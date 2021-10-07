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Мужчина получил 3 года и 1 месяц заключения за угрозу убить Зеленского

Мужчина получил 3 года и 1 месяц заключения за угрозу убить Зеленского

Письмо с угрозами житель Ивано-Франковская отправил на электронную почту СБУ с телефона матери.

Такое решение вынес Ивано-Франковский городской суд, сообщает Цензор.НЕТ.

Подсудимый говорит, что не готовил никакого покушения, а просто хотел, чтобы Зеленскому выделили больше охраны. Он добавил, что его целью было изменить что-то в стране.

У мужчины уже есть непогашенная судимость. Он живет за счет матери, у него самого нет ни компьютера, ни мобильного телефона. Ранее мужчина лечился от наркотической зависимости, но психически он при этом здоров.

Читайте: К расследованию покушения на Шефира подключилось ФБР, - "слуга народа" Арахамия

В суде зачитали письмо подозреваемого, в котором говорилось о том, что он готовит покушение на президента в Гуте: "Поэтому действовать вы вынуждены в течение 294 дней после обеда. Это обязанность следователя или прокурора. По моему мнению ГУНП в Ивано-Франковской области, СБУ, местная прокуратура и местный суд начинают или уже поняли, что происходит. Или вы, или вас. Не поленитесь советоваться с руководителями этих ведомств. Вспомните слова о достижении матрицы по приезде из Соединенных штатов. Дежавю. Все смотрели фильм "Матрица". Все происходит немного в другом формате, но не замечать очевидного, работая в таких структурах - это позорно, как минимум. Это напоминает футбол главой государства. Ответственность - это средство давления. Воспринимайте нас, как 12 игрока - болельщики, ультрас. Внимание! Вопрос: Кому еще я отправил это сообщение?".

Суд расценил действия мужчины как заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан и приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Также читайте: Рядом с местом покушения на Шефира отработано 430 га леса, оружие пока не найдено, - Монастырский

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Ивано-Франковск (830) покушение (1034) приговор (1217) угрозы (851)


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Топ комментарии
+38
То ви ще не чули стенограму промови Зеленського.
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07.10.2021 16:25
+19
Судячи зі змісту листа чоловік таки психічно хворий. Це зрозуміло навіть неспеціалісту.
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07.10.2021 16:22
+12
Судячи з тексту, його лікувати треба...
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07.10.2021 16:21
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Судячи з тексту, його лікувати треба...
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07.10.2021 16:21 Ответить
якщо це писав він.
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07.10.2021 16:28 Ответить
подумешь какой пугливый наш Вовчик наверное памперсы катеории В10 надевает... интересные вопрос теоретически идет Вова всем ручкой машет а тут с Космоса прилетает на скорости 15 МАХов камушек см.5-8 в диаметре и прямо ему в то что головой называется.. кого сажать будет прокуратура/ суд из категории чаво изволите??? Бога Космос Вселенную??? что скажите -не может быть такого- а почему не может???!!обратного никто не доказал...
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07.10.2021 17:09 Ответить
и да из Истории Любовь к лидеру делает смешными и нереальными угрозы покушений..... НО Индиру Ганди убили внедренные как ЛИЧНЫЕ ОХРАННИКИ...... убившее ее выстрелами в упор и в спину..... это так намек всем во -власти- ходите- да оглядывайтесь...
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07.10.2021 17:20 Ответить
надіюсь,його послідовники будуть більш дієвими !
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07.10.2021 20:30 Ответить
А можливо краще зразу ж у Верховну Раду, у фракцію "**** народу"? Там повно таких.
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07.10.2021 18:12 Ответить
Судячи зі змісту листа чоловік таки психічно хворий. Це зрозуміло навіть неспеціалісту.
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07.10.2021 16:22 Ответить
То ви ще не чули стенограму промови Зеленського.
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07.10.2021 16:25 Ответить
Нормально написано, стилістика адресата збережена і взагалі тягне на прессекретаря або першого заступника найвеличнішого.
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07.10.2021 16:30 Ответить
А с.ане зе не хворе ?
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07.10.2021 19:59 Ответить
Один тыпил написал другому тыпилу, а в ответ, второй тыпил посадил первого тыпила.
В чем тут интерес и новость читать ОБЫЧНЫМ людям?
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07.10.2021 16:22 Ответить
Нагоняют жути. Типа, всех пересажают) Значит боятся ссуки народа. Это радует
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07.10.2021 18:31 Ответить
Интересно, когда посадят самого Зеленского, за угрозы/призывы расстрела Парламента (фактически угрозы насильственного свержения власти) и угрозу жизни, тогда еще действующему Президенту Порошенко, когда он показал его в гробу
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07.10.2021 18:40 Ответить
***** обрастає холуями
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07.10.2021 16:23 Ответить
Зато холуй Мецгер за финансирование терроризма откупится админштрафом. А потом Зеленский со временем его еще и наградит.
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07.10.2021 16:31 Ответить
"Ізмєніть што то встранє... "- 🤣
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07.10.2021 16:23 Ответить
И нарколигу теж...
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07.10.2021 16:24 Ответить
да они оба 'бнуті
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07.10.2021 16:26 Ответить
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07.10.2021 16:27 Ответить
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07.10.2021 18:42 Ответить
за вагнергейт эту лису убить мало
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07.10.2021 22:57 Ответить
Лиса не при чем! А вот сделать такое же чучело, как этот лис, из настоящего виновника, было бы весьма неплохо и поучительно для остальных выставив его в ОП или ВР (открывая каждое заседание выносом этого чучела на трибуну - чтобы задать правильный настрой на день)
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08.10.2021 09:26 Ответить
А что за название статьи - мужчина получили - наверное, бухой писали.
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07.10.2021 16:33 Ответить
Какой през такие и покусители на эту гниду
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07.10.2021 16:35 Ответить
Це так, портрети нормальних президентів нормальні люди рвуть. Два роки за гратами за портрет...
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08.10.2021 13:24 Ответить
засунь жопу)его посадили ,что сепаратор и хотел захватить мэрию...
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24.10.2021 13:01 Ответить
а зробіть його премьєром для початку
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07.10.2021 16:43 Ответить
Не зрозумів де там про Зеленського
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07.10.2021 16:47 Ответить
Мислення чоловіка настільки розірване і беззмістовне,що там важко навіть погрозу життю знайти.Однозначно людина не в собі.
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07.10.2021 16:51 Ответить
Це ще нічого. Ви б послухали виступи "слуг". Можливо і посадили як конкурента.
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07.10.2021 17:13 Ответить
Так какое дело(по новым убеждениям зеленского)--никто же не умер??? Зачем?
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07.10.2021 16:52 Ответить
Там мужик відповів, що не мав умислу, за що судили?
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07.10.2021 16:57 Ответить
мужык тоже президент и мае право говорыты
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07.10.2021 22:59 Ответить
Интересно, а как на самом деле все …..
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07.10.2021 17:09 Ответить
призначення реального покарання це посил всім завсідникам Цензору, щоб патякали патякали але мужу не переходили. А от де та межа - навмисно залишають поняття розмитим. Щоб боялися і думали "краще не напишу чим напишу, бо хто його знає як воно повернеться".
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07.10.2021 17:11 Ответить
***** №2 должно дожить до суда и сидеть минимум 15 лет.

Так что пусть живет эта мразь.
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07.10.2021 17:53 Ответить
какая межа, вова и правда лучше на рояле бы играл, это зашквар
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07.10.2021 17:54 Ответить
У чоловіка вже є непогашена судимість. Він живе за рахунок матері, у нього самого немає ні комп'ютера, ні мобільного телефона. Раніше чоловік лікувався від наркотичної залежності, але психічно він при цьому здоровий. Джерело:
Так це ж Зєля усуває майбутніх конкурентів на президентських виборах. З тими 73% треба бути обачним. Це вам не "Армія, мова, віра", тут піорітети інші - "#папріколу".
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07.10.2021 17:16 Ответить
"Справедливые нынче суды" Сжечь их все.
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07.10.2021 17:20 Ответить
А де в процитованому погрози? Чи прочитали поміж строчок?
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07.10.2021 17:36 Ответить
Федька с Маруськой приготовиться!
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07.10.2021 17:38 Ответить
ЦЕ ТИ ЗЕБОБІК НАПРУЖСЯ. І ДИВИСЬ, щоб не всрався.
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07.10.2021 19:53 Ответить
***** №2 боится даже душевнобольных людей))

Дебил, .лять!
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07.10.2021 17:50 Ответить
зеленский испужался, он ведь мог не убить, а про откаты с ДНР-кредитов разболтать ...
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07.10.2021 17:52 Ответить
Зе-чмо.
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07.10.2021 18:04 Ответить
бедолагу не сажать, а лечить надо, его же ломает конкретно... и мысли сумбурные
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07.10.2021 18:10 Ответить
По персонажу и килер. Два несчастья.
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07.10.2021 18:16 Ответить
..походу судья и местное пещерное правосудие живут в том же измерении изменённого сознания)), что и психованный наркоман, раз они всё "правильно" поняли.. зебилы, бл...
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07.10.2021 18:33 Ответить
Из всей той бредятины я так и не увидел ни единого намёка на убийство президента.
Просто набор слов.
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07.10.2021 18:54 Ответить
дно пробивается с каждым днем
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07.10.2021 20:05 Ответить
Медаль потрібно дати цьому чоловікові , а не три роки тюрми 😅
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07.10.2021 20:40 Ответить
А за розірваний портрет президента що? При минулому давали 4,5. Пробув за гратами 2.
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08.10.2021 13:27 Ответить
Брехня !
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08.10.2021 13:46 Ответить
Юрій Павленко (Хорт), вінницький активіст. Порвав портрет гетьмана. Засуджений на 4,5 років (прокуратура просила 7). Апеляційним судом ув"язнення замінили штрафом. В СІЗО за гратами провів 2 роки.
ПС. Гуглом скористатись клепки не вистачає?
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08.10.2021 13:55 Ответить
Очень похоже на письмо психотика. До шизофреника точно не дотягивает, там поярче, например: "есть мужики есть мужичяры сильнее их лишь янычары" - это реальная цитата из "отчета" шизофреника о сбитых ящиках на трудотерапии. А подписывл отчеты он всегда так : "Циган усіх людей Иван Васильович Харитона води" .
Т.е. у шизофреников разорванное мышление прярче в письмах выпирает. Но данный автор письма тоже болен, это очевидно. Может энцефалопатия после наркотиков или другое растройство, то уже врачи определят.
Но садить психически больного,по сути несчастного человека, это преступление!
Может действительно, тут выше писали уже - это предупреждение аудитории Цензора , ФБ и т.д где мочат Зе, где патриоты нещадно жгут жиденка- парвеню (выскочку) словами и проклятьями?
Странный эпизод со сроком больному, непонятный
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07.10.2021 21:15 Ответить
Чувак смотрю с президентом на одной волне.
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07.10.2021 23:41 Ответить
писатель юродивый, явно невменяем и зависим от веществ. такого судить?
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08.10.2021 08:37 Ответить
 
 