому верят. Быдлоскот...
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08.10.2021 12:41 Ответить
Быдлоскоту плевать на повышение пенсий в 1,5 и 1,9 раза, быдлоскоту плевать на повышение поступлений с таможни в 1,5 раза, на ликвидацию полугодичных задолженностей по зп и пенсиям. Быдлоскоту плевать, что олигархопаханат 2 раза бросал Тимошенко в тюрьму. Быдлоскот...
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07.10.2021 16:19 Ответить
Тимошенко отобрала у Пинчука и Ахметова Криворожсталь, у Януковича и Ющя Черноморский шельф, у Фирташа 12 миллиардов кубов газа, хотела вернуть облгазы государству, но олигархат помешал через иуду Ющя. Быдлоскот радостно визжит, Юлька с олигархами по команде сутенеров. Быдлоскот...
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07.10.2021 16:23 Ответить
Ага, пыталась поделить власть с Мерветчуком, переделав конституцию под себя, а потом пыталась поделить власть в стране с Овощем на 20 лет вперед. Но один кидала успел первым кинуть другую. И "все пропало". Правильно, она настоящий быдлоскот.
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07.10.2021 16:29 Ответить
Ты рыговского-кремлевского дерьма пережрал, вот оно и лезет из всех твоих щелей.
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09.10.2021 18:26 Ответить
Ага.

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09.10.2021 18:32 Ответить
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09.10.2021 18:33 Ответить
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09.10.2021 18:34 Ответить
А еще подписала убойный контракт с *****. Выпустила ЧФ РФ для агрессии против Грузии. НА РНБО по задницу падала, чтобы ВСУ силовой отпор врагу в 2014 не дали
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07.10.2021 16:42 Ответить
Убойный контракт с ******? По 232 доллара это убойный контракт с ******? Какие-же тупые и лживые эти юлефобы, сраные единомышленники сквернословской, пиховшика, шуфрича и прочей рыговской мрази. Уровень имбицила с помойки, у которого спросили по чем газ, 400 -500 отвечает имбицил.
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08.10.2021 12:39 Ответить
Ага. Переход от фиксированной цены к формуле до 2019 года включительно, которая стала удавкой и от которой смогли избавиться уже только при Порохе. (Статья 4 договора)
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22/4462671/
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09.10.2021 19:05 Ответить
Там указана очень "прикольная" базовая цена

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09.10.2021 19:08 Ответить
Последнее слово писать не обязательно было.Но подписался и ладно.
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07.10.2021 16:24 Ответить
Та зівсно, усі навколо - скоти, окрім вас. Але не всі сліпі, як ви.
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07.10.2021 16:24 Ответить
Ваня, выходи)))
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07.10.2021 16:27 Ответить
Ця мавпа взагалі хоч одну мову знає?"Грати за вітром"?Це,****,якою?Ну,скажи,падло,як належить: - Сцяти за вітром...
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07.10.2021 16:31 Ответить
Была померанчевая принцесса, стала гнилая колода. Зря ее Майдан 2 с Лукьяновки вытащил.
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07.10.2021 16:35 Ответить
Она и развалила оранжевую коалицию своим бл@тством.
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07.10.2021 16:44 Ответить
С Качановки.
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07.10.2021 17:00 Ответить
Да та . Но с Лукьновкой прикольнее
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07.10.2021 17:17 Ответить
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07.10.2021 16:38 Ответить
Кресло Премьера Юле обеспечено .... беспринципность политиков и коррупция - причина, утвердиться Украине - на последнем месте, по бедности, в Европе...
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07.10.2021 17:09 Ответить
Нит. Юлько понимает, что в премьеры надо было сразу залазить, как бубочка сделал всех президентами, а сейчас будет за все виноватая.
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07.10.2021 17:20 Ответить
Так поэтому и юлила пятой точкой первое время после выборов,расчитывала что поделятся потоками с ,,професианалами,,. Но была обозвана толстожопой и послана на своего патнера по смех***кам хутина.
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07.10.2021 17:27 Ответить
В то время за сулиму и прочих жулькиных адептов страшно было--могли промежность себе порвать на растяжке. Но они как опытные путаны выдержали
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07.10.2021 17:30 Ответить
Шановний, ви не заслужено забуваєте ще за одного ТЮльканутого- Всеволода Марченко... СулівАно без нього не ходить, не пише, не існує... Взагалі, там 5-теро у будь-якій темі про "магічн-омолоджувану сперму Шуфрича".
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07.10.2021 18:16 Ответить
Да,марченко по шизофреничным картинкам мастер ипатажу
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07.10.2021 18:25 Ответить
"Політічєскій опит" в Україні синонім політична проституція...По іншому у нас не буває...Таким як Разумков досвіду набратись не дадуть,викинуть з політики...А такі як Юля не лишень втримаються,вони ще й приведуть тисячі таких бордельних політиканів,готових продатись будь кому...
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07.10.2021 17:23 Ответить
союз жабы и гадюки.
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07.10.2021 19:16 Ответить
 
 