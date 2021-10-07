РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10615 посетителей онлайн
Новости Отставка Разумкова
8 950 30

"Слуга народа" Арахамия о лишении Разумкова депутатского мандата: Основания есть. Посмотрим, как он будет работать

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пока не знает, будут ли лишать экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова лишать мандата.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Юристы говорят, что для этого есть основания. Есть ли политическая воля? Мы посмотрим, как будет работать Разумков. Он же народный депутат. На фракции (этот вопрос. – Ред.) этот вопрос не рассматривался", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков об отставке: Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей

Лидер фракции "СН" сравнил ситуацию, которая сложилась между "слугами народа" и Разумковым с разводом.

"У многих людей каждый день происходит развод. Все зависит от того, как ты разводишься. Можно разводится так, что потом друг от друга переходить улицу. А можно так развестись, когда сначала будет какая-то обида, через несколько месяцев можешь вернуться, потому может будет диалог и сотрудничество. Как, например, у меня – две жены, с первой и со второй мы даже можем вместе поехать отдыхать. И она даже может быть со своим бойфрендом. Для меня это нормально. Потому что просто сохранили отношения. А может быть наоборот", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия о "слугах народа", не голосовавших за отставку Разумкова: С ними "будет отдельное общение"

Отвечая на вопрос, сможет ли он пожать руку Разумкову, Арахамия подчеркнул: "Конечно, я с ним буду общаться".

Автор: 

ВР (29247) Арахамия Давид (989) Разумков Дмитрий (1521)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Совок смердючий.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:38
+26
для меня самая большая новость за последние два дня то что у абхазской обезьяны есть жена
показать весь комментарий
07.10.2021 16:38
+18
Неужели тоже из сочинского заказника
показать весь комментарий
07.10.2021 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Совок смердючий.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:38 Ответить
скорее, гадюшник в выгребной яме!!!
показать весь комментарий
07.10.2021 16:40 Ответить
Это гремучая смесь!
показать весь комментарий
07.10.2021 16:42 Ответить
В связи с приближающимися землетрясениями
ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ:
- "Наставления по выплавке биткоинов из слуг"
-"Руководство по спасению евреев от пожаров на воде"
показать весь комментарий
07.10.2021 16:48 Ответить
Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай Бог, догонишь свой инфаркт.(С)
показать весь комментарий
07.10.2021 17:01 Ответить
для меня самая большая новость за последние два дня то что у абхазской обезьяны есть жена
показать весь комментарий
07.10.2021 16:38 Ответить
Неужели тоже из сочинского заказника
показать весь комментарий
07.10.2021 16:41 Ответить
да? а 6 (шестеро) арахамчиков Вас не удивили??? )))) 2 сыночка и 4 лапочки-дочки !
показать весь комментарий
07.10.2021 16:42 Ответить
не ну их настругать можно и на стороне. но официально..... женская душа потемки
показать весь комментарий
07.10.2021 16:48 Ответить
Это не жена. Это партнер №2
показать весь комментарий
07.10.2021 17:28 Ответить
О-О-О, А ВОТ ЗДЕСЬ МОДЕРАТОР ЧТО ТО СВОЙ ПРИНЦИП В АНУС ЗАТКНУЛ... ХОТЯ СВИНЬЯ, СТРЕЛЯЮЩАЯ КАКАХАМИ, ДАЖЕ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ КТО АРАХАМИЯ АБХАЗ ИЛИ ГРУЗИН! НУ ЧТО МОДЕР, КАК ПЛЮРАЛИЗЬМ?
показать весь комментарий
18.10.2021 14:04 Ответить
тебе вырвать капс или позвоночник?
аграхимия мегрел. это не грузин. а жил он в абхазии. поэтому абхаз.
я сказал © МВИН
показать весь комментарий
18.10.2021 14:09 Ответить
Там "Батькивщину" уже сцуки уродца у себя в чате проститутками называют,за то что с ними голосовали -дожилась вона...))))
показать весь комментарий
07.10.2021 16:39 Ответить
Тут вже і не заперечиш. "Поматросілі і бросілі".
показать весь комментарий
07.10.2021 18:45 Ответить
кпсс....генеральная и направляющая роль партии...если колебаться только с линией партии....Откуда на нашу голову взялись все эти скоты Арахмундии???
показать весь комментарий
07.10.2021 16:41 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 16:41 Ответить
Нет предела совершенству.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:51 Ответить
Дєті, сєйчас ми всє хором плюнєм на цього Фiлiна: Раз-два-трі! (с)
показать весь комментарий
07.10.2021 16:43 Ответить
Дiти хором плюють i сразу ж запєвають весьолу пiсню про кузнєчiка. Обряд очищєнія на цьому заканчівається, i загiн, ламаючи на своєму путі дерева, суне в тайгу, залишаючи за собою дохлого Фiлiна, поламану берiзку, бички, консєрвнi банки i гандони. (с)
показать весь комментарий
07.10.2021 16:46 Ответить
За Митця автолайк.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:48 Ответить
З болотного баговiння вилазить А л е н у ш к а, саме така, як
описував Сава Морозов. ‡ посмiшка дозволя бачити у не чималенькi iкла.
Без зайво тяганини вона хапа Учителя атезма, i, перекусивши йому артерiю,
з задоволеним реготом тягне жертву в очерет. Кривавий фонтанчик ще деякий
час фонтанiру з болота, звiдти ж чути смачнi звуки розгризамих кiсток.
показать весь комментарий
07.10.2021 16:50 Ответить
Посмотрим,как вы все работать будете.. автобан,он длинный,цука..
показать весь комментарий
07.10.2021 17:04 Ответить
хіба ще не надивилися?
з передвиборчих "інтерв'ю" го.дону та рбк-Україна, а потім ще й "стадіону" очі "повилазили".
показать весь комментарий
07.10.2021 17:11 Ответить
давидик, канешна, красава, тока вин почему то не хотит разводиться ни с оффшорами, ни с женой🤣
показать весь комментарий
07.10.2021 17:15 Ответить
смотрящий будет смотреть
показать весь комментарий
07.10.2021 18:31 Ответить
По моєму хламідія думає, що воно - годзіла. Але... не так станеться, як бажається...
показать весь комментарий
07.10.2021 19:03 Ответить
Какая подленькая обезьянка
показать весь комментарий
07.10.2021 19:06 Ответить
Разумков, скоріше здавай побільше про зеубюлдочників , подивись на Лероса - його не трогають... А якщо не будеш - значить ти справді проект олігархів
показать весь комментарий
07.10.2021 19:50 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2021 21:25 Ответить
 
 