Разумков об отставке: Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей

Дмитрий Разумков заявил, что его принципы и ценности не изменились.

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, как и были. Желание и силы доказать людям, что они ошиблись не во всех - тоже есть. Все это время я пытался делать так, чтобы большая часть обещаний, которые мы давали обществу - была выполнена. Чтобы предложенное стране иное качество политики стало действительно другим. Не красивыми названиями и лозунгами, за которыми часто скрываются неправильные вещи, а конструктивной работой. Чтобы мечта о справедливой стране, в которой царит Закон, стала реальностью", - заявил Разумков.

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"С 2019 года в команде, которая стала властью и с которой я пришел в парламент, многое изменилось: принципы демократии и власти народа - стали принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона cменили на политическую целесообразность. Право на собственную позицию и свободу слова cменили на принцип "Кто не с нами - тот против нас". Принцип "Закон - один для всех" стал принципом "Друзьям - все, врагам - закон". А принцип оффшоры для власти - позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть". Я никогда не плыл по течению. В 2019 году этого не делал. И сегодня делать не буду. Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей. Какой будет наша страна в будущем - это персональная ответственность каждого! Мы обещали стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним это обещание!" - резюмировал политик.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.