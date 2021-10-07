Завтра ВАКС будет избирать меру пресечения мэру Одессы Труханову и его заму
Завтра, 8 октября, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) запланировано рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю - управляющему делами исполнительного комитета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Судебные заседания назначены на пятницу, 8 октября, на 9:00 по адресу: Киев, ул. Крещатик, 42-А.
Напоминается также, что орган досудебного расследования в общем подозревает 16 человек в вероятном нанесении ущебра территориальной громаде города Одессы на общую сумму 689 млн грн.
Напомним, ранее в НАБУ сообщили, что участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за таких действий в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по данным эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.
Ранее сообщалось, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.
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Вовк не являлся и шо ?
А за 689 млн грн Труху не арестуют: у него в гараже наличкой больше лежит... Откупится.