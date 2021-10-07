Арахамия о "слугах народа", не голосовавших за отставку Разумкова: С ними "будет отдельное общение"

С каждым "слугой народа", кто не поддержал отставку Дмитрия Разумкова, "будет отдельное общение".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал глава фракции "СН" Давид Арахамия.

Он отрицает, что "слуг народа", которые не голосуют за отставку Разумкова, заставляли писать заявления на выход из фракции.

По словам Арахамии, не голосовали за снятие спикера те, у кого с ним личные отношения.

"В списке от него есть три человека, которых он привел и рекомендовал: Мокан, Яковлева и Козак", - отметил нардеп.

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Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.