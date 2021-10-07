Порошенко - ОПЗЖ: Когда "шавка" Путина тявкает на нашу команду, значит, мы все делаем правильно

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко жестко ответил в парламенте представителям ОПЗЖ, "риторика которых в адрес проевропейской оппозиции все чаще совпадает с риторикой монобольшинства".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Когда пятая колонна и верная "шавка" Путина тявкает на нашу политическую силу - это яркое подтверждение, что мы все делаем правильно, принимаем правильные решения и движемся в правильном направлении", - отметил Порошенко.

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"Но я хочу отдельно подчеркнуть, что на сегодняшний день дополнительно к хаосу, в котором оказалась страна - в экономике, энергетике, пандемии, обороне, внешней политике, разрушена международная коалиция, которую создала наша команда, - добавился парламентский кризис", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" призвал поддержать народного депутата, медика-добровольца, основательницу батальона "Госпитальеры" Яну Зинкевич на должность Председателя Верховной Рады Украины.

"Я призываю всех, кто в этом зале, спокойно и взвешенно принять решение в поддержку Яны Зинкевич", - резюмировал Порошенко.