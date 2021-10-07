Главная цель закона об олигархах - это отобрать СМИ у частного бизнеса, – Аслунд
Главная цель закона об олигархах – это отобрать у крупного бизнеса их средства массовой информации.
Об этом заявил шведский дипломат и экономист Андерс Аслунд.
"Это, что выглядит, что главная цель этого закона – убрать СМИ от так называемых олигархов. Это очень выглядит, как акция Путина против Березовского и Гусинского в начале его правления", - сообщил дипломат в эфире телеканала "Украина24".
Он заявил, что закон об олигархах не имеет ничего общего с борьбой с ними, а преследует совсем другие цели.
"Для этого (борьбы с олигархами, - прим.) не надо особенного закона, надо просто выполнять законы, которые существуют", - подчеркнул Ослунд. В целом идея украинского правительства вводить какие-то списки лиц по их имущественному состоянию несовместима с демократическим укладом. "Это закон об особенной группе людей. И тогда, конечно, сразу думают о том, что сделали по поводу евреев раньше. Это, конечно, другое дело, но некрасиво выглядит", - добавил Аслунд. Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада поддержала законопроект об олигархах. Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента. Оппозиционные фракции обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь руководство профильного комитета и председательствующего на заседании Руслана Стефанчука к уголовной ответственности.
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вон, даже Кучма это с трудом понял уже на пенсии.
Потім почалася криза, яка повністю обвалила книжковий і медіаринок. Після цього - газова угода, про яку ще ніхто нічого не розумів. Тоді з'явився передвоєнний запах, став видимий сценарій.
У 2009-му було вже все абсолютно ясно. Починаючи з 2006 року, я чітко бачила, як Україну на Заході презентують через російський меседж у західних ЗМІ, нібито Україну поділено надвоє.
Громадська думка Заходу готувалася до того, що Україна - це штучне утворення, воно обов'язково має розпастися. І це були 10 років інформаційної атаки!
Тоді ж вийшов фільм Кріса Роджерса "Стадіони ненависті" для "ВВС Панорама". Це дуже популярна програма, яку дивляться мільйони. Фільм розповідав про Україну та Польщу.
У цьому фільмі показувалося, що в Україні - фашизм, ксенофобія, вбивають іноземців, всі "зігують". Це все було приготовлене вже тоді. І сотні тисяч людей просто пішли і здали квитки, бо вони боялись їхати в це страшне "Сомалі".
Після виходу фільму у Польщі негайно запротестували. Це обговорювалося В усіх медіа, а в Україні про це ніхто просто не чув. Повна тиша, ніхто не повідомив.
Україна була посаджена на російську сміттярку: що з Москви не сказали, того і не знаємо.
І ця інформаційна ізоляція - це і є інформаційна війна. Територія повністю підконтрольна Росії. Якась Маша Столярова чи Ігор Шувалов визначають, що українській публіці годиться знати, а що - ні. - https://espreso.tv/article/2016/11/21/**************************************************************************************************************************
Во что Зе-тыпилы только не верили:
В велосипед - верили.
В "просто перестать стрелять" - верили.
В "$4000 учителям" - верили.
В "двух-кратное снижение тарифов" - верили.
В "весна придет сажать будем" - верили.
В "все президенты" - верили.
...
и в "Закон об Олигархах" - во всю ВЕРЯТ!
и их НИЧЕМ НЕ ПЕРЕУБЕДИТЬ.
...
"Тыпилы, мля!" (с) Лавров.
Вообще, интересно наблюдать как за богачей люд переживает)
Любое СМИ /в том числе и неэффективное государственное/, которое в течении года не принесло дохода /нерентабельное/ обязано закрыться как банкрот.