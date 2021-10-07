РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10615 посетителей онлайн
Новости Отставка Разумкова
3 852 39

Разумков об отставке: Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей

Разумков об отставке: Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей

Дмитрий Разумков заявил, что его принципы и ценности не изменились.

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, как и были. Желание и силы доказать людям, что они ошиблись не во всех - тоже есть. Все это время я пытался делать так, чтобы большая часть обещаний, которые мы давали обществу - была выполнена. Чтобы предложенное стране иное качество политики стало действительно другим. Не красивыми названиями и лозунгами, за которыми часто скрываются неправильные вещи, а конструктивной работой. Чтобы мечта о справедливой стране, в которой царит Закон, стала реальностью", - заявил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия о "слугах народа", не голосовавших за отставку Разумкова: С ними "будет отдельное общение"

"С 2019 года в команде, которая стала властью и с которой я пришел в парламент, многое изменилось: принципы демократии и власти народа - стали принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона cменили на политическую целесообразность. Право на собственную позицию и свободу слова cменили на принцип "Кто не с нами - тот против нас". Принцип "Закон - один для всех" стал принципом "Друзьям - все, врагам - закон". А принцип оффшоры для власти - позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть". Я никогда не плыл по течению. В 2019 году этого не делал. И сегодня делать не буду. Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей. Какой будет наша страна в будущем - это персональная ответственность каждого! Мы обещали стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним это обещание!" - резюмировал политик.

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

Разумков об отставке: Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей 01

Автор: 

ВР (29247) отставка (3154) Разумков Дмитрий (1521)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Разумков вже починає свою виборчу кампанію
показать весь комментарий
07.10.2021 16:34
+8
Но нельзя забывать что он из себя представляет

показать весь комментарий
07.10.2021 16:40
+7
Зе швали это не понять...главное корыто и хрюкать-чавкать.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разумков вже починає свою виборчу кампанію
показать весь комментарий
07.10.2021 16:34 Ответить
Без сумніву. І Вавині спонсори, із задоволенням підтримають разумкова.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:36 Ответить
Не думаю. По результатам голосования в Раде как раз видно, что спонсоры Клоуна Разумкова и убрали. И смысла ставить на другую лошадку у них пока нет - лохторату Бубочка все еще нравится. Да и не походит Разумков на куклу бабы Бени.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:50 Ответить
Но нельзя забывать что он из себя представляет

показать весь комментарий
07.10.2021 16:40 Ответить
, постіть будь-ласка, це в кожній новині про нього
показать весь комментарий
07.10.2021 17:06 Ответить
Ок. Якщо буде можливість
показать весь комментарий
07.10.2021 17:36 Ответить
Так і є, але це йому не допоможе.Все одно оберемо Петра.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:41 Ответить
Еще раз шило на мыло?
показать весь комментарий
07.10.2021 16:50 Ответить
а шо трeба робити i казати щоб ти нe сказав що цe прeдвиборча кампанiя?
показать весь комментарий
07.10.2021 17:58 Ответить
Треба казати правду, а не оце "ля-ля" про гідність і довіру. Звідки гідність і довіра у екс-регіонала Разумкова?
показать весь комментарий
07.10.2021 19:58 Ответить
правда у тому що у тeбe рiвeнь мислeння як у баби манi на лавочкi пiд пiд"iздом
показать весь комментарий
07.10.2021 22:07 Ответить
Треба бути "генієм", щоб отак оцінювати незнайомих людей. У кого тут рівень мислення як "у баби Мані" ми вже побачили. А щоб вірити регіоналам в 2021 році, то взагалі потрібно мати проблеми з розвитком.
показать весь комментарий
07.10.2021 23:07 Ответить
а чого цe ти нeзнайомий? як раз чeрeз твоє колхoзнe мукання прийшлось з тoбoю познайомитись. ранiшe такi як ти у цiй частин дипломами махали. мeтодичка змiнилась?
показать весь комментарий
07.10.2021 23:20 Ответить
Здається ви забули пігулки прийняти, бо верзете якусь несенітницю. На цьому діалог припиняю.
показать весь комментарий
08.10.2021 00:52 Ответить
о рогуль заспiвав стару гeбняву пiстню а чо на бiльшe у твоiй нижнiй пiвкулi нe вистaчає?
показать весь комментарий
08.10.2021 07:54 Ответить
Зе швали это не понять...главное корыто и хрюкать-чавкать.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:35 Ответить
каких людей?) кто тебе реально доверяет?
показать весь комментарий
07.10.2021 16:37 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 16:38 Ответить
фрондирует и кокэтничает зеленый пионэр.
ну ладно - етого отделения мы еще не видели, зато хорошо помним предидущие семь....
показать весь комментарий
07.10.2021 16:38 Ответить
"Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, как и были. Желание и силы доказать людям, что они ошиблись не во всех - тоже есть."
Поздно пить боржоми, Разумок. Уже не прокатывает лозунг "вовремя предать это не предать, а предвидеть" Как молодому регианалу этот лозунг тебе хорошо известен. Но он работает всего лишь один раз.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:42 Ответить
Тот случай, когда не было ничего, а потом еще и с должности копнули под сраку
показать весь комментарий
07.10.2021 16:47 Ответить
Никогда не думал, что политики могут быть порядочными людьми, и Власть их не испортит.
Видимо, будущий Президент Украины Разумков не будет мстить, но за коррупцию в конвертах, вагнергейт, автократию и политическое преследование конкурентов, прежняя Власть ответит, по полной...
показать весь комментарий
07.10.2021 16:47 Ответить
Забагато пафосу!
Дурника із себе робить. Що не знав, що невігласа в президенти штовхав?

Звісно, на фоні інших слуг і Зеленського виглядає значно краще, але суть його таж сама
показать весь комментарий
07.10.2021 16:55 Ответить
По крайней мере не переступил через свои принципы, а это важно. Президентом ему не быть - нет харизмы. Надеюсь, что примкнет к какой-нибудь нормальной политической силе - мозги у него есть.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:58 Ответить
Ви вірите про "принципи". Хоча, може якісь зародки їх є (на фоні інших слуг).

А я навпаки, вважаю, що президентські шанси у нього великі, хоч я і не його прихильник.

Про харизму. От Тимошеко є харизма, у Порошенка - теж, і де вони. 73-ьом відсоткам це не треба.

А Діма на всі смаки, і російською "принципово" спілкувався, і офшорів не має, і правильні речі говорить, як раз на вуха переважної більшості може лягти. Єдине, напевно, може раніше, ніж треба стартанув, можуть зжерти. Хоча про що я, він сам політтехнолог, йому краще знати
показать весь комментарий
07.10.2021 17:50 Ответить
Ну это Ваша позиция - я вижу не так. На данном этапе все же Разумкова считаю союзником, но голосовать за него, само собой, не буду - явно не мой кандидат. У Клоуна, как ни странно, с харизмой тоже все в порядке (правда, она не настоящая, а актерская). Не на 73%, конечно, но процентов так на 20. Не вижу я Разумкова президентом. Хотя если выбирать между Клоуном и Разумковым, не задумываясь бы проголосовал за Разумкова. Ну для этого Разумкову нужно пройти во второй тур. А шансов у него 0.
показать весь комментарий
07.10.2021 18:33 Ответить
Про собственное достоинство - большинству не понятно....
показать весь комментарий
07.10.2021 17:01 Ответить
Разумков, яка така ще до тебе довіра! 2 роки з зеленими був, а як запахло смаженим взбрикнув щоб піти. типу, я не я і хата не моя. приймайте мене нового і свіженького.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:04 Ответить
Новеньким он уже после рыгов не будет. И за то, что привел Зелень к корыту плюс в карму не получит. Но уходит достойно. Человеком остался.
показать весь комментарий
07.10.2021 17:15 Ответить
ну i сeлюцькe розумiння у тeбe. дe щe таких клeпають чи дe тaких як ти сохраняють у пeрвозданному рогульському вигляд?
показать весь комментарий
07.10.2021 18:01 Ответить
Настоящий ответ члена Партии Регионов всем депутатам
показать весь комментарий
07.10.2021 18:40 Ответить
Доверие людей к Шапито "СН"??? Слуги, от вас уже "дурно пахнет"..
показать весь комментарий
07.10.2021 18:42 Ответить
Давай, Разумков работай по принципу: Я тебя породил, я тебя и убью с зе и его подельниками)
показать весь комментарий
07.10.2021 18:51 Ответить
ГЛУПОСТЬ!
Ни одну систему нельзя изменить "изнутри", можно лишь стать ее винтиком /РАБОМ/, ее нужно сносить революцией /майданом, который никак не может быть с ее точки зрения "законным" и не нужно его приводить под юридическую базу, революция - вооруженное насилие/ Прав будет тот, кто силой возьмет на себя всю полноту ответственности /и составит проскрипционные списки, расправится с некоторыми категориями "без суда и следствия"/!
показать весь комментарий
07.10.2021 19:08 Ответить
З якого часу рахуємо -незмінність , з бандоЯнуковичівського чи з бандоКриворагульськоБєнінськоднірпрянського?
показать весь комментарий
07.10.2021 19:55 Ответить
кто этому украинофобу доверял? разве что голосовавшие за дохтура кивина и мертвячука.
показать весь комментарий
07.10.2021 20:12 Ответить
"Чтобы мечта о справедливой стране, в которой царит Закон, стала реальностью", - заявил Разумков. "

Правильно писать -Зекон.
показать весь комментарий
08.10.2021 07:55 Ответить
Последний адекват убыл, полет переходит в пике
показать весь комментарий
08.10.2021 10:33 Ответить
 
 