Арахамия о "слугах народа", не голосовавших за отставку Разумкова: С ними "будет отдельное общение"
С каждым "слугой народа", кто не поддержал отставку Дмитрия Разумкова, "будет отдельное общение".
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал глава фракции "СН" Давид Арахамия.
Он отрицает, что "слуг народа", которые не голосуют за отставку Разумкова, заставляли писать заявления на выход из фракции.
По словам Арахамии, не голосовали за снятие спикера те, у кого с ним личные отношения.
"В списке от него есть три человека, которых он привел и рекомендовал: Мокан, Яковлева и Козак", - отметил нардеп.
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.
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ГДЕ-ТО же существует АМБАРНАЯ КНИГА СЛУГ 😀😀
Как говорится: "пусть ненавидят, лишь бы боялись".
404!
" Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.
- Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!
Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.
Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.
- Ну, теперь пошел вон! " (с)
І до дупи ваша конституція, закон та регламент.
Табунів безліч несеться
Вовкой стрижених баранів
Всі з надбитими рогами...
Це сміливі "сметуни"-
Президенти й брехуни!
Й вітром зірване впаде.
Хоч про зелень Вова мріє,
Все з морозом оппаде.
Піртії для "слуг" кінець...
Їх брехунства і злодійства
Та в політиці вже мрець.