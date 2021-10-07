Главная цель закона об олигархах - это отобрать СМИ у частного бизнеса, – Аслунд

Главная цель закона об олигархах – это отобрать у крупного бизнеса их средства массовой информации.

Об этом заявил шведский дипломат и экономист Андерс Аслунд.

"Это, что выглядит, что главная цель этого закона – убрать СМИ от так называемых олигархов. Это очень выглядит, как акция Путина против Березовского и Гусинского в начале его правления", - сообщил дипломат в эфире телеканала "Украина24".

Он заявил, что закон об олигархах не имеет ничего общего с борьбой с ними, а преследует совсем другие цели.

"Для этого (борьбы с олигархами, - прим.) не надо особенного закона, надо просто выполнять законы, которые существуют", - подчеркнул Ослунд. В целом идея украинского правительства вводить какие-то списки лиц по их имущественному состоянию несовместима с демократическим укладом. "Это закон об особенной группе людей. И тогда, конечно, сразу думают о том, что сделали по поводу евреев раньше. Это, конечно, другое дело, но некрасиво выглядит", - добавил Аслунд. Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала законопроект об олигархах. Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента. Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.