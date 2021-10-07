Разумков об отставке: Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей
Дмитрий Разумков заявил, что его принципы и ценности не изменились.
Об этом он заявил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, как и были. Желание и силы доказать людям, что они ошиблись не во всех - тоже есть. Все это время я пытался делать так, чтобы большая часть обещаний, которые мы давали обществу - была выполнена. Чтобы предложенное стране иное качество политики стало действительно другим. Не красивыми названиями и лозунгами, за которыми часто скрываются неправильные вещи, а конструктивной работой. Чтобы мечта о справедливой стране, в которой царит Закон, стала реальностью", - заявил Разумков.
"С 2019 года в команде, которая стала властью и с которой я пришел в парламент, многое изменилось: принципы демократии и власти народа - стали принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона cменили на политическую целесообразность. Право на собственную позицию и свободу слова cменили на принцип "Кто не с нами - тот против нас". Принцип "Закон - один для всех" стал принципом "Друзьям - все, врагам - закон". А принцип оффшоры для власти - позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть". Я никогда не плыл по течению. В 2019 году этого не делал. И сегодня делать не буду. Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей. Какой будет наша страна в будущем - это персональная ответственность каждого! Мы обещали стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним это обещание!" - резюмировал политик.
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.
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ну ладно - етого отделения мы еще не видели, зато хорошо помним предидущие семь....
Поздно пить боржоми, Разумок. Уже не прокатывает лозунг "вовремя предать это не предать, а предвидеть" Как молодому регианалу этот лозунг тебе хорошо известен. Но он работает всего лишь один раз.
Видимо, будущий Президент Украины Разумков не будет мстить, но за коррупцию в конвертах, вагнергейт, автократию и политическое преследование конкурентов, прежняя Власть ответит, по полной...
Дурника із себе робить. Що не знав, що невігласа в президенти штовхав?
Звісно, на фоні інших слуг і Зеленського виглядає значно краще, але суть його таж сама
А я навпаки, вважаю, що президентські шанси у нього великі, хоч я і не його прихильник.
Про харизму. От Тимошеко є харизма, у Порошенка - теж, і де вони. 73-ьом відсоткам це не треба.
А Діма на всі смаки, і російською "принципово" спілкувався, і офшорів не має, і правильні речі говорить, як раз на вуха переважної більшості може лягти. Єдине, напевно, може раніше, ніж треба стартанув, можуть зжерти. Хоча про що я, він сам політтехнолог, йому краще знати
Ни одну систему нельзя изменить "изнутри", можно лишь стать ее винтиком /РАБОМ/, ее нужно сносить революцией /майданом, который никак не может быть с ее точки зрения "законным" и не нужно его приводить под юридическую базу, революция - вооруженное насилие/ Прав будет тот, кто силой возьмет на себя всю полноту ответственности /и составит проскрипционные списки, расправится с некоторыми категориями "без суда и следствия"/!
Правильно писать -Зекон.