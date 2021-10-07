"Слуга народа" Арахамия о лишении Разумкова депутатского мандата: Основания есть. Посмотрим, как он будет работать

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пока не знает, будут ли лишать экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова лишать мандата.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Юристы говорят, что для этого есть основания. Есть ли политическая воля? Мы посмотрим, как будет работать Разумков. Он же народный депутат. На фракции (этот вопрос. – Ред.) этот вопрос не рассматривался", - рассказал он.

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Лидер фракции "СН" сравнил ситуацию, которая сложилась между "слугами народа" и Разумковым с разводом.

"У многих людей каждый день происходит развод. Все зависит от того, как ты разводишься. Можно разводится так, что потом друг от друга переходить улицу. А можно так развестись, когда сначала будет какая-то обида, через несколько месяцев можешь вернуться, потому может будет диалог и сотрудничество. Как, например, у меня – две жены, с первой и со второй мы даже можем вместе поехать отдыхать. И она даже может быть со своим бойфрендом. Для меня это нормально. Потому что просто сохранили отношения. А может быть наоборот", - заявил он.

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Отвечая на вопрос, сможет ли он пожать руку Разумкову, Арахамия подчеркнул: "Конечно, я с ним буду общаться".