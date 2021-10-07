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Порошенко - ОПЗЖ: Когда "шавка" Путина тявкает на нашу команду, значит, мы все делаем правильно

Порошенко - ОПЗЖ: Когда

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко жестко ответил в парламенте представителям ОПЗЖ, "риторика которых в адрес проевропейской оппозиции все чаще совпадает с риторикой монобольшинства".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Когда пятая колонна и верная "шавка" Путина тявкает на нашу политическую силу - это яркое подтверждение, что мы все делаем правильно, принимаем правильные решения и движемся в правильном направлении", - отметил Порошенко.

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"Но я хочу отдельно подчеркнуть, что на сегодняшний день дополнительно к хаосу, в котором оказалась страна - в экономике, энергетике, пандемии, обороне, внешней политике, разрушена международная коалиция, которую создала наша команда, - добавился парламентский кризис", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" призвал поддержать народного депутата, медика-добровольца, основательницу батальона "Госпитальеры" Яну Зинкевич на должность Председателя Верховной Рады Украины.

"Я призываю всех, кто в этом зале, спокойно и взвешенно принять решение в поддержку Яны Зинкевич", - резюмировал Порошенко.

Автор: 

ВР (29247) Порошенко Петр (19602) путин владимир (31276) Зинкевич Яна (62) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+88
Слова не шмарклі, але Гетьмана
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07.10.2021 16:53
+49
Ви серйозно вважаєте, що офшорний барига Зеленський здатен робити висновки?
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07.10.2021 16:57
+39
Згоден. Порох непогано крав у казну.
Шмаркля теж краде... але у зворотний бік...
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07.10.2021 17:39
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Сьомий !! ..
.
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07.10.2021 20:10 Ответить
Порошенку респект і подяка за вільну Украіну 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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07.10.2021 20:19 Ответить
Коли риторика прокацапської ************ Шарія повністю співпадає з риторикою латентного путінососа Порошенка - це додає впевненості, що синхронні голосування ОПЗЖ і ЄС, не випадковість, а свідома робота на розвал України так званих записних поцреотів з оточення бариги за його ж вказівкою .
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07.10.2021 21:07 Ответить
Ти ідіотів син чи сам ідіот
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07.10.2021 21:16 Ответить
Не вiн йолоп!!!
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07.10.2021 22:18 Ответить
))...зрозуміло що не він(не я) йолоп. Йолоп саме ти, бо лайкаєш того, кого йолопом вважаєш.
Понабирають вузьколобих...
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08.10.2021 13:00 Ответить
пнх брехлобот...
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08.10.2021 13:13 Ответить
...ото і все, на що ти здатне?
Навіть не так.
Ото і все, на що ти здатне!!!
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08.10.2021 13:17 Ответить
ще раз посслать? чи сам додуешь?
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08.10.2021 13:21 Ответить
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