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Новости Коронавирус и карантин
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Pfizer просит американский регулятор разрешить использование COVID-вакцины для детей от 5 лет

Pfizer просит американский регулятор разрешить использование COVID-вакцины для детей от 5 лет

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили, что подали запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для одобрения разработанной ими вакцины от коронавируса COVID)-19 среди детей возрастом от 5 до 11 лет.

Об этом говорится в сообщении Pfizer, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы и BioNTech официально подали запрос в FDA для экстренного разрешения применения нашей вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 5 до менее 12 лет", - следует из сообщения.

Американские СМИ напоминают, что данная вакцина уже имеет разрешение на экстренное применение в США среди подростков от 12 лет и взрослых.

Ожидается, что независимые эксперты FDA обсудят поданный запрос на заседании 26 октября. В случае одобрения регулятора, прививки детям от 5 лет смогут начать делать в течение нескольких недель после этого, а не месяцев, отмечает телеканал CNN.

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В сентябре Pfizer опубликовала данные второго этапа клинических исследований среди детей от 5 до 11 лет. Согласно компании, вакцина показала себя как безопасная и обеспечивала "надежный иммунный ответ". В исследовании приняли участие около 2,2 тыс. детей, им вводили дозу в 10 микрограмм, что меньше, чем доза в 30 микрограмм для лиц от 12 лет и старше

Автор: 

вакцина (3815) дети (6499) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Нафіга?
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07.10.2021 16:33 Ответить
риторический вопрос
при том, что вакцина не предотвращает возможность передачи
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07.10.2021 16:57 Ответить
Ради прибыли.
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07.10.2021 17:02 Ответить
Там вже з 5 років ліві хочуть дозволити дітям операції по зміні статі робити, так що прививка це взагалі дрібниці для самої розвинутої демократії.
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07.10.2021 16:55 Ответить
В цьому і є слабкість демократії, бо вона може швидко перетворитися на охлократію.
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07.10.2021 17:08 Ответить

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07.10.2021 17:01 Ответить
давайте уже с одного года! чтоб долго не мучались!
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07.10.2021 17:11 Ответить
А почему именно Пфайцер? Из всех вакцин сушествующих именно Пфайцфер и Спутник более всего похожи на аферу, а не вакцину. КороноВак сделан по классической технолгогии ( мертвый возбудитель) и как видим в Китае нет эпидемии. А Израиль с Пфайцером первым отрапортавал о мегавакцинации и вскоре опять вел комендатский час, ибо не победили. Я не имею никаких доказательств, но 20 лет работы в пиаре и СМИ шепчут , что Пфайцер это похоже развод а не вакцина. Именно ее надо колоть третий раз ( почему?) , Именно ее можно колоть детям ( плацебо, поэтому безопасно?) , именно Пфайцфер ассоциируется с красивой пиар легендой с турецкой четой якобы гениев. Вообщем пиар Пфайцфера на три годовы выше чем Модерны, Астразенеки ( ее замочили черным пиаром) или Коронвака и т.д
А когда нужен пиар ? Тогда когда есть проблемы...
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07.10.2021 18:27 Ответить
 
 