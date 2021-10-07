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Главная цель закона об олигархах - это отобрать СМИ у частного бизнеса, – Аслунд

Главная цель закона об олигархах - это отобрать СМИ у частного бизнеса, – Аслунд

Главная цель закона об олигархах – это отобрать у крупного бизнеса их средства массовой информации.

 Об этом заявил шведский дипломат и экономист Андерс Аслунд.

 "Это, что выглядит, что главная цель этого закона – убрать СМИ от так называемых олигархов. Это очень выглядит, как акция Путина против Березовского и Гусинского в начале его правления", - сообщил дипломат в эфире телеканала "Украина24".

Он заявил, что закон об олигархах не имеет ничего общего с борьбой с ними, а преследует совсем другие цели.

"Для этого (борьбы с олигархами, - прим.) не надо особенного закона, надо просто выполнять законы, которые существуют", - подчеркнул Ослунд. В целом идея украинского правительства вводить какие-то списки лиц по их имущественному состоянию несовместима с демократическим укладом. "Это закон об особенной группе людей. И тогда, конечно, сразу думают о том, что сделали по поводу евреев раньше. Это, конечно, другое дело, но некрасиво выглядит", - добавил Аслунд. Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала законопроект об олигархах. Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента. Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.

Автор: 

Аслунд Андерс (39) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+14
Ой, та не старайтесь!
Во что Зе-тыпилы только не верили:
В велосипед - верили.
В "просто перестать стрелять" - верили.
В "$4000 учителям" - верили.
В "двух-кратное снижение тарифов" - верили.
В "весна придет сажать будем" - верили.
В "все президенты" - верили.
...
и в "Закон об Олигархах" - во всю ВЕРЯТ!
и их НИЧЕМ НЕ ПЕРЕУБЕДИТЬ.
...
"Тыпилы, мля!" (с) Лавров.
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07.10.2021 16:12
+10
Путинско рашисткой дорогой идет "наполеончик" недолугий Зе-Ермак.
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07.10.2021 16:07
+8
Головна мета - закрити рота ЗМІ і не допустити до виборів Порошенко. Знають зелені потвори, що обдурили нарід і якщо робити все по чесному-то програють.
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07.10.2021 16:28
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Путинско рашисткой дорогой идет "наполеончик" недолугий Зе-Ермак.
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07.10.2021 16:07 Ответить
Навіщо, що образили Наполеона? Наполеон була сама розумна людина того часу і на нього дуже злився Олексашка, який раз за разом нападав на його імперію і раз за разом кидав москальське військо і втікав. Реформи, які провів Наполеон до часу часу частково діють у Європі.
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07.10.2021 16:30 Ответить
в кавычках ..это по их фильму.
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07.10.2021 16:33 Ответить
Только ещё Кучма книгу написал Украина- не Россия....
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07.10.2021 16:09 Ответить
кацапы и малоросы этого понять не в состоянии.
вон, даже Кучма это с трудом понял уже на пенсии.
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07.10.2021 16:16 Ответить
...тільки медійна челядь цього ще не розуміє - вона заробляє собі рейтинги менеджментом емоцій, влаштовує провокації "під камеру"
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07.10.2021 16:10 Ответить
...Мене накрило 2008-го цією грузинською війною з цими голосуваннями в українському парламенті, який підігрував Кремлю, не засудивши російську агресію.

Потім почалася криза, яка повністю обвалила книжковий і медіаринок. Після цього - газова угода, про яку ще ніхто нічого не розумів. Тоді з'явився передвоєнний запах, став видимий сценарій.

У 2009-му було вже все абсолютно ясно. Починаючи з 2006 року, я чітко бачила, як Україну на Заході презентують через російський меседж у західних ЗМІ, нібито Україну поділено надвоє.
Громадська думка Заходу готувалася до того, що Україна - це штучне утворення, воно обов'язково має розпастися. І це були 10 років інформаційної атаки!
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07.10.2021 16:46 Ответить
Перед Євро-2012 вже був бойкот. Ішла така інформатака! Раптом з'явився теракт в Дніпрі, 7 разів на день по всіх головних європейських каналах Юлія Тимошенко лежала із синцем на животі. Розповідали, як катують опозицію, а країна, в якій катують опозицію, - це диктатура. 9 травня агресивні молодики б'ються, отже, все - буде громадянська війна. Нічого не було зрозуміло, але картинка красива.

Тоді ж вийшов фільм Кріса Роджерса "Стадіони ненависті" для "ВВС Панорама". Це дуже популярна програма, яку дивляться мільйони. Фільм розповідав про Україну та Польщу.

У цьому фільмі показувалося, що в Україні - фашизм, ксенофобія, вбивають іноземців, всі "зігують". Це все було приготовлене вже тоді. І сотні тисяч людей просто пішли і здали квитки, бо вони боялись їхати в це страшне "Сомалі".

Після виходу фільму у Польщі негайно запротестували. Це обговорювалося В усіх медіа, а в Україні про це ніхто просто не чув. Повна тиша, ніхто не повідомив.

Україна була посаджена на російську сміттярку: що з Москви не сказали, того і не знаємо.

І ця інформаційна ізоляція - це і є інформаційна війна. Територія повністю підконтрольна Росії. Якась Маша Столярова чи Ігор Шувалов визначають, що українській публіці годиться знати, а що - ні. - https://espreso.tv/article/2016/11/21/**************************************************************************************************************************
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07.10.2021 16:47 Ответить
"Ты такая умная, как моя Сара потом" )
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07.10.2021 18:28 Ответить
Ой, та не старайтесь!
Во что Зе-тыпилы только не верили:
В велосипед - верили.
В "просто перестать стрелять" - верили.
В "$4000 учителям" - верили.
В "двух-кратное снижение тарифов" - верили.
В "весна придет сажать будем" - верили.
В "все президенты" - верили.
...
и в "Закон об Олигархах" - во всю ВЕРЯТ!
и их НИЧЕМ НЕ ПЕРЕУБЕДИТЬ.
...
"Тыпилы, мля!" (с) Лавров.
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07.10.2021 16:12 Ответить
ЗЕбыдлу пофиг. Лишь бы по телеку Сватов и Лигу Смеха крутили
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07.10.2021 16:19 Ответить
Швед прав. Одними законами их можно затравить. Но есть одно НО...Они в Украинеи не работают !
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07.10.2021 16:27 Ответить
Головна мета - закрити рота ЗМІ і не допустити до виборів Порошенко. Знають зелені потвори, що обдурили нарід і якщо робити все по чесному-то програють.
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07.10.2021 16:28 Ответить
Це треба дуже старатися, щоб програти особі з найбільшим антирейтингом. Хоча народ швидко забуває. Готуйтесь зразу на 8й термін, може проканає. Вже і судимість знімуть)
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07.10.2021 18:26 Ответить
сидеть за приват будешь вместе с бубашкой, шакалёнок
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07.10.2021 22:22 Ответить
Согласен на все 100%, особенно в части сравнения с Тупиным, потому что почерк ФСБ есть во всех "делах" Сук Народа.
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07.10.2021 16:32 Ответить
Мой немецкий нужник и не отвлекайся)
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07.10.2021 18:21 Ответить
Небольшое уточнение - отобрать СМИ у конкретного человека))))))
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07.10.2021 16:33 Ответить
В Україні,тільки великий бізнес володіє головними ЗМІ,державними монополіями,політиками,і тому завдяки олігархам армія розграбована,а українці в їхньому рабстві.
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07.10.2021 17:09 Ответить
Не за даром блеет)
Вообще, интересно наблюдать как за богачей люд переживает)
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07.10.2021 18:20 Ответить
Закон об олигархах сейчас выглядит точно так, как выглядел Зеля- кандидат до выборов. А после введения в действие Закон об олигархах будет выглядеть как Зеля- президент после выборов. Все обещания, разбитые надежды останутся в прошлом. В будущем нас ждёт то, как этот закон будет интерпретировать Беня и Ренат.
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07.10.2021 18:36 Ответить
В таком случае хватило бы ОДНОЙ строчки в законе.
Любое СМИ /в том числе и неэффективное государственное/, которое в течении года не принесло дохода /нерентабельное/ обязано закрыться как банкрот.
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07.10.2021 18:57 Ответить
сорри, прибыли, а не дохода
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07.10.2021 19:07 Ответить
Аслунд стал "полезньім идиотом" , печалька.
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07.10.2021 19:11 Ответить
 
 