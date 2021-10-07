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Новости Отставка Разумкова
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Арахамия о "слугах народа", не голосовавших за отставку Разумкова: С ними "будет отдельное общение"

Арахамия о

С каждым "слугой народа", кто не поддержал отставку Дмитрия Разумкова, "будет отдельное общение".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал глава фракции "СН" Давид Арахамия.

Он отрицает, что "слуг народа", которые не голосуют за отставку Разумкова, заставляли писать заявления на выход из фракции.

По словам Арахамии, не голосовали за снятие спикера те, у кого с ним личные отношения.

"В списке от него есть три человека, которых он привел и рекомендовал: Мокан, Яковлева и Козак", - отметил нардеп.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия о голосовании "Батькивщины" за отставку Разумкова: "Играть по ветру" — это признак политического опыта

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Автор: 

Арахамия Давид (989) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2631) Мокан Василий (44)


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Топ комментарии
+17
Отключат о "супайков" в конвертах!
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07.10.2021 16:10
+17
Хотели "паприколу"? Получите...
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07.10.2021 16:15
+14
Эти пойдут дальше - потребуют вернуть все конверты обратно .
ГДЕ-ТО же существует АМБАРНАЯ КНИГА СЛУГ 😀😀
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07.10.2021 16:12
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Хе-хе. Поплыл моносброд...

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07.10.2021 16:09 Ответить
Отключат о "супайков" в конвертах!
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07.10.2021 16:10 Ответить
Эти пойдут дальше - потребуют вернуть все конверты обратно .
ГДЕ-ТО же существует АМБАРНАЯ КНИГА СЛУГ 😀😀
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07.10.2021 16:12 Ответить
Может так случиться, что цена этих пайков будет неподъёмная (кто ж захочет на нары), или пайки от конкурентов окажутся сытнее.
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07.10.2021 16:14 Ответить
ВЫ БУДЕТЕ ЖИТЬ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ,,,НЕТ ШЕФ ТОЛЬКО НЕ ЭТО,,МУЛЬТИКОФ ТАК ПРЕСМОТРЕЛИ КАКОВА Я ХОДИЛ ГОЛОСОВАТЬ ПРЕДУЩАЯ МОРДА ХОТЬ НОРМАЛЬНО ВЫГЛЯДЕЛ
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07.10.2021 16:29 Ответить
Демократия налицо или на лице ? У арахамии .
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07.10.2021 16:10 Ответить
На его пальцах. С ним уже за что-то "беседу провели". Тисками и пассатижами.
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07.10.2021 16:17 Ответить
Утюгом и паяльником.
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07.10.2021 16:20 Ответить
Що мармизами,що діями-шістки шестьорками.
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07.10.2021 16:34 Ответить
Коломойша раскладывает яйца в разные корзины.
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07.10.2021 16:12 Ответить
Как надоели, эти политические *****...дки!!!!! За народ так бы беспокоились!!!!!!
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07.10.2021 16:14 Ответить
Хотели "паприколу"? Получите...
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07.10.2021 16:15 Ответить
КПСН...
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07.10.2021 16:17 Ответить
Арахамия такой же троцкист как его идеологический отец.
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07.10.2021 16:18 Ответить
Действительно распоясались, заелись, возомнили из себя черт знает что, извините, возомнили из себя народных депутатов. Всех кто не голосовал за отставку Разумкова отправить назад в Квартал 95
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07.10.2021 16:21 Ответить
Кара будет неизбежной, чтобы другим "слугам народа" не хотелось бунтовать, или сомневаться во власти и величии Зеленского.)
Как говорится: "пусть ненавидят, лишь бы боялись".
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07.10.2021 16:21 Ответить
********!
404!
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07.10.2021 16:21 Ответить
Порядки скопированные с ЕдинойРоссии.
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07.10.2021 16:26 Ответить
А вот интересно. Поменяется власть и этот персонаж будет под судом и следствием , к примеру представим. От там тоже пальцы гнуть будет и борзеть или иная линия поведения напрашивается?
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07.10.2021 16:35 Ответить
Тіпа "слугі народа" починають шукати "ворогів народа".
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07.10.2021 16:36 Ответить
Примерно так ....
" Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.
- Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!
Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.
Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.
- Ну, теперь пошел вон! " (с)
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07.10.2021 16:36 Ответить
Вони вже навіть не приховують, що моносброд створено Коломойським для виконування бажань Коломойського.
І до дупи ваша конституція, закон та регламент.
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07.10.2021 16:42 Ответить
Да достали вьі с Коломойским ! Его отодвинули от центра принятия решений , причем , решительно . А у него хватило ума не лезть на рожон и смириться.
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07.10.2021 16:47 Ответить
Ага, ще напішить, що Зеля незалежний...
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07.10.2021 17:52 Ответить
Смириться! Коломойский!? шо ви що з глузду зїхали?
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07.10.2021 20:48 Ответить
Грім гримить, земля трясеться
Табунів безліч несеться
Вовкой стрижених баранів
Всі з надбитими рогами...
Це сміливі "сметуни"-
Президенти й брехуни!
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07.10.2021 16:44 Ответить
такими темпами скоро материальі пленумов партии зеленьіх питарасов будут конспектировать в учебньіх заведениях
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07.10.2021 16:44 Ответить
Восени все пожовтіє,
Й вітром зірване впаде.
Хоч про зелень Вова мріє,
Все з морозом оппаде.
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07.10.2021 16:49 Ответить
Шо там у них відпаде?
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07.10.2021 17:15 Ответить
Київські каштани зазеленіють як листя опаде....
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07.10.2021 19:13 Ответить
І почався з цього дійства
Піртії для "слуг" кінець...
Їх брехунства і злодійства
Та в політиці вже мрець.
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07.10.2021 16:55 Ответить
Зачем мы содержим 250 «слуг» если все решения принмает ОДИН человек? Это такая у нас демократия образца компартии?
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07.10.2021 19:03 Ответить
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07.10.2021 19:13 Ответить
Цей ************ мніт з себе Берія.
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07.10.2021 19:46 Ответить
 
 