Мужчина получил 3 года и 1 месяц заключения за угрозу убить Зеленского

Письмо с угрозами житель Ивано-Франковская отправил на электронную почту СБУ с телефона матери.

Такое решение вынес Ивано-Франковский городской суд, сообщает Цензор.НЕТ.

Подсудимый говорит, что не готовил никакого покушения, а просто хотел, чтобы Зеленскому выделили больше охраны. Он добавил, что его целью было изменить что-то в стране.

У мужчины уже есть непогашенная судимость. Он живет за счет матери, у него самого нет ни компьютера, ни мобильного телефона. Ранее мужчина лечился от наркотической зависимости, но психически он при этом здоров.

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В суде зачитали письмо подозреваемого, в котором говорилось о том, что он готовит покушение на президента в Гуте: "Поэтому действовать вы вынуждены в течение 294 дней после обеда. Это обязанность следователя или прокурора. По моему мнению ГУНП в Ивано-Франковской области, СБУ, местная прокуратура и местный суд начинают или уже поняли, что происходит. Или вы, или вас. Не поленитесь советоваться с руководителями этих ведомств. Вспомните слова о достижении матрицы по приезде из Соединенных штатов. Дежавю. Все смотрели фильм "Матрица". Все происходит немного в другом формате, но не замечать очевидного, работая в таких структурах - это позорно, как минимум. Это напоминает футбол главой государства. Ответственность - это средство давления. Воспринимайте нас, как 12 игрока - болельщики, ультрас. Внимание! Вопрос: Кому еще я отправил это сообщение?".

Суд расценил действия мужчины как заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан и приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

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