Мужчина получил 3 года и 1 месяц заключения за угрозу убить Зеленского
Письмо с угрозами житель Ивано-Франковская отправил на электронную почту СБУ с телефона матери.
Такое решение вынес Ивано-Франковский городской суд, сообщает Цензор.НЕТ.
Подсудимый говорит, что не готовил никакого покушения, а просто хотел, чтобы Зеленскому выделили больше охраны. Он добавил, что его целью было изменить что-то в стране.
У мужчины уже есть непогашенная судимость. Он живет за счет матери, у него самого нет ни компьютера, ни мобильного телефона. Ранее мужчина лечился от наркотической зависимости, но психически он при этом здоров.
В суде зачитали письмо подозреваемого, в котором говорилось о том, что он готовит покушение на президента в Гуте: "Поэтому действовать вы вынуждены в течение 294 дней после обеда. Это обязанность следователя или прокурора. По моему мнению ГУНП в Ивано-Франковской области, СБУ, местная прокуратура и местный суд начинают или уже поняли, что происходит. Или вы, или вас. Не поленитесь советоваться с руководителями этих ведомств. Вспомните слова о достижении матрицы по приезде из Соединенных штатов. Дежавю. Все смотрели фильм "Матрица". Все происходит немного в другом формате, но не замечать очевидного, работая в таких структурах - это позорно, как минимум. Это напоминает футбол главой государства. Ответственность - это средство давления. Воспринимайте нас, как 12 игрока - болельщики, ультрас. Внимание! Вопрос: Кому еще я отправил это сообщение?".
Суд расценил действия мужчины как заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан и приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.
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В чем тут интерес и новость читать ОБЫЧНЫМ людям?
Так что пусть живет эта мразь.
Так це ж Зєля усуває майбутніх конкурентів на президентських виборах. З тими 73% треба бути обачним. Це вам не "Армія, мова, віра", тут піорітети інші - "#папріколу".
Дебил, .лять!
Просто набор слов.
ПС. Гуглом скористатись клепки не вистачає?
Т.е. у шизофреников разорванное мышление прярче в письмах выпирает. Но данный автор письма тоже болен, это очевидно. Может энцефалопатия после наркотиков или другое растройство, то уже врачи определят.
Но садить психически больного,по сути несчастного человека, это преступление!
Может действительно, тут выше писали уже - это предупреждение аудитории Цензора , ФБ и т.д где мочат Зе, где патриоты нещадно жгут жиденка- парвеню (выскочку) словами и проклятьями?
Странный эпизод со сроком больному, непонятный