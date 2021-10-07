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Завтра ВАКС будет избирать меру пресечения мэру Одессы Труханову и его заму

Завтра ВАКС будет избирать меру пресечения мэру Одессы Труханову и его заму

Завтра, 8 октября, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) запланировано рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю - управляющему делами исполнительного комитета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Судебные заседания назначены на пятницу, 8 октября, на 9:00 по адресу: Киев, ул. Крещатик, 42-А.

Напоминается также, что орган досудебного расследования в общем подозревает 16 человек в вероятном нанесении ущебра территориальной громаде города Одессы на общую сумму 689 млн грн.

Читайте также: НАБУ сообщило о подозрении 16 лицам, в том числе и Труханову, в незаконном завладении активами громады Одессы. ВИДЕО

Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Автор: 

Труханов Геннадий (315) Антикоррупционный суд (1209) мера пресечения (457)


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Топ комментарии
+4
Ну-ну, делаем ставки..
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07.10.2021 16:44
+4
так часто Труханову что то предъявляют, а потом эти предъявы куда-то исчезают - что по большому счёту уже все привыкли и забили болт на эти дела
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07.10.2021 17:31
+4
Вангую, что в суд никто не явится !
Вовк не являлся и шо ?
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07.10.2021 17:44
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Ну-ну, делаем ставки..
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07.10.2021 16:44 Ответить
Не хочу здаватися антисемітом, але ойц.
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07.10.2021 16:54 Ответить
сделать обрезание повторное- под корень
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07.10.2021 17:11 Ответить
попкорн в цем случае необходимая весчь, бо зеленые братья вместе с адвентистами пивных киосков ведут дело к клоунской демократии
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07.10.2021 17:12 Ответить
так часто Труханову что то предъявляют, а потом эти предъявы куда-то исчезают - что по большому счёту уже все привыкли и забили болт на эти дела
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07.10.2021 17:31 Ответить
Вангую, что в суд никто не явится !
Вовк не являлся и шо ?
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07.10.2021 17:44 Ответить
конечно не явится раз уже далеко-далеко...) еще бы по радио объявили что арестовать собираются..
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07.10.2021 23:57 Ответить
Перед наступом диктатури необхідно єднання всіх здорових сил суспільства.
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07.10.2021 18:12 Ответить
Разбойника с большой дороги будут обвинять в мелком взяточничестве.
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07.10.2021 18:13 Ответить
самолеты на израиль уже заправлены
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07.10.2021 18:32 Ответить
НАБУ и ВАКС создавал. Или должен был гонять за Трухановым и нести ахинею типа "Я ваш прокурор, я ваш приговор". Кстати, а че Порошенко не сидит до сих пор?
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07.10.2021 20:13 Ответить
Та будуть тягти аж до виборів - щоб Труханов дав 100 процентів ЗА. Зараз Банкова буде всіх брати на гачок - і мерів, і всіх , від кого можуть залежати протоколи виборів...
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08.10.2021 01:01 Ответить
Откупится. Бабла у него много
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08.10.2021 02:08 Ответить
Если бы украли 689 миллионов долларов, тогда может быть, и посадили.

А за 689 млн грн Труху не арестуют: у него в гараже наличкой больше лежит... Откупится.
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08.10.2021 07:25 Ответить
это правильно.
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08.10.2021 08:28 Ответить
Ну посмотрим как оно там получится. Вообще на Уси https://usionline.com/prokuratura-obzhaluet-zalog-truhanovu/ что прокуратура обжалует залог ему. Посмотрим как сложится ситуация со всей этой историей
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12.10.2021 15:19 Ответить
 
 